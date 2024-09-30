Ударом «Искандера» уничтожены вагоны с боеприпасами ВСУ в Николаевской области

Ранее сообщалось, что из-за ударов ВС России в Николаевской области движение поездов на перегоне Долинская – Николаев было приостановлено .

Удар был направлен на место разгрузки эшелона, который находился в 45 км западнее Кривого Рога, в результате данной операции было уничтожено 12 вагонов, в которых находились боеприпасы, в том числе производства западных стран, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

В результате удара по зданию СБУ с офицерами НАТО в Запорожье погибло не менее 15 человек

Подполье: В Запорожье уничтожено здание СБУ, где находились офицеры из стран НАТО

@ Keystone Press Agency/Global Look Press

Tекст: Дарья Григоренко

В результате удара по зданию СБУ в Запорожье, где находились офицеры стран НАТО, погибло как минимум 15 человек, квартал вокруг здания оцеплен, ведутся работы по разбору завалов, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.