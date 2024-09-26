  • Новость часаBloomberg: Путин меняет ядерную доктрину для противостояния агрессии Запада
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Украина поставила крест на «зеленой» повестке ЕС

    Украина занимала особое место в водородной стратегии ЕС. Малозаселенные южные регионы – Запорожская, Херсонская, Николаевская и Кировоградская области – предоставляли прекрасные возможности для того, чтобы плотно усеять их ветряками и солнечными панелями.

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    Андрей Перла Андрей Перла Какие герои нужны для победы

    Может ли общество, в котором каждый человек ориентирован на индивидуальный успех и индивидуальное лидерство, вести войну с самым мощным противником в нашей истории и рассчитывать на победу?

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия не может не влиять на мир

    Один из мотивов современной европейской русофобии – элементарная зависть. В то время как западные империи развалились, эти русские упорно не хотят следовать их примеру. Хочется привести Россию к общему знаменателю – вот и весь «порядок, основанный на правилах».

    5 комментариев
    26 сентября 2024, 09:35 • Новости дня

    Подполье: При взрыве в Одесской области в порту были суда с техникой и снарядами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Суда, перевозившие горюче-смазочные материалы, технику, снаряды и, предположительно, водные беспилотники, находились в порту «Южный» в Одесской области во время взрыва, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, в десять вечера 25 сентября в поселке Южное со стороны нефтехранилища, которое находится у порта «Южный», раздался мощный взрыв, передает РИА «Новости».

    Лебедев добавил, что на территории нефтехранилища находятся не только резервуары с ГСМ, но и подстанция, которая в результате взрыва пострадала и частично оставила поселок без электричества. По словам подпольщика, в это время в порту «Южный» находилось несколько судов, которые привезли ГСМ, военную технику, снаряды и водные беспилотники.

    Ранее Лебедев сообщал, что в порту «Южный», в который направлялся корабль с ракетами для истребителей F-16, произошел мощный взрыв.

    25 сентября 2024, 10:38 • Новости дня
    В порту Южное Одесской области произошел мощный взрыв

    В порту Южное Одесской области произошел удар по кораблю с ракетами для F-16

    В порту Южное Одесской области произошел мощный взрыв
    @ ROBERT GHEMENT/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В порту Южное Одесской области, в который направлялся корабль с ракетами для истребителей F-16, произошел мощный взрыв. Сообщается о детонации боеприпасов и срочном прибытии экстренных служб.

    По словам координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева, удар был нанесен по порту Южное в Одесской области, куда ранее отправился корабль с ракетами для истребителей F-16. Он добавил, что корабль не стал разгружаться в порту Одессы и направился в Южное, передает РИА «Новости».

    Лебедев уточнил, что мощный взрыв был слышен около 23 часов 24 сентября со стороны порта. Вслед за первым взрывом началась детонация, на место происшествия прибыли кареты скорой помощи и МЧС.

    Через несколько минут произошел второй взрыв в районе пансионата «Чабанка» в пригороде Южного. Этот пансионат и прилегающая территория используются военными Украины. Также неподалеку находится центр радиоэлектронной разведки, где были замечены иностранные офицеры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара по подконтрольному Киеву Херсону поражена группа операторов БПЛА украинских войск, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Кроме того, ВС России нанесли удар по стратегически важному заводу «Мотор Сич» в Запорожье, где производились комплектующие для ракетных систем залпового огня и беспилотников. Также российские войска нанесли удары по заводу «Электросталь» в Курахово в ДНР, где ВСУ прятали украинскую технику и боекомплекты.

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    25 сентября 2024, 12:38 • Новости дня
    На улицах Угледара начались бои

    Пушилин: На улицах Угледара начались бои за его освобождение

    На улицах Угледара начались бои
    @ Wolfgang Schwan/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На угледарских улицах ведутся боевые действия за освобождение города от украинских боевиков, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

    Украинские войска все еще могут обстреливать населенные пункты региона со стороны Угледара, заявил Пушилин в эфире «Соловьев Live», передает ТАСС.

    Теперь же киевский режим начал публично заявлять, что Угледар не имеет такого военного значения.

    «Все время этот Угледар был очень важным логистическим центром, узлом, а теперь это уже не важный населенный пункт. Чего же вы столько там жизней положили? Чего же вы там столько наворотили, если это такой не важный город», – сказал глава ДНР.

    Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль следит за ситуацией вокруг Угледара. Песков отметил положительную динамику хода специальной военной операции по этому направлению.

    Ранее глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщал, что российские войска вошли на окраины Угледара, украинская 72-я бригада находится под угрозой окружения.

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    25 сентября 2024, 21:44 • Видео
    Гастроли Зеленского в Америке: главное

    Вояж Владимира Зеленского в США обещал стать значительным политическим событием. Прежде всего из-за «плана победы над Россией», который он обещал презентовать американцам. Но поездка явно не задалась. Проблема в «плане» – он никого не вдохновляет.

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    26 сентября 2024, 06:48 • Новости дня
    Российские войска начали формировать огневой мешок для ВСУ у Северска

    Марочко сообщил о формировании огневого мешка для ВСУ у Северска

    Российские войска начали формировать огневой мешок для ВСУ у Северска
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие начали формировать огневой мешок у Северска в Донецкой народной республике (ДНР) для группировки ВСУ, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, огневой мешок возле Северска вырисовывается благодаря успехам российских войск в районе Червоной Дибровы, которая находится на севере от города. Также ВС России захватили серьезные оборонительные рубежи ВСУ в Переездном. Марочко добавил, что сейчас идет полуобхват Северска, передает ТАСС.

    Ранее Марочко сообщал, что российская авиация уничтожила базу ВСУ под Северском.

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    25 сентября 2024, 10:07 • Новости дня
    Алаудинов сообщил о новых подразделениях ВСУ в Курской области

    Алаудинов заявил о вводе ВСУ новых подразделений в Курскую область

    Алаудинов сообщил о новых подразделениях ВСУ в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ВСУ вводят в Курскую область новые подразделения, которые в настоящее время проходят тренировки, однако российские войска готовы предпринять действия, чтобы «изменить их восприятие ситуации», сообщил генерал-майор, командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления ВС России Апти Алаудинов.

    В своем видеообращении, опубликованном в Telegram, Алаудинов отметил, что эти подразделения являются пилотными отрядами и в настоящее время занимаются тренировками.

    По словам Алаудинова, украинские военные пока не осознают, где они находятся, и российские силы намерены изменить это в ближайшие несколько дней. Он подчеркнул, что российские войска сделают все возможное, чтобы показать украинским военным, что они оказались «не в радужном месте».

    Ранее Алаудинов заявил, что ВСУ использовали более 200 танков и свыше 400 боевых машин при вторжении в Курскую область.

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    25 сентября 2024, 18:04 • Новости дня
    Белгородскую экс-чиновницу внесли в список террористов за содействие Украине

    Бывшую сотрудницу администрации Белгородской области внесли в список террористов и экстремистов

    Белгородскую экс-чиновницу внесли в список террористов за содействие Украине
    @ соцсети

    Tекст: Денис Тельманов

    Обвиненную в организации теракта по заказу Украины экс-чиновницу Белгородской администрации Викторию Шинкарук внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

    «Шинкарук Виктория Александровна 12.11.1995 г. р. Никольское Белгородского района Белгородской области», – приводит ТАСС сообщение из базы ведомства.

    Помимо Шинкарук, в список террористов попал ее сообщник – «Холодков Александр Алексеевич, 16.06.1986 г. р. Солодча Ольховского района Волгоградской области».

    Также в перечень террористов был включен Кирилл Брик, в отношении которого Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес обвинительный приговор за изготовление самодельной взрывчатки.

    Ранее сообщалось, что чиновницу из Белгорода обвинили в попытке организации теракта по заказу с Украины. По данным правоохранительных органов, она с сообщниками передала около 500 тыс. рублей для подготовки теракта и перемещали взрывчатые вещества в тайники. Шинкарук в сентябре 2022 года сняла более 100 тыс. рублей для совершения преступления и также поместила деньги в тайник.

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    25 сентября 2024, 12:20 • Новости дня
    Российские войска освободили Острое и Григоровку в ДНР
    Российские войска освободили Острое и Григоровку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Южная группировка в последние сутки освободила два населенных пункта в Донецкой народной республике, а также поразила несколько украинских бригад, сообщило Минобороны.

    Освобождены Острое и Григоровка, поражены формирования 24-й, 54-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны у Николаевки, Константиновки и Курахово в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В зоне ответственности группировки украинская армия потеряла до 835 человек, британскую гаубицу FH-70, два орудия Д-20, гаубицу Д-30, станцию РЭБ «Анклав-Н», две американские гаубицы М777, американскую гаубицу М114, американское орудие М119 и американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Уничтожены семь складов боеприпасов.

    Группировка «Центр» продолжила наступление, нанося удары по 23-й механизированной бригаде ВСУ и другим формированиям в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Горняк и Зоряное. Отражены десять контратак ВСУ, украинская сторона потеряла до 580 военнослужащих, САУ «Акация» и несколько артиллерийских орудий.

    Восточная группировка нанесла удары по 33-й и 58-й мотопехотным бригадам ВСУ у Новоукраинки и Зеленого Поля. ВСУ потеряли до 135 человек и несколько единиц техники, включая французскую гаубицу Caesar.

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    26 сентября 2024, 05:12 • Новости дня
    Российские войска за сутки захватили 43 опорных пункта ВСУ
    Российские войска за сутки захватили 43 опорных пункта ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Благодаря активным действиям мотострелковых подразделений группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю, захватив 43 опорных пункта противника, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

    По его словам, расчетами ПВО уничтожены 11 беспилотников и 14 пунктов управления дронами, ликвидированы РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и радиоэлектронной борьбы «Хмара», передает ТАСС.

    За последние сутки бойцы группировки «Запад» захватили 43 опорных пункта ВСУ.

    Ранее российские войска освободили Острое и Григоровку в ДНР.

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    26 сентября 2024, 00:50 • Новости дня
    Байден объявил о выделении нового пакета помощи Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине военную помощь в размере 375 млн долларов, следует из заявления Белого дома.

    В заявлении указано, что Байден передал госсекретарю США Энтони Блинкену полномочия для выделения оборонной продукции, предоставления услуг Минобороны США, куда входит подготовка и обучение, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что США могут объявить о выделении Украине дополнительных 8 млрд долларов военной помощи во время визита в Вашингтон украинского президента Владимира Зеленского.

    В администрации США сообщили, что Вашингтон собирается предоставить Украине кассетные боеприпасы в рамках нового пакета военной помощи на 375 млн долларов.

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    26 сентября 2024, 04:40 • Новости дня
    Морпехи ВСУ начали готовиться к сдаче позиций под Купянском

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), готовясь к сдаче правого берега Оскольского водохранилища под Купянском Харьковской области, строят запасные позиции и роют новые блиндажи, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, на Лесной Стенке и вдоль вообще Оскольского водохранилища готовится запасной плацдарм, передает ТАСС.

    ВС России уничтожили авиабомбой пункт временного размещения ВСУ у Купянска.

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    26 сентября 2024, 05:30 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве

    Серия взрывов произошла в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    Взрывы произошли в Киеве на фоне воздушной тревоги,сообщило украинское издание «Общественное»

    Областная военная администрация Киевской области сообщала о работе ПВО в регионе, в нескольких областях Украины, в том числе, Одесской и Харьковской областях была объявлена воздушная тревога. Позже стало известно еще об одном взрыве, передает ТАСС.

    Ранее после взрывов в Одессе пропал свет.

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    25 сентября 2024, 23:08 • Новости дня
    После взрывов в Одессе пропал свет

    Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Одесской области

    Tекст: Вера Басилая

    Взрывы прозвучали в Одесской области, в некоторых районах Одессы прекратилась подача электричества, сообщило украинское издание «Страна».

    Издание пишет, что в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Сообщалось, что взрывы прогремели в среду в городе Южный Одесской области на границе с Николаевской областью, передает ТАСС.

    Ранее подполье сообщило, что в порту Южное Одесской области, в который направлялся корабль с ракетами для истребителей F-16, произошел мощный взрыв с последующей детонацией боеприпасов.

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    26 сентября 2024, 06:24 • Новости дня
    На украинских позициях под Северском возникла нехватка командиров

    Пленный украинский десантник рассказал о нехватке командиров ВСУ под Северском

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский десантник, взятый в плен российской армией в ДНР, рассказал, что на позициях ВСУ на Северском направлении началась острая нехватка боеприпасов и командиров, сообщил представитель российских силовых структур.

    Пленный из 81-й аэромобильной бригады ВСУ рассказал, что на позициях ВСУ наблюдается острый дефицит боекомплекта, в частях отсутствуют командиры, передает РИА «Новости».

    По его словам, все силы ВСУ тратят на Курскую область, от чего страдают другие участки фронта. Пленный десантник отказался от обмена, чтобы больше не попасть на фронт.

    Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что морпехи ВСУ начали готовиться к сдаче позиций под Купянском.

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    25 сентября 2024, 10:01 • Новости дня
    Пленный обвинил немецких инструкторов в безразличии к подготовке ВСУ

    Военнослужащий ВСУ заявил о пренебрежении немецких инструкторов обучением украинских бойцов

    Военнослужащий украинской армии Сергей Бутенко, попавший в плен в Курской области, сообщил, что немецкие инструкторы проявляли безразличие к подготовке бойцов ВСУ, иногда даже не появляясь на занятиях.

    Военнослужащий 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Сергей Бутенко, захваченный в плен в Курской области, поделился своими впечатлениями о подготовке украинских солдат немецкими инструкторами в Германии, сообщает ТАСС. По его словам, немецкие инструкторы демонстрировали безразличие к обучению.

    «Безразлично. Бывало такое, что они на занятия не приходили к нам. Сказали нам, ну вот идите, стреляйте. Не объяснили, как пользоваться», – рассказал Бутенко. Он также заметил, что никакой немецкой техники в их подразделении не было.

    Сергей Бутенко отметил, что его и других солдат должны были обучать тактике ведения боя, минному делу, оказанию медицинской помощи, окопным боям и маскировке. Однако обучение, по его мнению, было недостаточным. Он также сообщил, что при отправке в Курскую область командование обещало, что их подразделения не пересекут границу. Вместо этого они были высажены на российской территории, что, по его словам, стало неожиданностью.

    Бутенко рассказал о том, что в момент прибытия на позицию, их сопровождали неизвестные военнослужащие в состоянии наркотического опьянения. Во время минометного обстрела, их старшие товарищи, находясь под воздействием наркотиков, бросили их и ушли вперед. Бутенко описал это как трагическую ситуацию, в которой ему и его товарищам приказали оставаться в подвале, в то время как проводники, которым было поручено довести их до точки, исчезли. Он выразил мнение, что их отправили с некомпетентными людьми, оставив в опасной ситуации.

    В среду военнослужащий бригады «Пятнашка» сообщил о присутствии польских и латышских наемников в рядах ВСУ в Курской области, подтвердив это информацией от пленного.

    Ранее стало известно, что российские войска ликвидировали элитного бывшего рейнджера из Ирландии, сражавшегося на Украине, о чем сообщило издание The Irish Times.

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    26 сентября 2024, 06:58 • Новости дня
    Politico: Китай попытается продвинуть мирный план по Украине на Генассамблее ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Пекин намерен заручиться поддержкой своего мирного плана по Украине на предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН, активно лоббируя его среди стран Глобального Юга, передает Politico.

    Как сообщает Politico со ссылкой на источники в украинской дипломатии, Китай планирует представить свой мирный план на саммите БРИКС в Казани в октябре этого года. Пекин рассчитывает, что этот документ будет способствовать заморозке конфликта на условиях, выгодных России, и позволит представить себя в роли мирового миротворца, передает РБК.

    Издание пишет, что для достижения этой цели китайская дипломатия намерена вести активную закулисную работу, направленную на привлечение на свою сторону стран Латинской Америки, Азии и Африки. По мнению авторов документа, если Пекину удастся заручиться поддержкой значительной группы государств, он сможет использовать это как доказательство того, что его мирный план соответствует интересам «мирового большинства».

    США выступают против этой инициативы, а власти Украины настолько обеспокоены, что решили предать огласке эту информацию и отговорить партнеров от принятия китайского плана.

    В августе Зеленский раскритиковал план мирного урегулирования Китая и Бразилии, назвав его деструктивным.

    Представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что КНР не перестанет продвигать мирные переговоры по украинскому урегулированию.

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    25 сентября 2024, 12:30 • Новости дня
    ВС России нанесли поражение центру радиосвязи ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки поразили центр радиосвязи украинской армии и цеха производства украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили центр радиосвязи ВСУ, цеха производства и склад дронов, скопления живой силы и техники украинской армии в 153 районах, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Средства ПВО сбили четыре французские авиабомбы Hammer, 14 снарядов HIMARS и Vampire, 31 дрон самолетного типа.

    С начала проведения специальной военной операции уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 32 218 дронов, 579 ЗРК, 18 348 танков и других бронемашин, 1462 машины РСЗО, 15 187 орудий полевой артиллерии и минометов.

    На прошлой неделе Минобороны сообщало, что ВС России поразили главный центр специальной радиосвязи Главного управления разведки ВСУ.

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      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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