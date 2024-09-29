«Зенит» очень большой и заметный, как «Пари Сен-Жермен» во Франции и «Бавария» в Германии. А способ решения недовольства среди болельщиков один – России нужен новый чемпион, хотя бы на один сезон.2 комментария
ВС России поразили пункт дислокации HIMARS ВСУ в Николаевской области
Подполье: В Николаевской области поражен пункт дислокации установок HIMARS ВСУ
В Николаевской области в селе Котлярово был поражен пункт временной дислокации персонала установок HIMARS ВСУ, в результате чего около двадцати человек погибли и столько же получили ранения, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
По его словам, удары пришлись по селу Котлярово, передает РИА «Новости». Лебедев добавил, что местные активисты сопротивления отмечали Котлярово и близлежащие населенные пункты как точки, откуда ведется работа дальнобойными ракетами с установок HIMARS. «Прилет был по бандеровцам из обслуживающего персонала», – подчеркнул Лебедев. В результате атаки погибло около двадцати человек, столько же получили ранения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Измаиле Одесской области дроны поразили объекты на территории порта и судоремонтного завода, что вызвало серию взрывов и повреждений. В результате детонации произошли многочисленные взрывы в порту «Южный», где находились суда с горюче-смазочными материалами, техникой и снарядами. Вследствие взрывов в некоторых районах Одессы прекратилась подача электричества, что усугубило ситуацию.