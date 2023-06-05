Обеспечивавших анонимность украинским мошенникам пособников задержали в Подмосковье

В Московской области задержали подозреваемых в пособничестве украинским телефонным мошенникам, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Полицейские задержали пятерых жителей региона, их подозревают в обеспечении работы специального оборудования для подмены телефонных номеров, сказала Волк ТАСС.

По предварительным данным, подозреваемые, действуя по указке зарубежных работодателей, закупали GSM-шлюзы и активировали сим-карты операторов сотовой связи. При помощи этой схемы менялись телефонные номера звонившего из-за рубежа на российские, что обеспечивало анонимность. При блокировке одних сим-карт их меняли на другие.

По такой системе жертвам звонили мошенники, они представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. Они убеждали жертв переводить деньги на «безопасные счета», чтобы спасти их от «похитителей».

Полиция нашла места, где располагалось оборудование для удаленного использования абонентских номеров. В четырех квартирах в Москве, Дмитрове и Красногорске провели обыски, изъято более 10 тыс. сим-карт разных операторов, GSM-шлюзы, модемы, компьютеры и другое оборудование.

Ранее в апреле ФСБ в Москве пресекла деятельность мошеннических колл-центров, действовавших в интересах ВСУ.