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Акция «Мы помним» стартовала в честь 80-летия Победы
Традиционная акция «Мы помним» стартовала в Музее Победы перед 9 Мая
В Музее Победы началась акция «Мы помним», приуроченная к 80-летию Победы, где участники возлагают цветы к скульптуре Солдата-Победителя в память о героях Великой Отечественной войны.
В Музее Победы началась акция «Мы помним». Ежедневно, в преддверии 80-й годовщины Дня Победы, участники мероприятий и гости музея будут возлагать цветы к скульптуре Солдата-Победителя в Зале Славы. Эта акция посвящена памяти почти 12 тыс. Героев Советского Союза, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В первый день акции ее участниками стали около 200 человек, среди которых были члены Совета ветеранов Западного административного округа Москвы. Особое внимание уделялось ветерану Великой Отечественной войны Владимиру Вильховскому, который служил на Тихоокеанском военно-морском флоте, а после войны стал чемпионом Европы и трехкратным рекордсменом мира в рывке.
Активное участие в акции приняли сотрудники Научно-исследовательского центра электронной вычислительной техники и школьники, которые стали активистами программы «Школьный музей Победы». Они также познакомились со свето-звуковой инсталляцией «Дорога к Победе» и внесли биографии участников Великой Отечественной войны в проект «Лица Победы».
В преддверии 9 Мая к акции присоединятся военнослужащие, ветераны войны и труда, представители органов власти, а также молодежные движения и волонтеры. Участники смогут не только возложить цветы, но и познакомиться с экспозициями и выставками музея, а также принять участие в патриотических мероприятиях.