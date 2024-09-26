Подполье: При взрыве в Одесской области в порту были суда с техникой и снарядами

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, в десять вечера 25 сентября в поселке Южное со стороны нефтехранилища, которое находится у порта «Южный», раздался мощный взрыв, передает РИА «Новости».

Лебедев добавил, что на территории нефтехранилища находятся не только резервуары с ГСМ, но и подстанция, которая в результате взрыва пострадала и частично оставила поселок без электричества. По словам подпольщика, в это время в порту «Южный» находилось несколько судов, которые привезли ГСМ, военную технику, снаряды и водные беспилотники.

Ранее Лебедев сообщал, что в порту «Южный», в который направлялся корабль с ракетами для истребителей F-16, произошел мощный взрыв.