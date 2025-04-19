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    Самоустранение США – новость для Киева много хуже, чем для Москвы

    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    19 апреля 2025, 01:39 Мнение

    Самоустранение США – новость для Киева много хуже, чем для Москвы

    Американцы всё ещё рассчитывают на положительный результат по украинскому урегулированию. Интенсивность различных шагов и слов, видимо, означает, что активность за занавесом продолжается. Но ничего не гарантирует.

    Федор Лукьянов Федор Лукьянов

    главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»

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    Всплеск комментариев руководителей США о готовности прекратить усилия по украинскому урегулированию свидетельствует, что американская сторона вникла в особенности данного конфликта.

    Изначальное предположение, что ненужную Америке проблему можно быстро притушить и отодвинуть в сторону, сменилось осознанием, что ненужную Америке проблему быстро притушить нельзя, а вот отодвинуть в сторону, действительно, можно. Высказывания Уиткоффа (после долгого разговора с Путиным он понял, чего хочет Россия) и Рубио (у сторон есть ещё немного времени, чтобы достичь согласия, если нет – Вашингтон умывает руки) вполне сочетаются. Наперсник Трампа, поняв российские желания, видимо, не уверен, что они в полной мере выполнимы. А госсекретарь напоминает, что у Белого дома есть дела и поважнее (да сколько!).

    Ключевой момент, если воспринимать Рубио и Трампа буквально, – желание полностью устраниться, прекратить иметь дело с происходящим. Угрозы санкций за нежелание мира на сей раз не прозвучали, видимо, потому что новые санкции кажутся Соединённым Штатам оправданными только как инструмент принуждения сторон к чему-то, чего добиваются американцы. Если же американцы ничего не добиваются, потому что обратились к другим делам, то зачем санкции? Что есть – пусть будут, новые – смысл?

    Вашингтон, вероятно, полагает, что в случае его дистанцирования ситуация станет, по сути, внутренней европейской. Ну и пусть Европа ей занимается, если хочет, или не занимается, если не хочет.

    Самоустранение США – новость для Киева много хуже, чем для Москвы. Просто по той причине, что Россия воюет на свои, а Украина на чужие. И с резким сокращением этих самых чужих (а Европа не в состоянии заместить Америку) перспективы становятся сумрачными. Ещё мрачнее для Украины вероятность того, что, выйдя из данного сюжета, американцы просто попробуют развивать с Россией отношения по другим направлениям, в обход украинской темы. Раз они не посредники – какая тогда разница, что там.

    Новости пятницы не означают, что процесс уже точно на грани окончания. Слова Рубио скорее выглядят как попытка надавить на стороны, дав им понять, что окно возможностей может захлопнуться. Американцы всё ещё рассчитывают на положительный результат. Ну и интенсивность различных шагов и слов, видимо, означает, что активность за занавесом продолжается и она не бессодержательна. Но ничего и не гарантирует.

    Можно согласиться, что процесс подошёл к точке поворота. Российская дилемма, если её совсем упросить, состоит в следующем. Воспользоваться пока остающимся желанием Трампа снискать лавры миротворца и попытаться-таки получить за остановку боевых действий нечто, выходящее за рамки прежде допустимого (юридическое признание территорий, формализованные гарантии прекращения расширения НАТО и пр.) Либо фактически подтолкнуть США к выходу из процесса, чтобы далее терпеливо дожидаться превращения проблем Украины в непреодолимые.

    Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки. Главный из последних, относящийся к обоим сценариям, носит объективный характер – малая вероятность того, что в современной мировой обстановке практически достижима долгосрочная фиксация любого статус-кво. То есть всякий результат лишь следующая позиция для продолжения противостояния.

    Впрочем, многие посчитают это как раз достоинством.

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