Минск выразил надежду на успех пасхального перемирия на Украине

Tекст: Ольга Иванова

Пресс-служба МИД Белоруссии заявила о поддержке инициативы по объявлению гуманитарной паузы в зоне конфликта на Украине. В ведомстве подчеркнули символичность этого шага накануне Пасхи, которую отмечают народы Белоруссии, России и Украины, считая этот период временем мира и обновления, передает РИА «Новости».

«Республика Беларусь приветствует инициативу объявления гуманитарной паузы в зоне конфликта», – заявили в пресс-службе. В МИД добавили, что надеются на превращение временного перемирия в начало процесса деэскалации и перспективу возвращения к дипломатическим переговорам по урегулированию ситуации.

Белорусская сторона обратила внимание на гуманитарное значение перемирия и напомнила об общей культурной и исторической связи между тремя странами, которые отмечают Пасху как символ единства и мира.

Пасхальное перемирие было объявлено президентом России Владимиром Путиным с 18.00 мск 19 апреля до полуночи 21 апреля.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о «зеркальных действиях» в ответ на режим прекращения огня со стороны России.

Российская сторона выразила надежду, что Украина также прекратит огонь, и отметила, что реакция Киева покажет его готовность к мирным переговорам.

Мировые СМИ активно обсудают объявленное пасхальное перемирие и его возможное влияние на переговорный процесс.