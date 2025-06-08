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    7 июня – день рождения Петра Чаадаева, скорее публициста, чем философа, скорее иноагента, чем патриота. Он был объявлен сумасшедшим, но это вряд ли – просто Родину не любил.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Время вспомнить духовное завещание Пушкина

    Каждому внимательно читающему последние стихи Пушкина ясно, что он присутствует на поэтических вершинах невероятной высоты.

    4 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Мы должны быть благодарны русскому языку

    К тезисам о «великом и могучем» мы настолько привыкли, что перестали их воспринимать всерьез. Но попробуем разобраться. Есть ли у нас что-то особенное, что давало бы нам право гордиться своим языком?

    48 комментариев
    8 июня 2025, 13:54 • Новости дня

    Командир заявил о деморализации ВСУ из-за успехов России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные столкнулись с падением духа после активных действий российских войск, занявших населенный пункт Заря в Донецкой Народной Республике.

    О деморализации украинских военнослужащих из-за стремительного наступления российских сил в Донецкой Народной Республике сообщил командир штурмового отряда с позывным Искандер, передает ТАСС. По его словам, украинские военные сильно деморализованы из-за того, что российские войска демонстрируют быстрое продвижение на ряде направлений.

    «Деморализованы они тем, что у нас сейчас идет быстрое продвижение. Поэтому деморализованы они все», – заявил командир отряда, участвовавший в освобождении населенного пункта Заря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Южная группировка войск освободила населенный пункт Заря в ДНР. Офицер заявил о ликвидации наемников и националистов формирования «Азов»* в ходе штурма Зари.


    7 июня 2025, 14:41 • Новости дня
    Эксперт назвал причину отказа Киева принимать тела солдат ВСУ

    Эксперт Матвийчук: Украина не принимает тела убитых по распоряжению Зеленского

    Эксперт назвал причину отказа Киева принимать тела солдат ВСУ
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Команду не забирать тела погибших военнослужащих ВСУ отдал Зеленский, потому что на социальные выплаты семьям пришлось бы выделить огромные деньги, которых у Украины нет, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Анатолий Матвийчук. О том, что Киев неожиданно перенес сроки приемки тел и обмена военнопленными, заявил в субботу помощник президента России Владимир Мединский.

    «После того, как Зеленскому было доложено о результатах переговоров в Стамбуле 2 июня, он оценил действия своей делегации одним словом – «идиоты». Это говорит о том, что Зеленский дал команду не забирать тела погибших, потому что за каждого убитого власти обязаны выплачивать семьям компенсации», – отметил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

    По его словам, кроме того, на Украине должны выплачивать семьям долговременные пособия в результате потери кормильца: «Это огромные расходы для страны, счет идет на триллионы гривен, которых в бюджете нет. Поэтому в Киеве категорически отказываются принимать тела, которые сейчас числятся на Украине как без вести пропавшие. Принять тела – значит, взять на себя социальную ответственность перед родственниками».

    Матвийчук считает, что призыв Москвы забрать тела погибших не будет услышан. «Это еще раз говорит о том, что ничего человеческого у киевского режима нет. Зеленскому не выгодно принимать эти тела. А ведь любая мировая религия говорит о том, что с умершими нужно проститься с почтением, предать по-человечески земле, но у киевских властей такого понимания нет», – подчеркнул спикер.

    В субботу глава российской делегации на переговорах в Стамбуле, помощник президента России Владимир Мединский заявил о неожиданном переносе Киевом сроков приемки тел и обмена военнопленными. Он уточнил, что российская сторона призывает Киев забрать тела 6 тыс. солдат и офицеров ВСУ, чтобы их семьи могли по-человечески проститься с погибшими.

    По его словам, в рамках начала процесса обмена Украине также был передан первый список из 640 военнопленных, которые относятся к категориям «раненые», «тяжелобольные» и «молодежь» – военнопленные младше 25 лет. Российская сторона ожидает ответных шагов со стороны Киева.

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    7 июня 2025, 17:45 • Новости дня
    В Харькове произошла самая масштабная серия взрывов с начала СВО

    Мэр Харькова назвал серию взрывов самой масштабной с начала СВО

    В Харькове произошла самая масштабная серия взрывов с начала СВО
    @ AP/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на 7 июня в Харькове прозвучали более 50 взрывов, местные власти назвали произошедшее самой масштабной атакой с начала спецоперации на Украине.

    По меньшей мере 50 взрывов произошли в Харькове в ночь на 7 июня, передает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал издания «Страна».

    Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что эта волна атак стала самой масштабной с начала спецоперации на Украине.

    Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил о повреждениях предприятий в Днепре и Павлограде, которые также подверглись обстрелам.

    Официальный ресурс для оповещения населения информировал, что воздушная тревога в Харьковской области продолжалась более девяти с половиной часов. Сообщения о взрывах поступили и из Тернополя на западе Украины.

    А днем в субботу, по информации местных СМИ, прогремели еще три взрыва, вскоре за ним последовал еще один.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе российские военные уничтожили склад с боеприпасами оперативно-тактической группы «Харьков» в Харьковской области.

    Российские силы ранее нанесли удар по местам дислокации иностранных наемников ВСУ в Харькове.

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    8 июня 2025, 11:24 • Видео
    Киев отказался выплачивать долги перед Америкой

    На Украине технический дефолт: правительство отказалось выплачивать государственный долг, на это попросту нет денег. Самое любопытное, что речь идет о долгах перед США, набранных после Майдана.

    Коментарии (0)
    7 июня 2025, 14:27 • Новости дня
    Названо место нахождения рефрижераторов с телами украинских военных
    Названо место нахождения рефрижераторов с телами украинских военных
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Александра Юдина

    Тела украинских военных, подготовленные к передаче Киеву, сейчас находятся в рефрижераторах в Брянской области, сообщил источник.

    В Брянской области были размещены рефрижераторы с телами военнослужащих, которых планируют передать Киеву после проведения необходимых процедур, передает ТАСС.

    Ранее глава российской делегации на переговорах между РФ и Украиной Владимир Мединский заявил, что Украина неожиданно перенесла на неопределенный срок проведение обмена пленными и прием тел погибших. Он призвал Киев забрать тела 6 тыс. солдат и офицеров ВСУ, чтобы их семьи могли по-человечески проститься с погибшими.

    Коментарии (17)
    8 июня 2025, 12:05 • Новости дня
    Российские войска развили наступление в Днепропетровской области

    Минобороны: Российские войска развили наступление в Днепропетровской области

    Российские войска развили наступление в Днепропетровской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военные продолжают продвигаться вглубь Днепропетровской области, нанося поражения украинским формированиям в ряде населенных пунктов Донецкой народной республики.

    О наступлении российских войск на территории Днепропетровской области сообщил Telegram-канал Министерства обороны России. По информации канала, подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» вышли на западную границу Донецкой народной республики и продолжают развивать наступление.

    В ходе операции были нанесены поражения формированиям четырех механизированных, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем вооруженных сил Украины, двух бригад морской пехоты и трех бригад национальной гвардии. Оперативные действия велись в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Петровское, Новоторецкое, Новопавловка, Новониколаевка, Алексеевка, Новоукраинка и Новосергеевка в Донецкой народной республике.

    В сообщении отмечается, что российские военные продолжают удерживать инициативу на данном направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Днепропетровской области Украины прозвучала воздушная тревога, а в пригороде Днепра и самом городе прогремели взрывы.

    Ранее руководитель военной администрации региона Сергей Лысак сообщил о решении провести принудительную эвакуацию еще 14 населенных пунктов в Днепропетровской области Украины.

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    8 июня 2025, 03:45 • Новости дня
    В Китае сочли нападки Макрона на Пекин результатом провала Запада на Украине
    В Китае сочли нападки Макрона на Пекин результатом провала Запада на Украине
    @ Xie Huanchi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон начал выступать с угрозами в адрес Китая, так как Западу не удалось оказать влияние на результаты конфликта на Украине, говорится в материале на китайском портале Sohu.

    В материале отмечается, что «внезапное изменение позиции Макрона отражает» дилеммы, стоящие перед Парижем. «Российско-украинский конфликт зашел в тупик, и Западу срочно нужно найти объект для «перекладывания ответственности», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Sohu.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон допустил возможность расширения присутствия НАТО в азиатском регионе. Кроме того, Пекин отверг попытки Макрона поставить в один ряд вопросы Тайваня и Украины.

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    7 июня 2025, 15:13 • Новости дня
    Минобороны: Киев перенес обмен на неопределенный срок
    Минобороны: Киев перенес обмен на неопределенный срок
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская сторона решила отложить проведение обмена на неопределенный срок, несмотря на достигнутые в Стамбуле договоренности и готовность России к процессу, сообщило Министерство обороны.

    Начальник управления Главного управления Генштаба ВС России Александр Зорин заявил, что украинская сторона не подтвердила проведение обмена пленными, намеченного на 7 июня, и отложила его на неопределенный срок, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    «Обмену подлежат две категории – это «все на все» раненые и тяжелобольные, а также лица моложе 25 лет», – заявил Зорин.

    Генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил, что Россия передала украинской стороне список из 640 фамилий для проведения обмена, однако дата процедуры с украинской стороны пока не определена.

    В министерстве также отметили, что российская сторона уже приступила к масштабной гуманитарной акции по репатриации более 6 тыс. тел погибших, к отправке готовятся еще 4 эшелона по 1200 тел украинских военнослужащих и готова к обмену военнопленными согласно договоренностям 2 июня.

    Ранее глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский заявил, что Киев внезапно перенес обмен военнопленными и прием тел погибших военнослужащих на неопределенный срок.

    Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявлял, что Владимир Зеленский лично запретил забирать тела погибших украинских военных.

    Источник рассказал, что подготовленные к передаче Киеву тела украинских военных сейчас находятся в рефрижераторах в Брянской области.

    Военный эксперт Анатолий Матвийчук  отметил, что отказ от принятия тел убитых происходит по распоряжению Зеленского.

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    7 июня 2025, 19:26 • Новости дня
    Минобороны: Обмен телами погибших солдат не состоялся

    Минобороны: Украина не вышла на контакт, обмен телами погибших солдат не состоялся

    Минобороны: Обмен телами погибших солдат не состоялся
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Вера Басилая

    Россия выполнила свою часть договоренностей, доставив к месту обмена более 1 тыс. тел украинских военных, однако украинская сторона не вышла на контакт, заявил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин.

    Россия доставила первую часть тел погибших украинских военнослужащих к месту обмена, однако Украина так и не вышла на контакт, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    По словам представителя российской переговорной группы генерал-лейтенанта Александра Зорина, речь идет о 1 212 телах, и российская сторона действовала строго по стамбульским договоренностям от 2 июня и согласованному графику. Он отметил, что с украинской стороны в субботу никто не вышел на связь, из-за чего обмен не состоялся.

    Генерал-лейтенант Зорин также сообщил, что Россия ожидает официальных уведомлений от Украины о возможном переносе обмена на следующую неделю.

    Представитель Минобороны подчеркнул: в СМИ уже появились подобные заявления, однако подтверждения из официальных источников на данный момент нет.

    Зорин добавил, что российская сторона готова приступить к обмену телами погибших прямо сейчас, ведь тела находятся в непосредственной близости от места обмена. Он подчеркнул заинтересованность России в выполнении гуманитарной акции, достигнутой в результате второго раунда переговоров в Стамбуле.

    Минобороны России ранее призвало Киев оперативно принять решение по обмену. Минобороны также сообщило, что Украина решила отложить обмен на неопределенный срок, несмотря на договоренности в Стамбуле и готовность России.

    Мария Захарова отметила, что киевским властям не нужны свои граждане ни живыми, ни мертвыми.

    Военный эксперт Анатолий Матвийчук отметил, что отказ от принятия тел убитых происходит по распоряжению Владимира Зеленского.

    Эксперты назвали несколько причин, почему Киев не забирает тела погибших.

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    8 июня 2025, 02:52 • Новости дня
    Возгорание на заводе «Азот» произошло в Тульской области из-за падения БПЛА
    Возгорание на заводе «Азот» произошло в Тульской области из-за падения БПЛА
    @ ЕвроХим/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    На заводе «Азот» в Новомосковске произошло возгорание в результате падения БПЛА, пожар потушили, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

    Миляев сообщил в Telegram, что уничтожено «несколько воздушных целей». По его словам, пострадали два человека, но их жизням ничего не угрожает. Он также проинформировал, что «превышений допустимых уровней загрязняющих веществ не зафиксировано».

    Напомним, вечером в субботу над Курской и Орловской областями силами ПВО были сбиты 32 украинских беспилотника.

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    7 июня 2025, 17:59 • Новости дня
    Минобороны призвало Киев принять решение по обмену в ближайшее время

    Минобороны: Россия ожидает решения Киева по обмену в ближайшее время

    Минобороны призвало Киев принять решение по обмену в ближайшее время
    @ Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия ожидает, что в ближайшее время Киев примет необходимые решения по обмену пленными и телами погибших, заявил заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин.

    Заместитель министра обороны Александр Фомин подчеркнул, что Россия ожидает, что в ближайшее время Киев примет необходимые решения по обмену пленными и телами погибших, передает ТАСС.

    По его словам, Москва подтверждает готовность выполнять все достигнутые договоренности, поскольку российская сторона всегда придерживается своих обязательств.

    По словам Фомина, причины затягивания Украиной сроков обмена телами солдат и военнопленными российской стороне неизвестны. Он добавил, что согласие Киева на проведение гуманитарных операций до сих пор не получено, а представители украинской контактной группы не прибыли на место встречи.

    Фомин сообщил, что российская делегация заблаговременно довела до украинской стороны предложения по обмену пленными и передаче тел погибших, а также направила сотрудников на белорусско-украинскую границу для согласования всех технических вопросов. По его словам, Москва была готова начать передачу тел погибших уже на текущей неделе после возвращения делегации из Москвы.

    Замглавы Минобороны напомнил, что во время переговоров в Стамбуле в мае и июне стороны обсуждали гуманитарные вопросы, добившись конкретных договоренностей. После первой встречи был проведен масштабный обмен по формуле «тысяча на тысячу», а 2 июня достигнута договоренность о передаче тел погибших, репатриации тяжелораненых и больных, а также об обмене пленными до 25 лет. Россия, как отметил Фомин, настаивала на приоритетном и оперативном решении этих гуманитарных вопросов.

    Ранее помощник президента России Владимир Мединский посоветовал Киеву принять тела своих военных в родительскую субботу.

    Минобороны сообщило, что украинская сторона решила отложить проведение обмена на неопределенный срок, несмотря на достигнутые в Стамбуле договоренности и готовность России к процессу.

    Военный эксперт Анатолий Матвийчук отметил, что отказ от принятия тел убитых происходит по распоряжению Зеленского.

    Эксперты назвали несколько причин Киева не принимать тела погибших.

    Коментарии (3)
    8 июня 2025, 08:16 • Новости дня
    Эксперт сообщил о продвижении армии России к Константиновке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные приблизились к пригородам Константиновки, оставив между собой и городом около шести с половиной километров.

    Российские военные сократили расстояние до Константиновки Донецкой Народной Республики до примерно 6,5 километра, передает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко. Он отметил, что это расстояние до пригородов города, что свидетельствует о продолжающемся продвижении российских войск в этом районе.

    Марочко также сообщил агентству, что ранее за неделю войска России смогли существенно расширить зону контроля возле населённого пункта Ступочки. Кроме того, был занят участок местности севернее этого населённого пункта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили сумскую Константиновку и Зеленое Поле в ДНР. Вооруженные силы России взломали вторую линию обороны ВСУ под Константиновкой. За сутки ВСУ потеряли до 305 бойцов в зоне группировки «Юг».

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    7 июня 2025, 16:18 • Новости дня
    Мирошник заявил о нежелании Украины забирать тела военных
    Мирошник заявил о нежелании Украины забирать тела военных
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская сторона отложила прием тел погибших военнослужащих, потому что не готова принимать их, а Владимир Зеленский решил спрятаться, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    Мирошник в своем Telegram-канале сообщил, что Украина не готова принимать тела погибших.

    По его словам, колонна российских рефрижераторов ожидает на пункте передачи, однако из Киева поступают сообщения о намерении перенести передачу тел на неопределенный срок. Мирошник отметил, что, по его мнению, Владимир Зеленский предпочел «спрятаться» в этой ситуации.

    Дипломат также обратил внимание, что за процессом выполнения стамбульских договоренностей сейчас наблюдают из многих мировых столиц.

    Ранее Минобороны сообщило, что Киев отложил проведение обмена телами на неопределенный срок, несмотря на достигнутые в Стамбуле договоренности и готовность России к процессу.

    Российская сторона уже приступила к масштабной гуманитарной акции по репатриации более 6 тыс. тел погибших украинских военнослужащих и готовится отправить еще 4 эшелона по 1200 тел в каждом.

    Военный эксперт Анатолий Матвийчук отметил, что отказ от принятия тел убитых происходит по распоряжению Зеленского.

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    8 июня 2025, 07:58 • Новости дня
    Над регионами России перехватили и уничтожили более 60 украинских беспилотников
    Над регионами России перехватили и уничтожили более 60 украинских беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Ночью и утром над российскими регионами перехвачен и уничтожен 61 украинский беспилотник, сообщило Минобороны России.

    С 23.00 мск до 7.30 мск украинские БПЛА самолетного типа были перехвачены и уничтожены над Московским регионом, над Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской и Курской областями, а также над Крымом, говорится в сообщении военного ведомства в Telegram.

    Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин ночью неоднократно сообщал об уничтожении силами ПВО беспилотников. В Новомосковске в Тульской области из-за падения БПЛА произошло возгорание на заводе «Азот».

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    7 июня 2025, 23:27 • Новости дня
    ПВО сбила более 30 беспилотников над Курской и Орловской областями
    ПВО сбила более 30 беспилотников над Курской и Орловской областями
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Над Курской и Орловской областями силами ПВО сбиты 32 украинских беспилотника, сообщило Минобороны России

    Минобороны России сообщило в Telegram, что с 20.00 до 23.00 мск 27 дронов сбиты над Курской областью, еще пять – над Орловской.

    Напомним, в ночь на субботу силами ПВО было перехвачено и уничтожено 36 украинских беспилотников самолетного типа.


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    8 июня 2025, 08:46 • Новости дня
    Родные солдат ВСУ 3,5 тыс. раз обратились к российским силовикам по сдаче в плен

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В мае родные украинских военных более 3500 раз обратились к российским силовикам с вопросами о сдаче в плен и поиске своих близких.

    Российские силовые структуры получили 3586 обращений от родственников и близких украинских военнослужащих в мае, передает ТАСС. Они интересовались возможностью сдачи в плен или разыскивали своих мобилизованных в ВСУ родственников.

    Силовики сообщили, что по итогам этих обращений за месяц было организовано 24 выхода на российские позиции, когда украинские бойцы добровольно сложили оружие и сдались. Остальные обращения продолжают обрабатываться, поскольку процесс требует тщательной и скрытной работы.

    Все обращения поступали через специального бота «сохрани себе жизнь» (@SaveurLive_bot), созданного для обратной связи по таким вопросам. Ранее сообщалось, что в Сумской области родственники украинских военных отправляли им патриотические видеоролики и песни из России, призывая сдаться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский танкист захватил в плен боевика ВСУ после рукопашной схватки. Бойцы группы «Запад» за сутки взяли в плен десять солдат ВСУ. Посла России вызывали в МИД Австралии из-за попавшего в плен российского наемника.

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    8 июня 2025, 07:20 • Новости дня
    «Северяне» отразили атаки ВСУ на курские Теткино и Новый Путь

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка российских войск «Север» уничтожила на Теткинском направлении штурмовые группы вооруженных сил Украины, собранные из расформированной роты РХБЗ.

    «Командование 225 ошп (ВСУ) продолжает утилизировать подчиненный личный состав. В полку была расформирована рота РХБЗ, из личного состава которой сформировали штурмовые группы, уничтоженные «Северянами» около Теткино», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    Указывается, что украинские военные из 225 ошп «пытались просочиться в Теткино из Искрисковщины», но оказались под огнем артиллерии и под ударами БПЛА. ВСУ, «бросив раненных и уничтоженных побратимов, бежали».

    Кроме того, ВСУ «силами 425 ошп» пытались прорваться в поселок Новый Путь, но большая часть украинских военных была уничтожена, выжившие «сбежали в Павловку». На Теткинском и Глушковском направлениях за сутки уничтожено четыре единицы вражеской техники.

    На Сумском направлении российские войска «зачистили несколько приграничных лесополос, продвинулись свыше 400 м». Российские силы выбивают украинских военных из Юнаковки и Яблоновки. В Юнаковке ликвидирована «вся штурмовая группа 156 омбр». Также ВСУ были выбиты «из нескольких огневых позиций» в жилой застройке Новониколаевки, продвижение составило более 700 м.

    На Волчанском и Липцовском направлениях в результате огневого поражения уничтожено семь штурмовых групп ВСУ, бронированная и инженерная техника противника. Кроме того, российские силы «продвинулись свыше 160 м на направлении Волчанские Хутора».

    «За сутки потери противника составили свыше 180 человек (из них более 120 на Сумском и свыше 30 на Теткинском направлениях)», – говорится в сообщении.

    Накануне потери вооруженных сил Украины в боях с группировкой российских войск «Север» на Теткинском и Глушковском, а также на Сумском направлениях составили более 240 человек.

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    «Хочу показать на практике, что протезы не являются препятствием для участия в соревнованиях». Ветеран спецоперации, сотрудник Курской АЭС Илья Хорохонов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как бокс помог ему во время боевых действий и помогает при возвращении в мирную жизнь после тяжелого ранения. И почему он поддерживает боевые навыки. Подробности

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    Израиль вооружает Европу против России

    Европе и НАТО в целом остро не хватает вооружений – и этим немедленно воспользовался Израиль. Поставки израильского оружия в страны ЕС выросли до рекордного уровня, и Тель-Авив нимало не смущает тот факт, что эти вооружения в Европе предназначены явно для агрессии против России. Упуская из виду то, какой может стать реакция Москвы на происходящее. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Киев отказался выплачивать долги перед Америкой

      На Украине технический дефолт: правительство отказалось выплачивать государственный долг, на это попросту нет денег. Самое любопытное, что речь идет о долгах перед США, набранных после Майдана.

    • Европа не смогла отказаться от русского газа

      Франция и Бельгия неожиданно отвергли проект Еврокомиссии о полном отказе от российского природного газа к 2027 году. Что это с ними? Почему к Западной Европе возвращается адекватность?

    • Маск против Трампа. Чья возьмет?

      Самый богатый человек мира поссорился с самым влиятельным. Примерно в таких словах в СМИ комментируют конфликт между Илоном Маском и Дональдом Трампом. Дружба переросла во вражду и истерику буквально за несколько суток.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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