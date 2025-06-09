Уголовное дело заведено после удара ВСУ по Рыльскому району Курской области

Минобороны заявило о массированном ответном ударе по Украине за атаку на военные аэродромы

Tекст: Мария Иванова

Как отметили в оборонном ведомстве, это стало одним из ответных ударов на совершенные киевским режимом террористические атаки по российским военным аэродромам, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Кроме того, высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотниками был нанесен удар по предприятиям, производящим вооружение и военную технику, цехам сборки ударных БПЛА, а также складам с боеприпасами, вооружением и военной техникой ВСУ.

В итоге цель ударов была достигнута, все назначенные объекты поражены, отчитались в Минобороны.

Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили авиабазу ВСУ в Ровенской области.

За прошлую неделю ВС России нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, в результате которых были поражены предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.