Было бы странно, если бы в современном мире у чуда Благодатного огня не существовало множества противников и разоблачителей. Уже один только факт, что именно православные, а не католики и тем более не протестанты, участвуют в древнем обряде, говорит о том, какие силы и средства затрачиваются на разоблачительные признания и фокусы.5 комментариев
Захарова назвала Зеленского злым клоуном за введение санкций против Куклачева
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала введение санкций киевским режимом против известного российского дрессировщика Юрия Куклачева.
В своем Telegram-канале написала: «Кровавый клоун ввел санкции против доброго и всеми любимого клоуна, щедро дарящего детям радость».
Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций сроком на десять лет против 20 российских деятелей культуры и спорта, включая Ярослава Дронова (Shaman), с блокировкой активов и запретом на передачу объектов интеллектуальной собственности на Украине.