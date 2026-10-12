Средства ПВО за сутки сбили 646 украинских БПЛА

Tекст: Мария Иванова

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение используемым в интересах ВСУ объектам транспортной инфраструктуры Украины, говорится в канале Max Минобороны.

Кроме того, удары наносились по цехам производства БПЛА и местам их запуска, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.

Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 259 820 беспилотников, 672 ЗРК, 31 202 танка и других бронемашин, 1786 боевых машин РСЗО, 36 701 орудие полевой артиллерии и минометов, 74 309 единиц спецтехники, перечислили в Минобороны.

Напомним, за минувшую ночь над Россией уничтожили 151 дрон ВСУ.

ВСУ за последние сутки выпустили по Белгородской области 92 дрона.

В воскресенье силы ПВО сбили за ночь 479 украинских беспилотников над 18 регионами.