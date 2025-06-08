7 июня – день рождения Петра Чаадаева, скорее публициста, чем философа, скорее иноагента, чем патриота. Он был объявлен сумасшедшим, но это вряд ли – просто Родину не любил.2 комментария
Командир заявил о деморализации ВСУ из-за успехов России
Украинские военные столкнулись с падением духа после активных действий российских войск, занявших населенный пункт Заря в Донецкой Народной Республике.
О деморализации украинских военнослужащих из-за стремительного наступления российских сил в Донецкой Народной Республике сообщил командир штурмового отряда с позывным Искандер, передает ТАСС. По его словам, украинские военные сильно деморализованы из-за того, что российские войска демонстрируют быстрое продвижение на ряде направлений.
«Деморализованы они тем, что у нас сейчас идет быстрое продвижение. Поэтому деморализованы они все», – заявил командир отряда, участвовавший в освобождении населенного пункта Заря.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Южная группировка войск освободила населенный пункт Заря в ДНР. Офицер заявил о ликвидации наемников и националистов формирования «Азов»* в ходе штурма Зари.