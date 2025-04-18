Tекст: Мария Иванова

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотников и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника около Беловод, Водолаг, Кровного, Могрицы, Садков, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

За минувшие сутки потери ВСУ составили свыше 225 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортера, бронемашина, артиллерийское орудие и четыре миномета, перечислили в Минобороны.

За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 75 тыс. военнослужащих, 410 танков, 334 машины пехоты, 307 бронетранспортеров, 2278 бронемашин, 2740 автомобилей, 619 артиллерийских орудий, 57 пусковых установок РСЗО, в том числе 15 американских HIMARS и семь MLRS, 28 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 125 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 12 РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, отчитались в Минобороны.

Утром в пятницу сообщалось, что ВС России продолжили бои по вытеснению ВСУ из монастыря в Горнале. Кроме того группа украинских военных сдалась в плен в Курской области.

Ранее российские войска нанесли поражение формированиям восьми бригад ВСУ у Горналя и Олешни.