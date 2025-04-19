На СВО я встречала такие случаи. Вроде и пошел человек не из самых высоких соображений. И биография у него не самая безупречная. А в итоге погибает, как герой, защищая товарищей. И ведь мог спастись сам, но предпочел спасти других.3 комментария
Стало известно о переговорах Фидана с руководством ХАМАС по перемирию в Газе
Источник сообщил о переговорах Фидана с руководством ХАМАС по перемирию в Газе
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел переговоры с руководством ХАМАС в Анкаре, где одной из ключевых тем стало обсуждение мер по прекращению огня и доставке гуманитарной помощи в Газу, сообщил источник.
Фидан провел переговоры с председателем руководящего совета ХАМАС Мохаммедом Дарвишем и членами политбюро движения. На встрече стороны рассмотрели усилия по прекращению огня в Газе и указали на препятствия для доставки гуманитарной помощи, которые, по их мнению, создает Израиль, сообщает РИА «Новости».
В ходе беседы участники отметили, что действия Израиля ведут к голоду среди палестинцев и акцентировали необходимость более активных шагов международного сообщества по обеспечению гуманитарных поставок в сектор Газа. Подчеркивалось, что попытки изгнать палестинцев с родины считаются неприемлемыми.
Была затронута ситуация на Западном берегу реки Иордан, где, по мнению собеседников, шаги Израиля по закреплению контроля приобретают опасные для регионального мира масштабы. В рамках обсуждения также рассматривались усилия по достижению примирения между палестинскими группами, и министр Фидан выразил готовность Турции содействовать в вопросах укрепления их единства.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о возможности расширения военной операции в секторе Газа, если ХАМАС откажется от соглашения об освобождении заложников.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном отверг идею создания палестинского государства, заявив, что оно станет плацдармом для иранского терроризма.