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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Ничтожество Европы стало угрожающим

    Европейские политики продолжают относиться к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.

    4 комментария
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин «Безумство» Трампа как продолжение «управляемого хаоса» Байдена

    Дональд Трамп, вопреки своим демонстративным установкам фактически продолжает проводить в жизнь методику организованного хаоса, активно внедрявшуюся командой Джо Байдена. Разве что эпатажа в нынешнем случае побольше.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему украинские президенты всегда против федерализации

    Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства.

    34 комментария
    6 марта 2025, 16:38 • Новости дня

    Путин и Токаев обсудили развитие отношений России и Казахстана

    Путин и Токаев обсудили развитие отношений России и Казахстана

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин и президент Казазстана Касым-Жомарт Токаевв ходе телефонного разговора подчеркнули динамичное развитие межгосударственных отношений России и Казахстана, а также обсудили успешную реализацию ранее достигнутых договоренностей.

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщает ТАСС. В ходе беседы лидеры стран отметили динамичное развитие отношений между Россией и Казахстаном, подчеркнув их дружеский и союзнический характер.

    Кроме того, Путин и Токаев обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества. Оба президента отметили успешную реализацию договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне. Этот аспект сотрудничества был признан важным в контексте укрепления двусторонних связей.

    5 марта 2025, 04:43 • Новости дня
    Лукашенко рассказал о попытках Пригожина завладеть ядерным оружием

    Лукашенко рассказал о стремлении Пригожина захватить ядерное оружие в июне 2023 года

    Лукашенко рассказал о попытках Пригожина завладеть ядерным оружием
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Евгений Пригожин пытался завладеть ядерным оружием во время мятежа «Вагнера» в июне 2023 года, что вызвало тревогу в России и на Западе.

    Как передает ТАСС, президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу заявил о том, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин стремился захватить ядерное оружие в ходе мятежа в июне 2023 года. Лукашенко отметил, что это вызывало беспокойство не только в России, но и в западных странах. «Я почувствовал, что Женя Пригожин рвался к ядерной кнопке», – процитировал Лукашенко агентство. Он добавил, что власти России не допустили бы реализации такого сценария.

    Во время попытки мятежа, по словам Лукашенко, он предложил президенту Владимиру Путину поддержку силами белорусских спецподразделений для защиты Москвы. Также в ходе телефонных переговоров с Пригожиным стороны договорились о том, что члены ЧВК «Вагнер» покинут Россию и отправятся в Белоруссию. Таким образом, по словам Лукашенко, конфликт был урегулирован.

    Президент Белоруссии также сообщил, что после урегулирования ситуации представители стран Запада в неофициальном порядке выражали ему благодарность за содействие в разрешении кризиса.

    Напомним, мятеж ЧВК «Вагнер» начался 23 июня 2023 года, когда Евгений Пригожин обвинил российское военное руководство в нанесении ударов по своим подразделениям. Минобороны отвергло эти обвинения. Поддержавшие Пригожина бойцы ЧВК направились в Ростов-на-Дону, а затем в сторону Москвы. 24 июня Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, и 25 июня конфликт был завершен.

    Ранее в интервью президент Белоруссии пригласил Путина, Трампа и Зеленского на переговоры в Минск.

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    5 марта 2025, 09:27 • Новости дня
    Путин назначил выпускника «школы губернаторов» Дронова врио главы Новгородской области

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин назначил выпускника «школы губернаторов» Александра Дронова временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области после отставки предыдущего главы региона Андрея Никитина.

    На официальном сайте правовой информации отмечено, что Путин подписал указ о назначении Дронова временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области.

    В тексте указа подчеркнуто, что Дронов будет занимать эту должность до вступления в должность избранного губернатора.

    Биография нового врио главы региона включает его рождение в Моздоке в 1979 году и получение образования в Московском автодорожном институте.

    Дронов работал в Росавтодоре, в правительстве Москвы и в органах управления дорожным хозяйством разного уровня. В апреле 2017 года он стал вице-губернатором Новгородской области, а в 2020 году занял пост первого заместителя главы региона. В 2021 году Дронов завершил обучение в «школе губернаторов» РАНХиГС.

    Накануне Путин предложил Александру Дронову занять пост временно исполняющего обязанности губернатора Новгородской области.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, губернатор Новгородской области Андрей Никитин назначен заместителем министра транспорта России, ответственным за цифровую трансформацию ведомства. Он будет координировать информатизацию транспортного комплекса страны.

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    6 марта 2025, 14:58 • Видео
    Зеленскому пора «ответить за шмот»

    Конфликт между Вашингтоном и Киевом затронул даже внешний вид Владимира Зеленского. Его публичный имидж давно вызывает вопросы, а теперь стал реальной причиной раздражения для спонсоров со стороны. Что с ним не так?

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    5 марта 2025, 14:14 • Новости дня
    Путин поручил разработать меры по повышению привлекательности службы в МВД
    Путин поручил разработать меры по повышению привлекательности службы в МВД
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры для устранения кадрового дефицита в системе МВД. Глава государства подчеркнул, что необходимо усилить социальные гарантии и повысить уровень денежного довольствия сотрудников. По его мнению, размер выплат должен быть конкурентоспособным для привлечения и удержания кадров в правоохранительных органах.

    Путин на расширенном заседании коллегии МВД подчеркнул необходимость повышения конкурентоспособности денежного довольствия сотрудников внутренних дел, передает ТАСС. Он отметил, что в системе МВД нарастает кадровая проблема, которая требует системного решения. По словам президента, важно не только улучшить финансовое обеспечение сотрудников, но и укрепить их социальные гарантии.

    Путин акцентировал внимание на некомплекте личного состава, особенно в первичном звене МВД. Он подчеркнул, что министр внутренних дел постоянно поднимает эти вопросы в правительстве, и призвал к комплексному подходу в решении этих проблем. Президент поручил правительству совместно с МВД разработать и представить конкретные предложения для улучшения ситуации и решения вопросов социального характера, включая жилищные проблемы. По его словам, эти вопросы уже давно назрели и требуют незамедлительных мер.

    Ранее Путин в своей речи на заседании коллегии МВД России поблагодарил сотрудников министерства за их ответственный подход к служебным обязанностям. Он также заявил о необходимости активнее бороться с наркотрафиком и сообщил о снижении уличной преступности.

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    5 марта 2025, 17:32 • Новости дня
    Путин обсудил с Набиуллиной ужесточение ответственности для дропперов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин обсудил с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной возможность ужесточения наказаний для дропперов, участвующих в выводе и обналичивании украденных денег.

    Набиуллина выступила перед Путиным с докладом, посвященным мерам борьбы с телефонными и интернет-мошенниками, передает ТАСС. В ходе обсуждения особое внимание уделили вопросу повышения ответственности для так называемых дропперов – людей, предоставляющих свои банковские карты для вывода и обналичивания похищенных средств.

    Путин спросил Набиуллину о ее мнении относительно усиления ответственности для таких лиц. На это глава ЦБ заявила, что поддерживает введение уголовной ответственности за пособничество мошенникам. Она отметила: «В первый раз можно ограничиться предупреждением, однако за последующие действия необходимо предусмотреть уголовное наказание».

    Ранее в Госдуме предложили ввести ответственность для «дропов». Зампредседателя Банка России Герман Зубарев сообщал, что стоимость карты дроппера на черном рынке выросла с 5-10 тыс. рублей до 70 тыс., что является индикатором успешной борьбы с мошенниками.

    Напомним, в 2024 году около 10 млн клиентов российских банков переводили деньги на так называемые дропперские карты.

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    4 марта 2025, 20:15 • Новости дня
    Путин: Расчет военных Мьянмы пройдет на параде 9 Мая

    Путин пригласил премьера Мьянмы на парад Победы

    Путин: Расчет военных Мьянмы пройдет на параде 9 Мая
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна посетить Москву 9 мая для участия в торжественном параде по случаю 80-летия Победы.

    Путин на встрече с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном пригласил его посетить Москву 9 мая, передает ТАСС. Российский президент также сообщил, что в этот день по Красной площади пройдет парадный расчет военных из Мьянмы наряду с расчетами Вооруженных сил России.

    Напомним, ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу пригласил представителей Мьянмы принять участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в 13-й международной встрече по вопросам безопасности в Москве в конце мая.

    Глава Минобороны Андрей Белоусов назвал число приглашенных для участия в Параде Победы стран.

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    5 марта 2025, 22:31 • Новости дня
    Эксперт: Борьба с телефонными мошенниками вышла на самый высокий уровень

    Политолог Журавлев: Власти готовят комплекс мер по противодействию телефонным и интернет-мошенникам

    Эксперт: Борьба с телефонными мошенниками вышла на самый высокий уровень
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Борьба с телефонными и кибермошенниками требует комплексных мер. Способы противодействия обсуждаются на уровне президента и задействованы силы от прокуратуры до ЦБ, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Журавлев. В среду Владимир Путин провел совещание с членами правительства по ряду финансовых вопросов, в том числе по борьбе с интернет-мошенничеством.

    «Владимир Путин хорошо понимает важность защиты граждан от манипуляций мошенников. Сегодняшнее совещание это наглядно показало. Примечательно, что в нем принимали участие главы прокуратуры и Центробанка. То есть с данной проблемой будут бороться комплексно, масштабно», – сказал Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем.

    «Отмечу, что согласованные решения позволят вывести меры противодействия злоумышленникам на новый уровень. Теперь финансовые институты, как и операторы связи, будут вынуждены нарастить кампанию по препятствованию подозрительной финансовой деятельности. Преступников ждут неприятности со всех сторон», – отмечает он.

    «Конечно, борьба против подобных мошенников не будет простой. Их не видно, а некоторые из них научились хорошенько скрывать следы. Однако, наблюдая за решительностью президента и его готовностью принимать против злоумышленников комплексные меры, становится понятно, что мы сумеем их разгромить», – полагает собеседник.

    «Что касается контроля главы государства над процессом списания регионам бюджетных кредитов, который также обсуждался на совещании, то это начинание можно только приветствовать. Данный процесс, несмотря на кажущуюся простоту, очень сложен», – указывает Журавлев. – «Важно понимать, что списание задолженностей способно подстегнуть развитие социальной инфраструктуры в регионе. И тот факт, что теперь этот процесс ускоряется, позволяет с уверенностью заявить, что в ближайшее время целый ряд субъектов сможет более точно и уверенно сформировать траты на строительство полезных для граждан объектов».

    Ранее Владимир Путин провел совещание с членами правительства. Одной из тем стало принятие комплексных мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. С соответствующим докладом выступила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она подчеркнула, что сложившуюся проблему можно решить лишь комплексными усилиями.

    Она поддержала введение уголовной ответственности для дропперов (людей, которые передают третьим лицам данные своих карт для вывода и обналичивания похищенных средств). Кроме того, Набиуллина подчеркнула важность сотрудничества с операторами связи, которые могут предупреждать банки о совершении конкретной атаки. Она также призвала повышать финансовую культуру граждан и информировать население об уловках различных мошенников.

    В свою очередь, зампредседателя правительства Дмитрий Григоренко рассказал, что подготовлен комплексный законопроект по борьбе с телефонными злоумышленниками, который был внесен на рассмотрение в Госдуму. Среди инициатив – маркировка входящих вызовов, а также возможность установления самозапрета на оформление SIM-карт.

    «Ущерб для граждан, а значит, и для государства со стороны телефонных и интернет-мошенников приобрел просто недопустимые размеры, очень большие, поэтому действовать нужно быстро», – сказал Путин, завершая совещание.

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    5 марта 2025, 04:19 • Новости дня
    Лукашенко пригласил Путина, Трампа и Зеленского на переговоры

    Лукашенко предложил Путина, Трампа и Зеленского провести переговоры в Белоруссии

    Tекст: Максим Попов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским встретиться в Белоруссии для проведения переговоров.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести встречу с участием российских и американских лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, а также президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он заявил в интервью американскому блогеру Марио Науфалу, передает РИА «Новости».

    Лукашенко подчеркнул необходимость договоренностей и предложил провести переговоры в Белоруссии, отметив удобное географическое расположение страны. По его словам, «надо договариваться», и встреча может состояться без лишнего шума и криков. Он добавил, что Белоруссия готова принять всех лидеров для спокойного обсуждения и достижения договоренностей.

    «Хотите, приезжайте, вот рядом, 200 километров от границы до Киева, белорусской границы, 500 километров, полчаса на самолете, приезжайте, сядем спокойно, без шума, без криков договоримся», – сказал Лукашенко. Он призвал передать Дональду Трампу приглашение на встречу вместе с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, чтобы «спокойно договориться, если вы хотите договориться».

    До этого в интервью Лукашенко поддержал усилия Путина в интересах народа.


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    5 марта 2025, 19:51 • Новости дня
    Путин пообещал поддержать Абхазию гуманитарными поставками электричества

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что Россия поддержит Абхазию дополнительными гуманитарными поставками электроэнергии.

    Президент Абхазии Бадра Гунба в ходе встречи в Кремле обратился к Путину с просьбой о помощи, передает ТАСС. По его словам, в конце прошлого года республика из-за нехватки электроэнергии была вынуждена вводить веерные отключения до 11 часов в сутки.

    Глава Абхазии отметил, что объем гуманитарного перетока электроэнергии, поступивший в республику, практически исчерпан. Он подчеркнул необходимость дополнительной помощи до окончания кризиса, который ожидается в апреле. «Хорошо, все сделаем», – заверил Путин, обещая поддержать Абхазию до завершения энергодефицита.

    По словам экспертов, особая потребность в поставках электроэнергии в Абхазию возникала этой весной в связи с погодной аномалией. Прошедшая зима была необычно холодной для региона, таяние снегов пока не интенсивное и уровень вода в реке Ингури, питающей Ингурскую ГЭС, пока сильно ниже нормы. В результате ГЭС не может обеспечить потребности республики в электричестве.

    Напомним, в среду Путин принял абхазского лидера Бадру Гунбу в Кремле и поздравил его с избранием на пост президента Абхазии.

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    5 марта 2025, 17:54 • Новости дня
    Путин назвал недопустимым размер ущерба для граждан от телефонных и интернет-мошенников

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости оперативных мер без «периода охлаждения» по борьбе с телефонными и интернет-мошенниками.

    «Ущерб для граждан, а значит, и для государства со стороны телефонных и интернет-мошенников приобрел просто недопустимые размеры. <…> Обсуждение показало, что нам понятно, что нужно делать. Давайте сделаем все это быстро – без так называемого "периода охлаждения"», – приводит слова российского лидера Telegram-канал Кремля.

    Ранее вице-премьер Дмитрий Григоренко объявил о разработке комплексного законопроекта для борьбы с кибермошенничеством, который содержит около 30 мер и призван защитить граждан от мошенников.

    В среду президент Владимир Путин на коллегии МВД отметил, что ущерб от кибермошенничества в прошлом году превысил 200 млрд рублей, а раскрываемость таких преступлений составила лишь 23%.

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    5 марта 2025, 18:17 • Новости дня
    В России предложили создать сервис по самозапрету оформления сим-карт

    Сервис по самозапрету оформления сим-карт предложили создать на «Госуслугах»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На портале «Госуслуги» можно организовать сервис по самозапрету оформления сим-карт, заявил вице-премьер и глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

    «Очень часто мошенники используют сим-карты, которые оформлены на других граждан, и при этом оформление идет через персональные данные граждан», – пояснил Григоренко, передает ТАСС.

    По его словам, в борьбе с этим может помочь сервис с возможностью самозапрета оформления сим-карт, для этого подойдет портал «Госуслуги».

    Ранее пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ) сообщила, что в первые три дня почти 2,7 млн россиян установили самозапрет на кредиты.

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    5 марта 2025, 13:57 • Новости дня
    Путин заявил о снижении уличной преступности

    Путин: В России снизилась уличная преступность

    Путин заявил о снижении уличной преступности
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Количество преступлений, совершаемых на улицах в стране, уменьшается, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на коллегии МВД.

    «Улучшается раскрываемость таких видов преступлений, как убийства, разбойные нападения, квартирные кражи. Снизилась и уличная преступность», – цитирует президента ТАСС.

    Также в стране уменьшилось число рецидивов преступлений, отметил он, передает РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин в среду примет участие в расширенном заседании коллегии МВД и в совещании правительства по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством.

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    4 марта 2025, 18:44 • Новости дня
    Кнайсль: Переговоры Путина и Трампа пройдут без участия Украины

    Кнайсль: Трамп и Путин обсудят урегулирование на Украине без приглашения Киева

    Tекст: Денис Тельманов

    По мнению Карин Кнайсль, переговоры между Путиным и Трампом пройдут без участия Украины, несмотря на первоначальное предложение включить украинскую сторону.

    Как передает ТАСС, экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин будут обсуждать урегулирование на Украине без участия Киева.

    Кнайсль отметила, что наследный принц Саудовской Аравии предлагал включить Украину в переговоры, однако Вашингтон и Москва предпочли двусторонний формат.

    Кнайсль считает, что следующий этап – это саммит между Трампом и Путиным, который нужно тщательно подготовить, чтобы избежать ошибок и не потратить время напрасно. Экс-министр подчеркнула, что переговоры направлены на перезапуск отношений между США и Россией на всех уровнях.

    В последние недели контакты между Москвой и Вашингтоном усилились. 12 февраля Путин и Трамп провели телефонный разговор, обсудив широкий спектр вопросов, включая украинский конфликт. Встречи представителей двух стран проходили в Эр-Рияде и Стамбуле, где обсуждались вопросы работы посольств и назначение послов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что США приостановили поставки военных грузов на Украину через логистический хаб в аэропорту Ясенки в польском Жешуве.

    Приостановка поставок американского вооружения и боеприпасов Украине может увеличить число жертв среди украинских военных из-за невозможности поддерживать эффективную оборону против атакующих сил.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что для нормализации отношений России и США необходимо снятие санкций, однако пока нет признаков таких шагов.

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    5 марта 2025, 03:53 • Новости дня
    Лукашенко раскрыл детали общения Путина с Трампом

    Лукашенко обсудил с Путиным переговоры с Трампом и встречи в Саудовской Аравии

    Tекст: Максим Попов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Владимир Путин обсудил с ним в общих чертах детали переговоров с Дональдом Трампом и прошедших встреч в Саудовской Аравии, касающихся редкоземельных металлов.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу рассказал, что российский лидер Владимир Путин поделился с ним некоторыми аспектами своих последних переговоров, передает РИА «Новости». По словам Лукашенко, обсуждение касалось разговора Путина с бывшим президентом США Дональдом Трампом и встреч в Саудовской Аравии.

    Лукашенко отметил, что сведения были переданы ему в общих чертах, включая тему редкоземельных металлов. «Только в общих чертах, и по разговору с Трампом, и по переговорам в Саудовской Аравии, а также по теме редкоземельных материалов. Просто общие моменты», – сказал он.

    По словам Лукашенко, более подробное обсуждение всех поднятых вопросов запланировано на предстоящую встречу с Путиным в Москве через неделю.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, до этого Лукашенко обвинил Зеленского в эскалации конфликта на Украине.

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    5 марта 2025, 15:07 • Новости дня
    Путин заявил о навязанном России конфликте на Украине

    Путин назвал вооруженный конфликт на Украине навязанным России и призвал МВД действовать

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин назвал вооруженный конфликт на Украине навязанным России и подчеркнул важность пересмотра деятельности МВД в свете текущих угроз.

    Он отметил, что в условиях текущей специальной военной операции и связанных с ней угроз правоохранительные органы должны адаптировать свою деятельность, передает ТАСС.

    Путин заявил: «В условиях навязанного нам вооруженного конфликта, проведения специальной военной операции вся правоохранительная сфера и ключевое ее звено – МВД – всю свою деятельность, безусловно, должна строить, исходя из этих угроз, которые, безусловно, возникают в сегодняшней ситуации».

    Он подчеркнул необходимость обеспечения порядка в стране в свете сложившейся обстановки, отмечая, что это требует от МВД корректировки подходов и методов работы.

    Ранее на коллегии ФСБ Путин отмечал, что сегодняшние динамичные изменения в международном ландшафте – результат мужества и стойкости Вооруженных сил России.

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    4 марта 2025, 01:54 • Новости дня
    Песков сообщил об отсутствии договоренностей по визиту Путина в Турцию

    Песков указал на отсутствие «конкретных договоренностей» по визиту Путина в Турцию

    Tекст: Антон Антонов

    Между Москвой и Анкарой сейчас «нет конкретных договоренностей» относительно визита президента России Владимира Путина в Турцию, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Пескова спросили, ведется ли подготовка визита Путина в Турцию. В ответ пресс-секретарь президента России заявил: «Пока каких-то нет конкретных договоренностей, наш диалог продолжается интенсивно на всех уровнях».

    Он отметил «очень успешный визит» в Турцию председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, а также контакты на уровне глав МИД России и Турции. Как заявил Песков, стороны продолжают «общение», передает РИА «Новости».

    По его словам, «на высшем уровне пока четких договоренностей нет, хотя есть действующее приглашение». «И (президента Турции Реджепа Тайипа) Эрдогана – приехать к нам, и нам - приехать в Турцию», – пояснил Песков.

    Напомним, Песков заявил, что в случае необходимости встречи между президентами России и Турции могут быть организованы в течение нескольких часов благодаря их тесным рабочим отношениям.

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    Чем ответит Европа на агрессивный призыв Макрона

    «Русская угроза уже здесь», – провозгласил в обращении к народу президент Франции Эммануэль Макрон. «Родина нуждается в вас и в вашем участии», – убеждает он сограждан, призывая их, по сути, к войне с Россией. Подразумевается, что его призыв должны услышать не только французы, но и все жители Евросоюза. Однако уже понятно, что полной поддержки он не дождется. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Зеленскому пора «ответить за шмот»

      Конфликт между Вашингтоном и Киевом затронул даже внешний вид Владимира Зеленского. Его публичный имидж давно вызывает вопросы, а теперь стал реальной причиной раздражения для спонсоров со стороны. Что с ним не так?

    • США предали Украину. Теперь официально

      В ЦРУ подтвердили, что обмен разведданными с Украиной поставлен на паузу. Ранее были приостановлены военные поставки, включая те грузы, которые находились в пути. Следовательно, извинения Владимира Зеленского не были приняты президентом США Дональдом Трампом. Что дальше?

    • Германия готовится к войне

      Новые власти Германии рассчитывают срочно взять в долг колоссальную сумму в 900 млрд евро, не дожидаясь смены состава парламента. 400 млрд из этой суммы хотят потратить на оборону, а повод – ссора между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Что происходит в Германии?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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