Американский военачальник Дуайт Эйзенхауэр в своих воспоминаниях назвал Арденнскую операцию «наступлением отчаявшихся». Думаю, через некоторое время станет понятно, что это определение полностью подходит и к вторжению ВСУ в Курскую область.0 комментариев
ВС России уничтожили безэкипажные катера в Черном море
В северо-восточной части Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, сообщили в Минобороны.
Как указывается в сообщении в Telegram-канале Мниобороны, дежурными огневыми средствами в северо-восточной части Черного моря были уничтожены два безэкипажных катера.
Между тем, как сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко, на территории города отменен сигнал атаки безэкипажных катеров, в данный моемнт опасности для жителей нет, передает ТАСС.
Угроза атаки катеров объявлялась в 2.27.
Ранее силы ПВО сбили украинский самолет МиГ-29.