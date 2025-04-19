Туристы попытались прорваться в закрытый из-за визита Вэнса Колизей

Толпа туристов попыталась штурмовать Колизей после его закрытия из-за визита семьи Вэнса

Tекст: Мария Иванова

Как пишет газета La Repubblica, вход в Колизей перекрыли минимум на час раньше обычного времени из-за прибытия семьи вице-президента США Джей Ди Вэнса, не предупредив заранее посетителей. Все находившиеся в амфитеатре были выведены, а внутрь допустили только сотрудников охраны и снайперов.

Многие обладатели билетов на последний сеанс не смогли попасть внутрь, им пообещали полное возмещение стоимости билетов, однако часть туристов осталась недовольна и попыталась прорваться через закрытые ворота, устроив давку у входа.

Вэнс прибыл в Рим 18 апреля. В рамках поездки он встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, а также с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.

Кроме официальных встреч Вэнс с семьей посетил службу Страстной пятницы в соборе Святого Петра.

Ранее в субботу участники переговоров Ирана и США в Риме оказались в центре внимания, когда рядом неожиданно появился вице-премьер Италии Маттео Сальвини, который был одет в шорты и майку.