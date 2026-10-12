Евросоюз запланировал запустить аналог Starlink к 2029 году

  • Новость часаАмериканист оценил вероятность блокировки дизельной сделки в Конгрессе США
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Финское «государство всеобщего благосостояния» идет ко дну
    Минобороны создало сервис для обучения военных нейросетей
    Американист оценил вероятность блокировки дизельной сделки в Конгрессе США
    В НАТО заявили о нехватке личного состава у европейских армий
    Российские войска освободили запорожское Никольское и Лидино в ДНР
    От Киева потребовали не вредить американским потребителям
    Конфликт Трампа с Зеленским поставил под угрозу разведпомощь Украине
    ЕС утвердил 22-й пакет антироссийских санкций
    В России зафиксировали массовые сбои в работе сервисов «Яндекса»
    Мнения
    Олег Ясинский Олег Ясинский Открытие Америки привело к самому страшному геноциду

    12 октября 1492 года экспедиция Христофора Колумба достигла острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге – это событие считается официальной датой открытия Америки. Никогда в истории человечества географические открытия не обходились ему так дорого – если измерять цену человеческими жизнями.

    0 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Суворов не дал туркам сжечь Херсон и Черноморский флот

    12 октября 1787 года турки высадили десант на Кинбурнской косе. Овладение этим клочком суши было лишь первым этапом. Враг хотел запустить цепочку событий, которая вышвырнет русских из Новороссии и подожжет кавказские владения империи. Но на пути неприятеля встал генерал-аншеф Суворов.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как Зеленский превратил Европу в село Степанчиково

    Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»

    15 комментариев
    12 октября 2026, 11:44 • Новости дня

    Евросоюз запланировал запустить аналог Starlink к 2029 году

    Еврокомиссар Кубилюс анонсировал пуск европейского аналога Starlink к 2029 году

    Tекст: Мария Иванова

    Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил о намерении Евросоюза развернуть к 2029 году собственную систему защищенной спутниковой связи IRIS, которая станет европейским аналогом Starlink.

    Евросоюз намерен запустить первую очередь защищенной системы спутниковой связи, чтобы избежать рисков отключения от американских военных сетей. О планах создания европейских стратегических систем на Варшавском форуме по безопасности заявил Андрюс Кубилюс, передает ТАСС.

    «ЕС должен быть очень практичным. Если США однажды перенесут свои ресурсы в Азиатско-Тихоокеанский регион, мы должны быть готовы их заменить», – заявил Кубилюс.

    По его словам, вторым проектом станет общеевропейская система орбитальной разведки. Она будет состоять из спутников на разных орбитах, отслеживающих земную поверхность с высокой частотой повторения съемки. Эти меры направлены на создание собственных стратегических мощностей, доступ к которым Вашингтон сейчас предоставляет европейским партнерам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Андрюс Кубилюс призвал ускорить военные приготовления Евросоюза.

    Американский сенатор Марко Рубио потребовал от Европы взять на себя большую долю расходов на оборону.

    На прошлой неделе в Еврокомиссии допустили создание европейской сети спутников-шпионов.

    10 октября 2026, 16:55 • Новости дня
    Каллас: ЕС введет санкции против России в ответ на решение США по дизелю
    Каллас: ЕС введет санкции против России в ответ на решение США по дизелю
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что Брюссель недоволен снятием американских ограничений на российский дизель и готовится принять 22-й пакет антироссийских санкций.

    Брюссель осудил решение Вашингтона возобновить закупки дизельного топлива из России и намерен утвердить новые антироссийские ограничения, передает ТАСС.

    «Приостановка санкций в отношении российского дизельного топлива обеспечит Москве еще больше доходов», – отметила Каллас.

    Она выразила уверенность, что дополнительные средства усилят военный потенциал страны. По ее словам, сейчас не время ослаблять давление, поэтому в понедельник на встрече глав МИД стран сообщества в Люксембурге будет утвержден самый большой черный список.

    Послы государств Евросоюза уже согласовали включение в перечень более 1,5 тыс. физических и юридических лиц, связанных с производством военной продукции и товаров двойного назначения. Ранее американские власти приостановили действие запрета на импорт дизеля из России и вторичных санкций за его продажу на мировом рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Грузия нашла в «дизельном соглашении» США и России подтверждение своей правоты. В пятницу Минфин США объявил о немедленном выпуске лицензии на поставки топлива из России.

    В пятницу Дональд Трамп заявил о договоренности с президентом России Владимиром Путиным по поставкам дизельного топлива в США и на мировой рынок.

    Путин в ходе разговора с американским коллегой подтвердил готовность Москвы поставлять энергоресурсы в США и на мировой рынок.

    Комментарии (27)
    9 октября 2026, 17:46 • Новости дня
    ЕС рекордно нарастил закупки арктического СПГ из России вопреки санкциям

    Urgewald: Страны ЕС закупили свыше 12 млн тонн СПГ из России

    ЕС рекордно нарастил закупки арктического СПГ из России вопреки санкциям
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Страны Евросоюза за первые девять месяцев 2026 года увеличили закупки российского сжиженного природного газа с проекта «Ямал СПГ» до рекордных 12,18 млн тонн, несмотря на проводимую Брюсселем политику отказа от энергоносителей из России, говорится в исследовании немецкой неправительственной организации Urgewald.

    Европейские порты с января по сентябрь приняли 167 партий сжиженного газа с российского арктического проекта на сумму 7,88 млрд евро. На Евросоюз пришлось 85% всех зарегистрированных поставок, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование немецкой неправительственной организации Urgewald, основанное на данных аналитической компании Kpler.

    «ЕС импортировал в этом году более 12 млн тонн СПГ с Ямала, ориентировочная стоимость которых составляет 7,88 млрд евро. Это в среднем более 44 тыс. тонн ежедневно», – заявил эксперт Urgewald по санкциям Себастьян Реттерс.

    Исследователи отметили, что ограничения на импорт российского СПГ по краткосрочным контрактам, вступившие в силу 25 апреля, не привели к сокращению поставок. Запрет на импорт по долгосрочным контрактам Евросоюз планирует ввести с 1 января 2027 года.

    Публикация данных совпала с предупреждением Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) о рисках для газоснабжения ЕС грядущей зимой. По их прогнозу, в случае холодной зимы и полного прекращения трубопроводных поставок из России потенциальный дефицит газа может составить 15%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ЕС предупредили о риске зимнего дефицита газа и скачка цен.

    Операторы предрекли истощение газохранилищ Евросоюза до 11% к концу зимы.

    Ранее Европа столкнулась с трудностями при закупке СПГ.

    Комментарии (26)
    12 октября 2026, 10:47 • Видео / Жизнь после боя
    Как пережить 57 операций и встретить свою любовь

    Как пережить 57 операций и встретить свою любовь. Рассказ ветерана СВО

    Ветеран СВО Сергей Фролов после потери ноги не только выжил, но и женился, воспитывает маленькую дочь, построил дом и путешествует по России на мотоцикле.

    На какой мине обиднее всего подорваться саперу? Как спорт помогает наслаждаться жизнью после травмы?
    Комментарии (0)
    10 октября 2026, 10:39 • Новости дня
    «Росатом» выиграл арбитраж по спору о строительстве АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии
    «Росатом» выиграл арбитраж по спору о строительстве АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Международный арбитражный суд признал незаконным одностороннее расторжение финской компанией Fennovoima контракта с «Росатомом» на строительство АЭС «Ханхикиви-1».

    «Очередной победой «Росатома» закончилась многолетняя судебная тяжба между российской госкорпорацией и финской компанией Fennovoima. Международный арбитражный суд Международной торговой палаты (ICC) признал незаконным одностороннее расторжение контракта финской стороной на сооружение атомной электростанции, строительство которой вел «Росатом», – говорится в сообщении госкорпорации, которое приводит ТАСС.

    Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация не намерена останавливаться и будет и дальше доказывать в судах свою правоту. По его словам, это уже второе решение европейских органов в пользу российской стороны: четыре года назад международная группа экспертов также сочла отказ Финляндии от проекта необоснованным.

    «В то же время хочу добавить, что если бы мы не судились, а продолжили совместно реализовывать проект, то Финляндия получила бы новейшую АЭС, а вместе с ней недорогое и зеленое электричество», – подчеркнул Лихачев.

    В пресс-службе Росатома добавили, что разбирательство по регламенту ICC зафиксировало успешное продвижение проекта на момент расторжения. Госкорпорация инициировала дополнительные споры для защиты своих интересов, а окончательная сумма взыскания будет определена по итогам всех процессов.

    Контракт на строительство энергоблока мощностью 1200 МВт был заключен в 2013 году, но в мае 2022-го Fennovoima расторгла его, сославшись на задержки и политическую ситуацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российский капитан судна Fitburg отверг обвинения в суде Финляндии. Летом суд Финляндии отменил пожизненный приговор россиянину Тордену.

    Ранее финский суд возобновил процесс по делу порвавшего подводный кабель танкера Eagle S.

    Комментарии (11)
    10 октября 2026, 21:28 • Новости дня
    Захарова прокомментировала критику Каллас в адрес США фразой о гниющей рыбе

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на критику главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас в адрес США по поводу отмены санкций на поставки российского дизеля пословицей о гниющей рыбе.

    «Плутарх говорил: piscis primum a capite foetat – рыба начинает вонять с головы. В наши дни появилось продолжение этой мудрости: а ЕС – с Каллас», – цитирует ТАСС Захарову.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас раскритиковала решение Соединенных Штатов отменить санкции против России в части поставок дизельного топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Каллас заявила, что Евросоюз введет санкции против России в ответ на решение США по дизелю.

    В прошлом месяце Захарова ответила на призыв главы евродипломатии не признавать выборы в России.

    Представитель МИД назвала Каллас «сломанным магнитофоном».

    Комментарии (4)
    11 октября 2026, 11:06 • Новости дня
    ЕС подготовил ужесточение визового режима для туристов из России

    Politico: Еврокомиссия запланировала ограничить турвизы для россиян

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министр юстиции Швеции Гуннар Стрёммер сообщил, что Еврокомиссия готовит на начало следующего года предложения по ужесточению выдачи туристических виз россиянам для защиты ЕС от гибридных атак.

    Властям Евросоюза предложили ужесточить правила выдачи туристических виз россиянам, включая бывших участников боевых действий на Украине, чтобы усилить защиту от саботажа и других форм гибридной войны, пишет Politico. Еврокомиссия, по данным издания, намерена представить соответствующие предложения в начале следующего года.

    Министр юстиции Швеции Гуннар Стрёммер заявил, что действующая система многократных шенгенских виз, которыми ежегодно пользуются сотни тысяч россиян, создает угрозу безопасности ЕС на фоне опасений по поводу диверсий и поджогов. «Очевидно, как мне кажется, для всех, что у нас есть уязвимости в нашей системе, которые могут использовать наши враги», – сказал он, выразив надежду, что Еврокомиссия представит инициативу даже раньше января.

    Эстония предложила ввести для всего Евросоюза полный запрет на въезд бывших военнослужащих вооруженных сил России, число которых эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна оценил примерно в 650 тыс. человек. По его словам, многие из этих бывших военнослужащих могут приехать в Европу при поддержке российских спецслужб, «перехватить под свой контроль нашу организованную преступность» и использоваться для подготовки терактов и нападений на европейские общества.

    Еврокомиссия также намерена добиваться снижения числа выдаваемых россиянам виз: еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер заявил, что после первоначального сокращения потока туристов из России статистика больше не снижается и странам ЕС следовало бы «выдавать меньше виз российским гражданам». По данным издания, в прошлом году россиянам было выдано около 478 тыс. туристических шенгенских виз, значительная часть которых была многократной. В июне министры девяти стран ЕС, а также Исландии и Норвегии направили Еврокомиссии письмо с требованием более согласованной и жесткой визовой политики в отношении граждан России и допконтроля за российскими дипломатами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер Финляндии предложил прекратить выдачу туристических виз россиянам. Во вторник Российский союз туристической индустрии допустил сокращение выдачи шенгенских виз россиянам в следующем году. В июле Эстония потребовала от Евросоюза ужесточить выдачу виз гражданам России.

    Комментарии (11)
    9 октября 2026, 19:49 • Новости дня
    Экс-глава МВД Черногории высмеял власти страны за задержание авторов «Рыбаря»

    Экс-глава МВД Черногории Данилович высмеял задержание сотрудников «Рыбаря»

    Экс-глава МВД Черногории высмеял власти страны за задержание авторов «Рыбаря»
    @ Stevo Vasiljevic/REUTERS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший глава МВД Черногории и руководитель партии «Объединенная Черногория» Горан Данилович высмеял решение черногорских властей о задержании авторов Telegram-канала «Рыбарь».

    Бывший министр прокомментировал ситуацию в социальных сетях, назвав абсурдными обвинения черногорских правоохранителей, передает РИА «Новости».

    «Россиянин, который работает на Россию и в России, обвиняется в «гибридной деятельности в интересах России», неужели такое возможно? Если бы их не задержали наши органы, когда они анонсировано прибыли, есть обоснованное подозрение в том, что Звинчук бы на всех гибридно напал, гибридизировал бы нас, истязал и истощал гибридизированием, пока нам не опротивеет такая гибридная жизнь», – написал Данилович.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу адвокат допустил экстрадицию основателя Telegram-канала из Черногории в США.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах российских дипломатов защищать права задержанного блогера Звинчука.

    До этого премьер-министр Черногории объяснил причины задержания администратора «Рыбаря».

    Комментарии (0)
    10 октября 2026, 13:33 • Новости дня
    Премьер Финляндии предложил прекратить выдачу туристических виз россиянам

    Премьер Финляндии Орпо предложил прекратить выдачу туристических виз россиянам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо призвал приостановить оформление туристических виз для российских граждан, попытавшись объяснить эту инициативу соображениями безопасности.

    Финский премьер Петтери Орпо призвал не пускать российских туристов в Европу. Глава правительства страны Суоми намерен поднять этот вопрос на европейском уровне, передает РИА «Новости».

    «На заседании Евросовета на следующей неделе я предложу конкретную меру – прекратить выдачу россиянам туристических виз для поездок в Европу», – заявил Орпо в программе телерадиокомпании Yle. Свою идею он попытался обосновать соображениями безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Российском союзе туриндустрии допустили сокращение выдачи шенгенских виз россиянам в следующем году.

    В прошлом месяце Еврокомиссия засекретила данные о выданных гражданам России визах. Ранее европейское ведомство зафиксировало резкий рост выдачи разрешительных документов для въезда.

    Комментарии (7)
    12 октября 2026, 08:49 • Новости дня
    Евросоюз подготовил санкции против производства российских ракет

    Politico: Евросоюз подготовил санкции против производства российских ракет

    Tекст: Ольга Иванова

    Новый пакет санкций Европейского союза будет включать ограничения, направленные против российского военно-промышленного комплекса, в частности производства ракет.

    Ограничительные меры в отношении российского военно-промышленного комплекса будут действовать три года, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    Министры иностранных дел стран Евросоюза также обсуждают планы по ограничению выдачи виз российским туристам и бывшим военным, а также возможность запретить передвижение российских дипломатов внутри сообщества.

    Всего европейские власти планируют включить в новый пакет санкций около 1,6 тыс. физических и юридических лиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о намерении Евросоюза ввести новые санкции против России.

    В четверг Таллин попросил исключить российскую компанию из 22-го пакета ограничений.

    В среду послы стран Евросоюза согласовали этот пакет санкций.

    Комментарии (4)
    11 октября 2026, 23:03 • Новости дня
    Фон дер Ляйен пообещала Киеву денег на ракеты и дроны

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о поддержке Украины и главы киевского режима Владимира Зеленского, который «призывает к прекращению огня», и заявила о выделении Киеву денег на дроны и ракеты.

    «Украина будет в центре внимания Европейского совета на этой неделе. Мы обсудим потребности в финансировании на предстоящий год и способы мобилизации новой глобальной поддержки. На этой неделе ЕС также предоставит дополнительное финансирование для беспилотных летательных аппаратов и ракет. Чтобы укрепить оборону Украины и защитить ее небо», – написала фон дер Ляйен в соцсети Х.

    Она добавила, что в ЕС намерены открыть еще две группы разделов в рамках переговоров.

    Напомним, Зеленский запросил поддержку европейских государств после критики со стороны Вашингтона, на что Британия, Германия и Польша ответили согласием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский отказался прекращать удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, после чего США пригрозили заблокировать поставки оружия Киеву из-за ударов по НПЗ.



    Комментарии (0)
    9 октября 2026, 15:50 • Новости дня
    Списанный самолет без крыльев застрял под мостом в Бухаресте

    Realitatea: Списанный самолет без крыльев застрял под мостом в Бухаресте

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Списанный пассажирский лайнер, который перевозили из аэропорта румынской столицы для превращения в детский аттракцион, не смог проехать под автомобильным мостом, пишет портал Realitatea.

    Списанный пассажирский самолет без крыльев, который перевозили из аэропорта Отопени на детскую площадку в Волунтари, застрял под мостом на трассе в Бухаресте, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Realitatea.

    Местные власти решили транспортировать самолет ночью, чтобы не мешать дорожному движению. Из-за инцидента оказалась заблокирована одна из полос трассы.

    В пятницу вечером администрация города попытается снова переместить лайнер, для чего планируется изменить конфигурацию оборудования для транспортировки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Румыния подняла в небо истребители из-за цели у границы с Украиной. За день до этого беспилотник рухнул в лесном массиве румынского уезда Сучава.

    В апреле летевший из Петербурга в Стамбул самолет совершил посадку в Бухаресте.

    Комментарии (3)
    9 октября 2026, 17:20 • Новости дня
    Власти Австрии задержали двух украинских силовиков по делу о шпионаже

    В Австрии за шпионаж задержали двух украинских силовиков

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правоохранительные органы Австрии задержали двух сотрудников украинской военной полиции по подозрению в шпионаже в ходе их попыток найти бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко, пишут украинские СМИ.

    Австрийский журналист Кристоф Бендас подтвердил информацию о задержании в Австрии двух украинских силовиков и двух сотрудников издания «Украинская правда» Михаила Ткача и Ярослава Бондаренко, сообщает «Страна.ua».

    По данным австрийского журналиста, представителей СМИ уже отпустили, так как подозрения в их отношении не подтвердились. Оставшиеся под стражей украинские военные полицейские выполняли свои задачи без уведомления местных властей.

    Как пишет украинский Telegram-канал, задержанные силовики прибыли в Вену для установления местонахождения бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко. Для поисков они использовали беспилотники и другие специальные средства, что привлекло внимание полиции.

    Журналисты прибыли в столицу Австрии с той же целью и осматривали те же места, в связи с чем также попали в поле зрения правоохранителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в Германии по подозрению в шпионаже на оборонном предприятии задержали гражданина Украины.

    До этого власти ФРГ предъявили обвинения гражданину Украины по делу о подготовке диверсий.

    Ранее Варшава засекретила дела об активном шпионаже украинских спецслужб в Польше

    Комментарии (0)
    9 октября 2026, 15:56 • Новости дня
    Холдинг VK решил оспорить санкции ЕС через суд
    Холдинг VK решил оспорить санкции ЕС через суд
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российский технологический холдинг VK обратился в Суд Европейского союза с иском против Совета ЕС, требуя отменить введенные в его отношении санкции.

    «VK оспаривает решение Совета Европейского союза о включении компании в санкционный список. VK считает решение незаконным и необоснованным и требует отменить ранее введенные санкции», – заявили в компании «Интерфаксу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Мосбиржа подала иск в Суд Евросоюза.

    В феврале суд ЕС впервые признал незаконным повторное внесение физического лица в санкционный список.

    Комментарии (0)
    11 октября 2026, 00:20 • Новости дня
    Фицо высмеял наивность Евросоюза из-за сделки России и США

    Tекст: Катерина Туманова

    Словацкий премьер-министр Роберт Фицо подверг резкой критике политику Евросоюза на фоне договоренностей Москвы и Вашингтона о поставках дизельного топлива.

    Премьер Словакии заявил, что договоренность Владимира Путина и Дональда Трампа о поставках российского дизельного топлива в США показывает, сколь наивным является политическое руководство Европейского союза.

    «У США будет более дешевое дизельное топливо, у России – доходы в бюджет, а мы в Европейском союзе в награду за ненавистническую военную политику, санкции и морализаторство получим дизельное топливо по три евро, а возможно, и его дефицит», – приводит РИА «Новости» выдержку из поста Фицо на странице в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).

    Политик подчеркнул верность внешнеполитического курса своей страны, который ориентирован на национальные интересы и открыт к диалогу со всеми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу американский лидер заявил о договоренности с Путиным о поставках дизеля в США.

    Минфин США объявил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизеля из России.

    Президент Владимир Путин в ходе разговора с американским коллегой подтвердил готовность Москвы поставлять энергоресурсы в США и на мировой рынок.

    Комментарии (0)
    12 октября 2026, 11:22 • Новости дня
    ЕС утвердил 22-й пакет антироссийских санкций

    ЕС утвердил 22-й пакет санкций против 1,6 тыс. компаний и физлиц из России

    ЕС утвердил 22-й пакет антироссийских санкций
    @ Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз утвердил 22-й пакет санкций в отношении России, включив в черный список около 1,6 тыс. компаний и физических лиц.

    Новые антироссийские ограничения направлены против оборонного сектора, передает ТАСС.

    «Главы МИД ЕС только что утвердили внесение в черный список около 1,6 тыс. компаний и физических лиц, связанных с военно-промышленным комплексом России», – сообщила Каллас.

    Санкции вступят в силу после публикации полного списка в «Официальном журнале» Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Евросоюз подготовил санкции против производства российских ракет.

    В субботу глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что Брюссель недоволен снятием американских ограничений на российский дизель и готовится принять 22-й пакет антироссийских санкций.

    В пятницу Евросоюз вопреки санкциям рекордно нарастил закупки арктического СПГ из России.

    Комментарии (0)
    9 октября 2026, 20:11 • Новости дня
    Европейские аналитики предложили парализовать город или метро в России

    NYT: В ЕС предложили парализовать город или метро в России в качестве сигнала

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ответ на гибридные угрозы, которые якобы исходят от Кремля, европейские аналитики обсуждают возможность использования кибератак для временной парализации российского города или метрополитена, пишут западные СМИ.

    Европейские аналитики допускают использование кибервозможностей для временной парализации города или метрополитена в России, передает РИА «Новости» со ссылкой на The New York Times (NYT).

    «Аналитики предположили, что можно использовать кибервозможности для парализации российского города или московского метро в качестве предупредительного сигнала», – пишут авторы материала.

    Сейчас реакция Европы на предполагаемые угрозы ограничивается обвинениями и укреплением обороны потенциальных целей. Однако в ЕС продолжаются споры о том, насколько далеко может зайти ответ Брюсселя и стоит ли переносить действия на территорию России.

    Аналитики также рассматривают вариант развертывания передовых систем ПВО, включая территорию Украины, если страны НАТО увидят угрозу ударов по альянсу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе генсек НАТО Марк Рютте обсудил с союзниками поставку дополнительных систем ПВО Киеву. В июле он признал проблемы со снабжением украинской системы ПВО.

    Месяцем ранее Украина и ЕС решили удешевить ПВО Patriot.

    Комментарии (0)
    Главное
    Минцифры и Минобороны обсудили защиту дата-центров от беспилотников
    Уничтожена группа боевиков «Азова» в российской форме
    Советник Трампа обвинил Зеленского в подрыве политики США
    Варшава призвала закрыть консульства России в Европе
    Число совершивших диверсии подростков удвоилось в 2026 году
    Шарий назвал уголовное дело в Испании «полным фуфлом»
    В Красноярском крае ликвидировали почти тысячу медведей

    ИИ поможет экономике России зарабатывать больше

    Генеративный искусственный интеллект может принести российской экономике от 6 до 21 трлн рублей накопленного эффекта к 2030 году, следует из исследования «Сбера». Однако для реализации этого потенциала бизнесу недостаточно купить доступ к нейросетям: придется перестроить рабочие процессы, обучить сотрудников и обеспечить безопасность данных. Пока банки и технологические компании уже зарабатывают на GenAI, многие предприятия лишь пробуют его возможности и оценивают риски. В чем они заключаются? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия и США заключили идеальную сделку к ужасу Европы

    Эмбарго на экспорт российского дизеля официально смягчено, американцы начнут получать топливо из России уже в ближайшие дни. Для США это приемлемая сделка, для Европы позорная, для Украины отрезвляющая, а для самой России почти идеальная. Так уж сложилось. Подробности

    Перейти в раздел

    Как искусственный интеллект изменит боевые возможности танков

    В последнее время и в России, и на Западе все чаще звучат заявления о разработке бронетехники нового поколения – и главной ее особенностью станет использование искусственного интеллекта (ИИ). Как именно ИИ способен увеличить боевую эффективность бронемашин, в какой степени способен стать заменой некоторых членов экипажа и какие конкретно образцы получат «электронные мозги» прежде всего? Подробности

    Перейти в раздел

    Финское «государство всеобщего благосостояния» идет ко дну

    «Финляндия оказалась в ловушке». Такими словами эксперты описывают причины, по которым чиновники этого государства предлагают резко повысить пенсионный возраст и вообще лишить своих сограждан целого ряда социальных преимуществ и льгот. О какой ловушке идет речь и при чем тут разрыв Финляндии с Россией? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Сколько граммов в чайной ложке: таблица для соли, сахара, муки, масла и других продуктов

      Чайная ложка помогает быстро отмерить небольшое количество ингредиентов, если кухонных весов нет под рукой. Стандартная чайная ложка вмещает около 5 мл жидкости, но вес соли, сахара, муки, масла, меда и других продуктов в ней будет разным из-за различной плотности. Разбираемся, сколько граммов помещается в одной чайной ложке с горкой и без нее, и приводим удобную таблицу для самых популярных ингредиентов.

    • Сколько граммов в столовой ложке: таблица для муки, сахара, соли, масла и других продуктов

      Столовая ложка помогает быстро отмерить продукты без кухонных весов, но одинаковый объем не означает одинаковый вес. В стандартной столовой ложке помещается около 15 мл жидкости, а количество граммов зависит от плотности продукта и от того, набрана ложка с горкой или без нее. Разбираемся, сколько граммов муки, сахара, соли, меда, масла, круп и других ингредиентов содержится в одной столовой ложке, и приводим удобные таблицы для готовки.

    • «Прийти» или «придти»: как правильно пишется слово, правило и как легко запомнить

      Правильно писать только «прийти»: вариант «придти» современной литературной норме не соответствует. Путаница возникает из-за слова «идти» и форм «приду», «придешь», «придет», в которых буква «д» действительно появляется. Разбираемся, почему в неопределенной форме нужно писать «прийти», как быстро проверить себя и запомнить правильный вариант без сложных правил.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации