Стало известно о переговорах Фидана с руководством ХАМАС по перемирию в Газе

Источник сообщил о переговорах Фидана с руководством ХАМАС по перемирию в Газе

Tекст: Ольга Иванова

Фидан провел переговоры с председателем руководящего совета ХАМАС Мохаммедом Дарвишем и членами политбюро движения. На встрече стороны рассмотрели усилия по прекращению огня в Газе и указали на препятствия для доставки гуманитарной помощи, которые, по их мнению, создает Израиль, сообщает РИА «Новости».

В ходе беседы участники отметили, что действия Израиля ведут к голоду среди палестинцев и акцентировали необходимость более активных шагов международного сообщества по обеспечению гуманитарных поставок в сектор Газа. Подчеркивалось, что попытки изгнать палестинцев с родины считаются неприемлемыми.

Была затронута ситуация на Западном берегу реки Иордан, где, по мнению собеседников, шаги Израиля по закреплению контроля приобретают опасные для регионального мира масштабы. В рамках обсуждения также рассматривались усилия по достижению примирения между палестинскими группами, и министр Фидан выразил готовность Турции содействовать в вопросах укрепления их единства.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о возможности расширения военной операции в секторе Газа, если ХАМАС откажется от соглашения об освобождении заложников.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном отверг идею создания палестинского государства, заявив, что оно станет плацдармом для иранского терроризма.