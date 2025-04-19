В Еврокомиссии прокомментировали объявление Россией пасхального перемирия

Tекст: Ольга Иванова

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер заявила, что в Брюсселе ждут «фактическое прекращение конфликта и четкие действия для длительного прекращения огня», передает РИА «Новости».

Хиппер подчеркнула: «Россия может остановить эту войну в любой момент, если действительно захочет». Она также отметила, что Евросоюз намерен и далее оказывать поддержку Украине.

Пасхальное перемирие было объявлено президентом России Владимиром Путиным с 18.00 мск 19 апреля до полуночи 21 апреля.

Российская сторона выразила надежду, что Украина также прекратит огонь, и отметила, что реакция Киева покажет его готовность к мирным переговорам.

Мировые СМИ активно обсудают объявленное пасхальное перемирие и его возможное влияние на переговорный процесс.

Между тем военкор показал первые доказательства срыва перемирия со стороны ВСУ.