Проблемы с возможностью определять собственную судьбу испытывают такие крупные и успешные страны, как Германия или Япония. Что уж говорить о маленькой Армении, как бы грустно для нас в России это ни было.4 комментария
Американские оборонные стартапы оказались зависимы от китайских деталей
WSJ: Американские стартапы оборонной сферы зависят от китайских комплектующих и материалов
Американские стартапы, работающие в области оборонных технологий, столкнулись с проблемой сильной зависимости от Китая в поставках ключевых компонентов для производства оружия, направленного против Пекина, сообщает The Wall Street Journal.
Китай стал основным источником аккумуляторов, двигателей, датчиков и редкоземельных материалов, необходимых для производства оборонных технологий, сообщает WSJ. Это создает проблемы для компаний, которые стремятся снизить зависимость от Китая, учитывая важность национальной безопасности? передает ТАСС.
«Мы не хотим, чтобы компании зависели от Китая. Это риск для национальной безопасности», – заявил менеджер проектов и подрядчик отдела оборонных инноваций Трент Эменекер. Он отметил, что Вашингтон осознает проблему и работает над ее решением.
Стартапы сталкиваются с изменяющимися правилами в США и экспортными ограничениями в Китае, которые заставляют их искать альтернативные решения. Среди них производство в Юго-Восточной Азии, закупка деталей в Мексике и использование 3D-принтеров для замены недоступных комплектующих. Эти меры направлены на снижение зависимости от китайских поставок и обеспечение надежности оборонных проектов США.
Ранее военный аналитик Вэй Дунсюй в интервью государственной газете КНР Global Times заявил, что военной промышленности США будет трудно найти альтернативу китайским компонентам из редкоземельных металлов.