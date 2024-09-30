Женщина с тремя детьми погибла в пожаре в Приамурье

В Свободном погибла женщина с детьми при пожаре, возбуждено уголовное дело

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», в городе Свободный Амурской области ранним утром в понедельник произошел пожар в одноэтажном деревянном доме. В результате возгорания погибли женщина 1990 года рождения и трое детей в возрасте девять месяцев, восемь и четырнадцать лет.

МЧС региона сообщило, что пожар охватил площадь в 40 квадратных метров и был потушен десятью специалистами и тремя единицами техники.



По данным следственного управления Следственного комитета по Амурской области, возбуждено уголовное дело по факту гибели людей по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

На месте происшествия были обнаружены тела погибших, а также выяснилось, что в доме не было пожарного оповещателя, что усложнило своевременное предупреждение о возгорании.

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