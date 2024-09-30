После ударов ВС России остановлено движение поездов в Николаевской области

Tекст: Вера Басилая

В компании сообщили, что движение ограничено на участке, ведущем из Кировоградской области на юг в Николаевскую, из соображений безопасности, передает РИА «Новости».

Компания также призывает пассажиров следить за обновлениями и уточнениями по поводу движения поездов в данном регионе.

Ранее глава Николаевской области Виталий Ким сообщал о пожаре на объекте критической инфраструктуры региона.

До этого в воскресенье в Николаевской области в селе Котлярово был поражен пункт временной дислокации персонала установок HIMARS ВСУ, в результате чего около 20 человек погибли и столько же получили ранения.