На СВО я встречала такие случаи. Вроде и пошел человек не из самых высоких соображений. И биография у него не самая безупречная. А в итоге погибает, как герой, защищая товарищей. И ведь мог спастись сам, но предпочел спасти других.0 комментариев
При обрушении балкона жилого дома в Подмосковье пострадали две женщины
Балкон жилого дома обрушился в Голицыно, пострадали две женщины
В Голицыно на втором этаже жилого дома внезапно рухнул балкон, в результате две женщины получили травмы и были госпитализированы.
В Голицыно на втором этаже жилого дома произошел обвал балкона, в результате пострадали две женщины, говорится в Telegram-канале главы Одинцовского городского округа Андрея Иванова. Пострадавшие были госпитализированы в 45-ю городскую больницу Звенигорода.
Андрей Иванов сообщил: «Попросил главврача Одинцовской областной больницы докладывать мне об их состоянии. Полностью возьмем на себя не только лечение, но и все вопросы, связанные с дальнейшей реабилитацией и восстановлением».
По информации главы округа, ремонт балконов всего дома Фондом капитального ремонта планируется провести в 2026–2028 годах, однако теперь местные власти намерены добиваться переноса сроков реконструкции на более ранний период. Квартиру и сам обрушившийся балкон обещают отремонтировать отдельно. Жильцы дома получили уведомление о запрете пользоваться балконами до проведения необходимых работ.
В начале апреля в Красноярске пенсионерка упала с балкона во время сильного ветра, а в Алтайском крае по той же причине обрушился балкон жилого дома.