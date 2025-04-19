При обрушении балкона жилого дома в Подмосковье пострадали две женщины

Балкон жилого дома обрушился в Голицыно, пострадали две женщины

Tекст: Мария Иванова

В Голицыно на втором этаже жилого дома произошел обвал балкона, в результате пострадали две женщины, говорится в Telegram-канале главы Одинцовского городского округа Андрея Иванова. Пострадавшие были госпитализированы в 45-ю городскую больницу Звенигорода.

Андрей Иванов сообщил: «Попросил главврача Одинцовской областной больницы докладывать мне об их состоянии. Полностью возьмем на себя не только лечение, но и все вопросы, связанные с дальнейшей реабилитацией и восстановлением».

По информации главы округа, ремонт балконов всего дома Фондом капитального ремонта планируется провести в 2026–2028 годах, однако теперь местные власти намерены добиваться переноса сроков реконструкции на более ранний период. Квартиру и сам обрушившийся балкон обещают отремонтировать отдельно. Жильцы дома получили уведомление о запрете пользоваться балконами до проведения необходимых работ.

В начале апреля в Красноярске пенсионерка упала с балкона во время сильного ветра, а в Алтайском крае по той же причине обрушился балкон жилого дома.