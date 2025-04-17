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ВСУ потеряли 165 военных и два танка в Сумской области
Минобороны: ВСУ потеряли 165 военных и два танка в Сумской области
Подразделениям группировки войск «Север» за прошедшие сутки удалось нанести серьезное поражение украинским формированиям в Сумской области, сообщило Минобороны.
Как сообщается в Telegram-канале ведомства, подразделения группировки войск «Север» провели успешные наступательные действия на Сумском направлении, нанеся поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад и пяти бригад территориальной обороны ВСУ. Бои развернулись в районе населенных пунктов Горналь, Великая Рыбица, Запселье, Мирополье, Садки, Юнаковка и Яблоновка.
Кроме того, удары оперативно-тактической и армейской авиации, беспилотников и артиллерии поразили живую силу и технику противника в районах Беловоды, Владимировка, Новая Сечь, Осоевка, Садки, Юнаковка и Яблоновка.
За сутки украинская армия потеряла до 165 военнослужащих, а также два танка, боевую машину пехоты, пять боевых бронированных машин, двенадцать автомобилей и три артиллерийских орудия. Всего за время боевых действий на Курском направлении потери ВСУ составили до 74 780 военнослужащих, а также значительное количество техники, включая танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты и артиллерийские орудия.
Накануне сообщалось, что подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ около Горналя и Олешни.
Газета ВЗГЛЯД писала, что российские войска создают в районе Сум контуры будущей «буферной зоны».