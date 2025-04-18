Было бы странно, если бы в современном мире у чуда Благодатного огня не существовало множества противников и разоблачителей. Уже один только факт, что именно православные, а не католики и тем более не протестанты, участвуют в древнем обряде, говорит о том, какие силы и средства затрачиваются на разоблачительные признания и фокусы.3 комментария
Зеленский ввел санкции против Shaman и других российских артистов
Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций сроком на десять лет против 20 российских деятелей культуры и спорта, включая Ярослава Дронова (Shaman), с блокировкой активов и запретом на передачу объектов интеллектуальной собственности на Украине.
Среди попавших под санкции оказались такие известные личности, как Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, Ирина Апексимова, Николай Цискаридзе и Александр Розенбаум, передает ТАСС.
Санкции предусматривают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий и запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности. Кроме того, прекращаются все торговые соглашения, а фигуранты лишаются украинских государственных наград.
По словам представителей украинской власти, санкции введены сроком на десять лет и нацелены на ограничение влияния российских деятелей в культурной и спортивной сферах Украины.
Ранее Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против экс-президента Украины Петра Порошенко, Игоря Коломойского, Виктора Медведчука и других украинских политиков и предпринимателей.