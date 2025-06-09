Мединский увидел в глазах военных из делегации Украины нежелание воевать

Мединский заявил о нежелании делегации Украины отправлять солдат на смерть

Tекст: Алексей Дегтярев

«Я вижу в их глазах нежелание воевать. Они не хотят воевать и не хотят посылать на смерть своих солдат. Возможно, потому что в них осталось человеческое начало офицера. Все-таки офицер должен беречь своих солдат. Я чувствую это», – сказал Мединский в интервью RT, передает ТАСС.

Он добавил, что делегаты киевского режима «хотят что-то сказать, но не могут».

«У них две трети делегации в военной форме. Это военные. Я смотрю им в глаза. Во-первых, они ничем не отличаются от русских. Они абсолютно такие же. В похожей форме», – добавил он.

Также Мединский в понедельник заявил, что Киев не принимает тела погибших военных, поскольку не желает признавать масштаб потерь.