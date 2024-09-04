МИД предупредил о последствиях провокаций в Приднестровье

Спикер МИД Захарова рассказала о последствиях провокаций в Приднестровье

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, российское военное присутствие в регионе не случайно, руководству Молдавии нужно отказаться от опасных игр, передает РИА «Новости».

Дипломат напомнила, что в Приднестровье проживает большое количество российских граждан, в связи с чем любые попытки спровоцировать конфликт в регионе будут расценены Москвой как прямая агрессия.

«Такие инициативы могут привести к самым печальным последствиям для молдавского народа», – подчеркнула Захарова.

Ранее сообщалось о подготовке Молдавией шагов против российских миротворцев в Приднестровье.