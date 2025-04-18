ВСУ атаковали дронами восемь населенных пунктов Белгородской области

Губернатор Гладков сообщил об атаке дронов ВСУ на восемь сел Белгородской области

Tекст: Вера Басилая

Как сообщает Гладков в своем Telegram-канале, в Белгородской области зафиксированы атаки украинских беспилотников на восемь населенных пунктов. В городе Шебекино система радиоэлектронной борьбы подавила дрон, после чего при его детонации загорелась кровля хозпостройки – пожар был оперативно ликвидирован силами самообороны.

В селе Устинка Белгородского района дрон атаковал частный дом. В Бессоновке после удара по местному предприятию повреждена крыша складского помещения. В селе Никольское осколками FPV-дрона посечены два легковых автомобиля.

Два беспилотника атаковали село Мокрая Орловка Грайворонского округа. В селе Долгое Валуйского округа FPV-дрон взорвался во дворе частного дома. В Новоалександровке Борисовского района после детонации дрона повреждены два припаркованных автомобиля. Еще одна атака FPV-дрона зафиксирована в селе Грузское.

Власти области не сообщили о погибших или пострадавших среди мирных жителей в результате указанных атак.

В результате атаки дрона ВСУ на Белгородскую область погибли два бойца самообороны Волоконовского района при исполнении служебных обязанностей.

Напомним, российские средства ПВО за ночь уничтожили 56 украинских беспилотников над территорией России, включая Воронежскую и Белгородскую области, а также акваторию Азовского моря.