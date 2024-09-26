Украина занимала особое место в водородной стратегии ЕС. Малозаселенные южные регионы – Запорожская, Херсонская, Николаевская и Кировоградская области – предоставляли прекрасные возможности для того, чтобы плотно усеять их ветряками и солнечными панелями.0 комментариев
Подполье: При взрыве в Одесской области в порту были суда с техникой и снарядами
Суда, перевозившие горюче-смазочные материалы, технику, снаряды и, предположительно, водные беспилотники, находились в порту «Южный» в Одесской области во время взрыва, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, в десять вечера 25 сентября в поселке Южное со стороны нефтехранилища, которое находится у порта «Южный», раздался мощный взрыв, передает РИА «Новости».
Лебедев добавил, что на территории нефтехранилища находятся не только резервуары с ГСМ, но и подстанция, которая в результате взрыва пострадала и частично оставила поселок без электричества. По словам подпольщика, в это время в порту «Южный» находилось несколько судов, которые привезли ГСМ, военную технику, снаряды и водные беспилотники.
Ранее Лебедев сообщал, что в порту «Южный», в который направлялся корабль с ракетами для истребителей F-16, произошел мощный взрыв.