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ФСБ: Мошенники стали чаще похищать данные врачей и учителей
Управление ФСБ России по Москве и Московской области предупредило о росте фактов мошенничества, направленного на получение персональных данных и конфиденциальной информации сотрудников госучреждений с целью дальнейшего хищения денег.
Как сообщили в ведомстве, УФСБ России по городу Москве и Московской области фиксируется увеличение попыток мошенничества, направленных на получение персональных данных сотрудников медицинских, образовательных и других государственных учреждений, а также иной конфиденциальной информации об их деятельности, передает ТАСС.
В ФСБ добавили, что мошенники, применяя технологию подмены телефонных номеров и аккаунтов в соцсетях, выдают себя за сотрудников правоохранительных органов, связываются, направляя фейковые запросы в мессенджерах, с руководством госучреждений и требуют предоставить анкетные данные, а также сведения о доходах их сотрудников.
После получения информации злоумышленники устанавливают контакты с работниками госучреждений, сообщают о якобы проводимой правоохранительными органами проверке и, используя методы психологического воздействия, склоняют граждан совершить необоснованные финансовые операции в пользу мошенников, в том числе убеждают оформить кредиты в банковских учреждениях либо совершить сделки по продаже имущества.
В этой связи управление ФСБ отмечает, что органы безопасности не используют для получения служебной информации социальные сети, а оперативно-разыскные мероприятия проводятся сотрудниками лично с предъявлением служебного удостоверения.
Ранее обеспечивавших анонимность украинским мошенникам пособников задержали в Подмосковье.