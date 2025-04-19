ООН приняла к сведению объявленное Россией пасхальное перемирие

Tекст: Ольга Иванова

ООН приняла к сведению объявление Россией временного пасхального перемирия, передает РИА «Новости». Об этом сообщил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. Он отметил, что ООН последовательно выступает за длительное прекращение огня на Украине и поддерживает усилия, направленные на установление справедливого и всеобъемлющего мира.

Дюжаррик подчеркнул важность соблюдения суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины, ссылаясь на положения Устава ООН и международного права. Представитель генсека также напомнил о необходимости соответствия мирных инициатив резолюциям ООН. Офис генсека заверил, что будет и дальше поддерживать значимые усилия по мирному урегулированию конфликта.

Пасхальное перемирие было объявлено президентом России Владимиром Путиным с 18.00 мск 19 апреля до полуночи 21 апреля.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о «зеркальных действиях» в ответ на режим прекращения огня со стороны России.

Российская сторона выразила надежду, что Украина также прекратит огонь, и отметила, что реакция Киева покажет его готовность к мирным переговорам.

Мировые СМИ активно обсудают объявленное пасхальное перемирие и его возможное влияние на переговорный процесс.