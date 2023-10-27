Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.10 комментариев
Экс-главред журнала Elle рассказала, как ее обманули в Telegram
Экс-главред журнала Elle Сотникова рассказала об обмане в Telegram
Бывший главный редактор женского журнала Elle Елена Сотникова рассказала, как мошенники украли ее Telegram-канал.
По ее словам, ее «вели» на протяжении десяти дней от имени крупного рекламодателя, присылали пресс-релизы и историю компании, однако долго не присылали платежную информацию, после чего предложили воспользоваться спецботом, который якобы ускоряет процесс сделки, передает РИА «Новости».
Сотникова отметила, что спустя 12-14 часов после того, как она воспользовалась услугами этого бота, в Telegram выскочило сообщение «введите ваш номер» и появилось изображение красного телефона с трубочкой.
Захватившие канал Сотниковой мошенники от ее лица писали сообщения, призывающие вступать в «команду для заработка», некоторые подписчики вложили деньги.
«Я написала ругательное письмо одному очень известному журналисту, он по своим связям, видимо, контактировал с руководством Telegram, удалось заблокировать посты мошенников, их убрали», – рассказала экс-главред женского журнала.
По словам Сотниковой, позднее ей предоставили контакт человека, который помог за 100 тыс. рублей восстановить канал и вернуть право пользования.
«Расцветает вот эта схема, по которой люди восстанавливают канал, получают за это порядка 100 тыс. рублей и потом, я думаю, делятся с теми людьми, которые имеют доступ к системе Telegram», – заметила она.
Ранее управление ФСБ России по Москве и Московской области предупредило о росте фактов мошенничества, направленного на получение персональных данных и конфиденциальной информации сотрудников госучреждений с целью дальнейшего хищения денег.