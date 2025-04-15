  • Новость часаРоссийские войска заблокировали остатки ВСУ в Горнале
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Чем опасно неоязычество

    Русские люди, тысячу лет молившиеся Христу, оказываются для многих неоязычников не просто чужими – но и врагами. Поэтому проникновение неоязычества в армию и силовые структуры – это очень тревожный процесс.

    16 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США побеждают тарифами трех противников

    Китайские чиновники называют развязанную США тарифную войну «игрой в числа» и говорят, что экономику КНР это не затронет. Однако они не совсем правы. Если бы китайцы смогли довести до конца свою программу переориентации производства с американского рынка на внутрикитайский, то эффект от пошлин был бы ограничен. Но они пока не смогли.

    8 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Украина снова пытается соскочить

    Причина нового витка словесной эскалации понятна – Украина снова пытается соскочить с заключения соглашения с США по редкоземельным металлам. Но пытается сделать это из позиции жертвы.

    6 комментариев
    15 апреля 2025, 16:42 • Новости дня

    Акция «Мы помним» стартовала в честь 80-летия Победы

    Традиционная акция «Мы помним» стартовала в Музее Победы перед 9 Мая

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Музее Победы началась акция «Мы помним», приуроченная к 80-летию Победы, где участники возлагают цветы к скульптуре Солдата-Победителя в память о героях Великой Отечественной войны.

    В Музее Победы началась акция «Мы помним». Ежедневно, в преддверии 80-й годовщины Дня Победы, участники мероприятий и гости музея будут возлагать цветы к скульптуре Солдата-Победителя в Зале Славы. Эта акция посвящена памяти почти 12 тыс. Героев Советского Союза, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    В первый день акции ее участниками стали около 200 человек, среди которых были члены Совета ветеранов Западного административного округа Москвы. Особое внимание уделялось ветерану Великой Отечественной войны Владимиру Вильховскому, который служил на Тихоокеанском военно-морском флоте, а после войны стал чемпионом Европы и трехкратным рекордсменом мира в рывке.

    Активное участие в акции приняли сотрудники Научно-исследовательского центра электронной вычислительной техники и школьники, которые стали активистами программы «Школьный музей Победы». Они также познакомились со свето-звуковой инсталляцией «Дорога к Победе» и внесли биографии участников Великой Отечественной войны в проект «Лица Победы».

    В преддверии 9 Мая к акции присоединятся военнослужащие, ветераны войны и труда, представители органов власти, а также молодежные движения и волонтеры. Участники смогут не только возложить цветы, но и познакомиться с экспозициями и выставками музея, а также принять участие в патриотических мероприятиях.

    15 апреля 2025, 07:18 • Новости дня
    ВСУ в Горнальском монастыре отказались сдаваться в плен
    ВСУ в Горнальском монастыре отказались сдаваться в плен
    @ курская-епархия.рф

    Tекст: Александра Юдина

    Боевые действия могут затронуть территорию Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области, где ВСУ разместили минометные и артиллерийские расчеты, отказавшись от переговоров по сдаче в плен.

    По данным силовых структур, группа ВСУ, разместившись в Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре в Горнали, отказалась от переговоров о сдаче в плен, передает ТАСС.

    ВСУ установили минометные и артиллерийские расчеты в пределах монастыря, что может привести к боевым действиям на его территории.

    Представитель российских силовых структур отметил, что размещение вооружения в монастыре указал на безразличие украинских военных к культурным ценностям и святыням. Он подчеркнул, что командование ВСУ в очередной раз показало, что для них нет ничего святого, раз они готовы использовать святые места для военных целей.

    Накануне российские военные уничтожили несколько штурмовых групп ССО Украины возле хутора Олешня и монастыря в Горнале, а ВСУ бросили все силы на удержание Горналя.

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    14 апреля 2025, 20:10 • Новости дня
    Венгрия определилась с количеством признанных полов

    Венгрия признала в Конституции только два пола

    Венгрия определилась с количеством признанных полов
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Парламент Венгрии утвердил поправку к Конституции, закрепляя только мужской и женский пол.

    Парламент Венгрии принял поправку к Конституции, признающую существование только двух полов: мужского и женского, сообщает ТАСС. На заседании, транслируемом в прямом эфире по национальному телевидению, 140 депутатов проголосовали за это решение, 21 – против. Воздержавшихся не было.

    Изменение в Конституции касается статьи, определяющей брак и семью. В ней отмечается, что Венгрия защищает брак как добровольный союз между мужчиной и женщиной, а семья является основой существования нации. Уточняется также, что человек может быть только мужчиной или женщиной, и что отец – мужчина, а мать – женщина.

    Сообщалось, что американские Вооруженные силы начнут увольнять трансгендеров, если они не получат индивидуальные исключения, что связано с указом президента США о запрете военной службы для трансгендеров и признанием только двух полов.

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    14 апреля 2025, 13:56 • Видео
    Вашингтон меняет посла в Киеве. Зачем?

    В США заявили, что посол в Киеве Бриджит Бринк покинет свой пост. Ранее на нее неоднократно наезжал Владимир Зеленский. Но это не уступка Дональда Трампа Украине. Скорее, наоборот.

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    14 апреля 2025, 19:15 • Новости дня
    Грузия объяснила неготовность восстановить дипотношения с Россией
    Грузия объяснила неготовность восстановить дипотношения с Россией
    @ Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили в понедельник объяснила неготовность ее страны восстанавливать дипотношения с Россией, которые Тбилиси разорвал после войны-2008, тем, что Москва якобы «оккупирует» территории Абхазии и Южной Осетии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «В условиях "оккупации" говорить о восстановлении дипломатических отношений или нормализации невозможно», – сказала она грузинским журналистам.

    По ее словам, вопрос «оккупации» является главным препятствием в отношениях Москвы и Тбилиси.

    «Все просто – два наших региона "оккупированы" Россией», – сказала Мака Бочоришвили.

    Несмотря на отсутствие дипломатических отношений, между Россией и Грузией поддерживаются активные торгово-экономические и гуманитарные связи.

    Ранее Россия выразила готовность к шагам по нормализации отношений с Грузией.

    Москва стремится к добрососедским связям со всеми заинтересованными странами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Дмитрия Пескова, конкретных сроков по налаживанию отношений с Грузией пока нет. Однако, по его словам, готовность России к шагам по нормализации отношений является искренней.


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    14 апреля 2025, 18:17 • Новости дня
    Путин объявил о запуске трех деревоперерабатывающих предприятий

    Путин заявил о запуске трех деревоперерабатывающих предприятий в регионах России

    Путин объявил о запуске трех деревоперерабатывающих предприятий
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин объявил о запуске трех новых деревообрабатывающих предприятий, которые начнут работу в Калужской, Ленинградской и Московской областях.

    Путин в рамках совещания с членами правительства объявил о начале работы трех новых деревообрабатывающих предприятий. Эти мощности будут запущены в Калужской, Ленинградской и Московской областях, говорится в Telegram-канале Кремля.

    «Лесная промышленность России имеет хорошие перспективы, большие резервы – хочу это особо подчеркнуть – и потенциал для уверенного роста. На долю России приходится пятая часть мировых запасов древесины, и мы обязательно будем развивать всю технологическую цепочку эффективного использования наших лесных богатств», – отметил российский лидер.

    Глава государства подчеркнул, что в Калужской области будет налажено производство древесно-стружечных плит и ламинированных древесно-стружечных плит. В Ленинградской области модернизировали производство декоративного бумажно-слоистого пластика. В Московской области откроется производственный цех по выпуску упаковки для жидких пищевых продуктов.

    Напомним, в понедельник Кремль сообщил, что Путин проводит совещание с членами правительства, на котором рассматриваются вопросы ликвидации последствий крушения танкеров, ситуация с паводками и развитие лесной промышленности.

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    14 апреля 2025, 21:48 • Новости дня
    Лавров: Россия и США не согласовали ключевые параметры по Украине
    Лавров: Россия и США не согласовали ключевые параметры по Украине
    @ Ертай Сарбасов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и США продолжают обсуждать ключевые параметры соглашения по урегулированию ситуации на Украине, но пока не достигли согласия по основным вопросам, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров заявил, что Россия и США еще не согласовали ключевые параметры соглашения по урегулированию на Украине, пишет «Коммерсантъ».

    В ответ на вопрос, удалось ли сформулировать основные параметры соглашения, Лавров ответил отрицательно: «Нет».

    Министр подчеркнул, что согласование ключевых компонентов урегулирования непросто и они продолжают обсуждаться. Лавров отметил, что всеобъемлющее соглашение возможно только при устранении первопричин конфликта. В частности, он выделил вопросы недопущения членства Украины в НАТО и восстановления прав национальных меньшинств на Украине в соответствии с Уставом ООН.

    Ранее Владимир Зеленский заявил о недоверии к Москве и отказе от переговоров с Россией, обвинив американскую администрацию в декларации «пророссийских нарративов».

    Сергей Лавров подчеркнул, что для России важнее судьба людей, живущих на этих землях, предки которых веками создавали города и инфраструктуру, нежели разрешение территориальных вопросов на Украине.

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    14 апреля 2025, 17:45 • Новости дня
    Danone потеряла контроль над бизнесом в России и не сможет вернуться

    H&N: Danone не сможет вернуться на российский рынок из-за утраты контроля

    Tекст: Ирма Каплан

    Французская компания Danone утратила контроль над своим бизнесом в России и не сможет вернуться на рынок, о чем сообщил председатель совета директоров Health & Nutrition Руслан Алисултанов.

    Французская компания Danone не сможет вернуться на российский рынок, так как полностью утратила контроль над своим бизнесом в стране. Это подтвердил председатель совета директоров Health & Nutrition (бывший «Данон Россия») Руслан Алисултанов, передает ТАСС.

    Он отметил, что подобную статистику эксперты отмечают по всем зарубежным компаниям, которые ушли с российского рынка.

    «Danone полностью утратила контроль над своим бывшим бизнесом в России и не сможет вернуться на рынок. При этом новая компания, Health & Nutrition, созданная на базе бывших активов Danone, успешно адаптировалась к работе», – сказал Алисултанов.

    Как писала в марте 2024 года газета ВЗГЛЯД, компания Danone завершила сделку по продаже своего российского бизнеса компании «Вамин Р» из Татарстана.

    Весной 2025 года Минфин России озвучил базовые условия возвращения иностранных компаний, подчеркнув рыночный подход и учет отраслевой специфики. Ведомство занимается разработкой перечня требований по возврату иностранных компаний на российский рынок, а также готовит этот список по поручению президента России Владимира Путина, сообщил замглавы ведомства Иван Чебесков.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил Минфину подготовить требования к западным компаниям, которые решат вернуться на рынок России. Он также поручил внимательно следить за сделками по возвращению.

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    15 апреля 2025, 08:51 • Новости дня
    Уиткофф предложил новую форму отношений США и России
    Уиткофф предложил новую форму отношений США и России
    @ Evelyn Hockstein/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на канале Fox News предложил придать отношениям Москвы и Вашингтона новую форму через развитие коммерческих связей, что, по его мнению, может способствовать стабильности в регионе.

    По его словам, развитие коммерческих связей между США и Россией может стать основой для новой формы отношений между двумя странами, передает РИА «Новости».

    Уиткофф подчеркнул, что коммерческое сотрудничество может привести к значительному укреплению мира в регионе, и отметил, что в настоящее время существует возможность для достижения важного соглашения.

    Спецпосланник США добавил, что обсуждение урегулирования конфликта на Украине включает не только территориальные вопросы, но и гарантию безопасности, а также отказ от вступления Украины в НАТО.

    Уиткофф также выразил мнение, что переговоры по украинскому урегулированию могут выйти за рамки «так называемых пяти территорий», что позволит рассмотреть более широкие аспекты безопасности и международных отношений.

    Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что контакты президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом признаны чрезвычайно полезными и эффективными, поскольку они способствуют прямому обмену информацией между главами государств.

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    14 апреля 2025, 22:55 • Новости дня
    Трамп установил России «дедлайн» по прекращению огня на Украине
    Трамп установил России «дедлайн» по прекращению огня на Украине
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что установил «дедлайн» российской стороне по прекращению огня на Украине, сообщает телеканал C-Span.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что установил Москве «дедлайн» по вопросу прекращения огня на Украине, пишет «Коммерсантъ». Трамп сделал это заявление в ходе общения с представителями прессы, трансляцию которого вел телеканал C-Span.

    Трамп не назвал точную дату дедлайна, отметив, что это связано с «дипломатической чувствительностью» вопроса. Он также заявил, что ожидает, что Россия и Украина предоставят «очень хорошие предложения» для прекращения боевых действий.

    В своей речи Трамп обвинил в начале конфликта экс-президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского. Он подчеркнул свою уверенность в том, что переговоры могут привести к мирному разрешению ситуации.

    Трамп заявил, что для решения о начале режима прекращения огня на Украине существует «психологический дедлайн».

    Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что конфликт на Украине находится на грани прекращения огня.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия и США не согласовали ключевые параметры по Украине.

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    15 апреля 2025, 04:34 • Новости дня
    В результате атаки беспилотников ВСУ на Курск погибла женщина

    В результате атаки беспилотников ВСУ на Курск погибла женщина, девять человек ранены

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курске в результате атаки беспилотников погибла 85-летняя женщина, еще девять человек получили различные травмы и были госпитализированы.

    Мирная жительница погибла, а девять человек пострадали в ходе массированной атаки беспилотных летательных аппаратов на Курск, сообщает РИА «Новости». Атака произошла ночью, когда беспилотники целенаправленно атаковали мирную инфраструктуру города.

    В результате ударов произошло возгорание в нескольких жилых зданиях. В числе пострадавших оказались мирные жители, среди которых числится 85-летняя женщина, погибшая на месте. Оставшиеся девять человек получили различные травмы, включая осколочные ранения, черепно-мозговые травмы и ожоги.

    Все пострадавшие были оперативно госпитализированы. Местные власти сообщают, что проводится расследование обстоятельств произошедшего, а также принимаются меры по обеспечению безопасности жителей и восстановлению поврежденной инфраструктуры. Власти призывают жителей сохранять спокойствие и следовать инструкциям служб безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Воронежской областью, что позволило избежать жертв и разрушений, рассказал командир 30-го мотострелкового полка с позывным «Баркас» о выведении большей части мирных жителей из села Горналь, контролируемого ВСУ, несмотря на препятствия со стороны украинских войск. Российское Министерство обороны заявило о перехвате и уничтожении 52 украинских беспилотников за ночь над несколькими регионами страны, включая Брянскую и Орловскую области.

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    14 апреля 2025, 20:50 • Новости дня
    Трамп раскритиковал Зеленского за отсутствие ракет у Украины
    Трамп раскритиковал Зеленского за отсутствие ракет у Украины
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп рассказал, что Украина обращается к США с просьбами о покупке ракет и систем ПВО, но Вашингтон отказывается продавать их Киеву.

    Украинские власти регулярно просят Соединенные Штаты о возможности закупки ракет, сообщает ТАСС.

    Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами. Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский стремится к приобретению ракет, а также выразил сомнение в эффективности таких шагов, подчеркнув: «Послушайте, когда вы начинаете войну, вы должны знать, что сможете ее выиграть, верно? Вы не начинаете войну против кого-то, кто в 20 раз больше вас, и надеетесь, что люди дадут вам ракеты».

    Трамп также напомнил о том, что в течение своего первого президентского срока предоставлял Киеву противотанковые системы Javelin. Зеленский ранее говорил о готовности Украины закупить у США системы Patriot и другие виды вооружения на сумму 15 млрд долларов, однако Вашингтон не согласился на сделку. В интервью CBS News Зеленский сообщил, что Киев намерен приобретать системы ПВО за счет европейских партнеров, но добиться договоренности о покупке системы Patriot не удается.

    Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас подтвердила, что государства – члены ЕС намерены обсудить инициативу Германии по поставкам ракет Taurus Украине, подчеркнув важность скоординированных усилий в этом вопросе.


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    15 апреля 2025, 14:06 • Новости дня
    Военкор Коц назвал идеальный вариант освобождения Горнальского монастыря от ВСУ

    Военкор Коц: ВСУ в Горнальском монастыре необходимо отрезать от снабжения

    Военкор Коц назвал идеальный вариант освобождения Горнальского монастыря от ВСУ
    @ курская-епархия.рф

    Tекст: Анастасия Куликова

    Противник занял монастырь в Горнале, чтобы попытаться затормозить продвижение ВС России. При освобождении обители российские войска сначала попытаются отрезать украинскую группу от логистики и вынудить их сдаться. Если же не получится создать такие условия, то российские бойцы перейдут к штурму, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Александр Коц.

    «В Курской области остается два населенных пункта, которые контролирует противник, – это Горналь и Олешня», – отметил военкор Александр Коц. Он напомнил, что на прошлой неделе российские войска освободили село Гуево. На юго-западе от него, на подступах к Горналю находится Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь.

    «Обитель расположена на господствующей высоте. Кроме того, это основательное сооружение с толстыми стенами. ВСУ сочли, что оно хорошо подходит для обороны, для обустройства там огневых позиций и складов», – указал собеседник.

    По его мнению, цель группы украинских военных, занявших монастырь, – попытаться затормозить продвижение ВС России. «По задумке противника, такой "опорник" должен помешать нам вернуть контроль над селом Горналь, освободить лесные массивы, примыкающие к этому населенному пункту, и дальше наступать на Сумскую область», – уточнил Коц.

    «То есть для ВСУ это вопрос не о том, чтобы удержаться во что бы то ни стало на территории нашей страны. Для них это уже первая линия обороны на Сумском направлении, через которую наши бойцы будут пробиваться для формирования зоны безопасности, о которой говорил президент Владимир Путин», – акцентировал военкор.

    То, какая тактика будет выбрана при освобождении монастыря, зависит от нескольких факторов. Один их них – удастся ли отрезать группу украинских военных от логистики. «Пока противник получает снабжение, он сдаваться не станет. Поэтому сначала мы попытаемся создать условия, при которых он окажется вынужден либо пытаться прорваться из монастыря, либо выйти с белым флагом и поднятыми руками», – считает эксперт.

    Если же реализовать план не получится, то ВС России перейдут к штурму. Однако в этом случае главная сложность заключается в расположении монастыря на господствующей высоте. «Я думаю, будет предусмотрена поддержка дронами с воздуха», – рассуждает собеседник. Он также с сожалением отметил, что «боевые действия зачастую приводят к повреждениям объектов культуры». «Идеальным вариантом, конечно, было бы окружение обители и перерезание логистики противоборствующей стороны», – заключил Коц.

    Ранее ВСУ разместили минометные и артиллерийские расчеты на территории Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в селе Горналь Курской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники, противник отказался от переговоров по сдаче в плен.

    «К нашей глубочайшей скорби, боевые действия все же затронут территорию монастыря. Командование ВСУ в очередной раз доказало, что для украинских неонацистов нет ничего святого», – сказал собеседник агентства.

    Как отмечают авторы Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», монастырь стал ключевым опорным пунктом ВСУ. «Противник использует помещения монастыря в Горнале для обороны и атак на наши позиции. Обитель находится на горе, за ним река и далее уже Сумская область. В бинокли видно Мирополье, а в хорошую оптику, возможно, даже можно рассмотреть Сумы», – пишет военкор Роман Алехин в Telegram-канале. По его мнению, противник будет «пытаться удержать монастырь до последнего».

    При этом отдельные разрозненные группы ВСУ «самовольно оставляют позиции и пытаются сбежать на территорию Сумской области», сообщают отраслевые Telegram-каналы. Отмечается, что бегут со своих позиций военнослужащие элитной 82 одшбр, в то время как бывшие заключенные из состава 129 обр ТерО используются командованием ВСУ как заградотряды.

    Горналь – один из последних населенных пунктов в Курской области, который находится под контролем ВСУ. Свято-Николаевский мужской монастырь был основан в 1671 году иеромонахами Острогожского Дивногорского монастыря. С августа 2024 года обитель находился под постоянными обстрелами ВСУ.

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    15 апреля 2025, 11:40 • Новости дня
    Мирошник: Киев атакой по Курску подписал отказ от мирных переговоров
    Мирошник: Киев атакой по Курску подписал отказ от мирных переговоров
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Массированная атака украинских БПЛА по России доказала, что у Киева нет никакого намерения прекращать огонь и вставать на путь мирного урегулирования, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Родион Мирошник. Ранее российская ПВО перехватила и уничтожила 115 беспилотников ВСУ над Курской и другими областями.

    «Районы, по которым ВСУ нанесли удары беспилотниками минувшей ночью, находятся далеко от линии боевого соприкосновения. Это обычные жилые кварталы. Так что однозначно можно сказать, что атака не имеет какого-либо военного значения», – пояснил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима. «У Киева одна задача – запугать мирное население России. Это коренным образом разнится с действиями наших военных, которые своими ударами ослабляют военные возможности Украины и не бьют по гражданским», – продолжил он.

    «Более того, есть подозрение, что тактику проведения таких военных мероприятий в Киев с Ближнего Востока привезли западные инструкторы. Мы все слышали сообщения о том, как там они прикрывали мирными людьми, словно живым щитом, военные склады, ракетные установки, оперативные штабы», – заметил дипломат.

    «Это кричащий вызов мировому сообществу: Киев размахивает флагом на всех международных площадках и утверждает, что Москва якобы отказывается от переговоров. Но все знают, что Зеленского можно считать мастером только разговорного жанра. Его дела говорят об обратном», – подчеркнул собеседник.

    «При этом Украина пользуется безусловной медиаподдержкой западных, прежде всего европейских, партнеров, которые осуждают Россию за удары по украинским военным объектам, но совершенно не замечают атак ВСУ по мирному населению. Думаю, в этот раз будет то же самое», – посетовал Мирошник.

    «Произошедшее в очередной раз доказало: Москва демонстрирует готовность к решению украинского кризиса дипломатическим путем – с учетом стратегических интересов России. А у Киева нет никакого намерения прекращать огонь и становиться на путь мирного урегулирования», – указал он.

    Во вторник утром Минобороны России сообщило, что за минувшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 115 украинских БПЛА самолетного типа: 109 – над Курской областью, три – над Воронежской областью, по одному – над Московской, Брянской и Орловской. Эта операция стала одной из крупнейших по числу сбитых беспилотников за одну ночь.

    В Курске погибла 85-летняя женщина, еще девять человек получили различные травмы, включая осколочные ранения, черепно-мозговые травмы и ожоги, и были госпитализированы. Кроме того, в нескольких многоквартирных и частных жилых домах в Курске начались пожары. Под удар также попал гараж скорой помощи, повреждения получили 11 машин.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Теракт». На месте военные следователи нашли стальные шары, которыми были начинены БПЛА для максимального урона мирным жителям, сообщает РИА «Новости».

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    15 апреля 2025, 12:29 • Новости дня
    Лавров не поддержал позицию Токаева о территориальной целостности

    Лавров раскритиковал позицию Токаева о территориальной целостности государств

    Лавров не поддержал позицию Токаева о территориальной целостности
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров не поддержал позицию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, заявив, что право на территориальную целостность уважается только у государств, чьи правительства представляют весь народ.

    Лавров в интервью «Коммерсанту» выразил несогласие с позицией президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева относительно права государств на территориальную целостность.

    Лавров подчеркнул, что, хотя Токаев считает территориальную целостность первоочередным правом, для стран – членов ООН важно учитывать весь Устав организации. Он отметил: «Для него существует только право на территориальную целостность. Но я еще раз говорю: если вы члены ООН, вы должны уважать Устав во всей его полноте».

    Журналисты напомнили мнение Токаева, что если руководствоваться только идеей о праве наций на самоопределение, то может возникнуть множество региональных конфликтов. Летом 2022 года президент Казахстана отмечал, что этот принцип Устава ООН противоречит принципу территориальной целостности. Если реализовать идею о самоопределении, по его мнению, количество стран в мире может вырасти до более чем 600, что приведет к хаосу.

    Лавров, ссылаясь на деколонизацию, подчеркнул, что право на территориальную целостность уважается у тех государств, чьи правительства представляют весь народ, проживающий на их территории.

    Он указал на исторические примеры колониальных держав, таких как Франция, Португалия, Испания и Британия, подчеркнув, что они не представляли все население на захваченных территориях. Таким образом, Россия объяснила Казахстану свою позицию в ответ на выступление Токаева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2022 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика не будет признавать ЛНР и ДНР, поскольку это может привести к хаосу, а президент России Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что Россия никогда не будет портить союзнические отношения с Казахстаном.

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    14 апреля 2025, 18:10 • Новости дня
    Путин: Саркофаг на затонувшем танкере не должен мешать откачке топлива

    Путин: Саркофаг на затонувшем танкере не должен мешать откачке топлива в Черном море

    Путин: Саркофаг на затонувшем танкере не должен мешать откачке топлива
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил организовать установку саркофага на затонувший танкер у Новороссийска так, чтобы не возникло сложностей с откачкой нефтепродуктов и утилизацией корпуса.

    «Один танкер, он демонтирован полностью, второй лежит, насколько я понимаю, на глубине 20 метров, и предполагается саркофаг на него сверху, так сказать, наложить. Но исхожу из того, что все эти работы со вторым танкером, они будут выстроены таким образом, чтобы потом не создавать дополнительных сложностей по откачке нефтепродуктов и по утилизации того, что останется на дне. То есть и сам саркофаг, и все, что делается вокруг этого танкера, должны быть частью будущей работы по откачке нефтепродуктов и полной утилизации самого корпуса танкера», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости».

    Напомним, в понедельник Кремль сообщил, что Путин проводит совещание с членами правительства, на котором рассматриваются вопросы ликвидации последствий крушения танкеров, ситуация с паводками и развитие лесной промышленности.

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    15 апреля 2025, 06:48 • Новости дня
    Арестованная жена экс-мэра Сочи просила разместить своих детей в СИЗО

    Tекст: Денис Тельманов

    Янина Копайгородская, супруга экс-мэра Сочи, просила содействия в размещении своих малолетних детей с ней в СИЗО, чтобы облегчить разлуку и страдания.

    Как сообщает ТАСС, жена бывшего мэра Сочи Янина Копайгородская, находящаяся под арестом за посредничество в получении взятки и растрате, обратилась за помощью к правозащитникам. Копайгородская хочет, чтобы ее малолетние дети находились с ней в следственном изоляторе, что, по словам ее адвоката Елизаветы Меткиной, облегчит ее разлуку с детьми.

    Адвокат отметила, что условия содержания в СИЗО позволяют разместить маленьких детей с матерью, так как в таком возрасте они не осознают, что находятся в тюрьме. Копайгородская обратилась с соответствующей просьбой к члену Совета по правам человека при президенте РФ Еве Меркачевой и детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой.

    Ранее адвокат сообщала, что старший сын Копайгородских, Давид Давлатов, временно взял под опеку своих младших братьев и сестер, пока родители находятся под стражей. Он также поддержал просьбу матери, обратившись к правозащитникам за помощью. Давид вынужден работать на двух работах, чтобы обеспечивать семью. В поддержке Копайгородским также помогают знакомые военнослужащие и многодетные семьи.

    У Янины Копайгородской пятеро детей, включая годовалых двойняшек и 3-летнюю дочь. Старший сын Давид, которому 24 года, также допрашивался по делу родителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Янина Копайгородская, жена бывшего мэра Сочи, пыталась вынудить свидетелей дать ложные показания под угрозой смерти. Следствие обратилось в суд с просьбой изменить меру пресечения Копайгородской на заключение под стражу из-за обвинений в давлении на свидетеля по делу о вымогательстве и растрате. Также сообщалось, что Копайгородская обратилась в суд с иском к МВД и Минфину о погашении процентов по кредиту после ареста имущества на сумму 98 млн рублей.

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