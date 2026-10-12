12 октября 1492 года экспедиция Христофора Колумба достигла острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге – это событие считается официальной датой открытия Америки. Никогда в истории человечества географические открытия не обходились ему так дорого – если измерять цену человеческими жизнями.0 комментариев
Евросоюз запланировал запустить аналог Starlink к 2029 году
Еврокомиссар Кубилюс анонсировал пуск европейского аналога Starlink к 2029 году
Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил о намерении Евросоюза развернуть к 2029 году собственную систему защищенной спутниковой связи IRIS, которая станет европейским аналогом Starlink.
Евросоюз намерен запустить первую очередь защищенной системы спутниковой связи, чтобы избежать рисков отключения от американских военных сетей. О планах создания европейских стратегических систем на Варшавском форуме по безопасности заявил Андрюс Кубилюс, передает ТАСС.
«ЕС должен быть очень практичным. Если США однажды перенесут свои ресурсы в Азиатско-Тихоокеанский регион, мы должны быть готовы их заменить», – заявил Кубилюс.
По его словам, вторым проектом станет общеевропейская система орбитальной разведки. Она будет состоять из спутников на разных орбитах, отслеживающих земную поверхность с высокой частотой повторения съемки. Эти меры направлены на создание собственных стратегических мощностей, доступ к которым Вашингтон сейчас предоставляет европейским партнерам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Андрюс Кубилюс призвал ускорить военные приготовления Евросоюза.
Американский сенатор Марко Рубио потребовал от Европы взять на себя большую долю расходов на оборону.
На прошлой неделе в Еврокомиссии допустили создание европейской сети спутников-шпионов.