ФСБ: Мошенники стали чаще похищать данные врачей и учителей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщили в ведомстве, УФСБ России по городу Москве и Московской области фиксируется увеличение попыток мошенничества, направленных на получение персональных данных сотрудников медицинских, образовательных и других государственных учреждений, а также иной конфиденциальной информации об их деятельности, передает ТАСС.

В ФСБ добавили, что мошенники, применяя технологию подмены телефонных номеров и аккаунтов в соцсетях, выдают себя за сотрудников правоохранительных органов, связываются, направляя фейковые запросы в мессенджерах, с руководством госучреждений и требуют предоставить анкетные данные, а также сведения о доходах их сотрудников.

После получения информации злоумышленники устанавливают контакты с работниками госучреждений, сообщают о якобы проводимой правоохранительными органами проверке и, используя методы психологического воздействия, склоняют граждан совершить необоснованные финансовые операции в пользу мошенников, в том числе убеждают оформить кредиты в банковских учреждениях либо совершить сделки по продаже имущества.

В этой связи управление ФСБ отмечает, что органы безопасности не используют для получения служебной информации социальные сети, а оперативно-разыскные мероприятия проводятся сотрудниками лично с предъявлением служебного удостоверения.

Ранее обеспечивавших анонимность украинским мошенникам пособников задержали в Подмосковье.