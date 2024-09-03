С Басаевым, как и с другими террористами, подобными ему, можно было торговаться, но не вести переговоры. Он и некоторые другие тогдашние лидеры чеченского подполья даже не пытались производить впечатление цивилизованных людей, разве что на отдельно взятых журналисток.0 комментариев
Средства ПВО сбили украинский самолет МиГ-29
Средствами ПВО за последние сутки сбиты самолет МиГ-29 ВСУ, три американских реактивных снаряда HIMARS и 37 беспилотников, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожен склад авиационных средств поражения, нанесены удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
С начала спецоперации уничтожены 642 самолета, 283 вертолета, 30 987 беспилотников, 575 ЗРК, 17 811 танков и других бронемашин, 1435 боевых РСЗО, 13 985 орудий полевой артиллерии и минометов, 25 539 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.