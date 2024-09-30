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    Беглый украинский диссидент показал будущее украинской политики
    Военный эксперт описал возможный ответ России на попытку блокады Финского залива
    Ципис оценил перспективы «Хезболлы» после гибели Насруллы
    Михаил Ефремов захотел пойти танкистом на СВО, поскольку «умеет водить»
    Грузия поддержала помощь России в отношениях с Абхазией и Южной Осетией
    Стали известны результаты вскрытия тела Насруллы
    Нанесен удар по зданию СБУ с офицерами НАТО в Запорожье
    Глава МИД Индонезии выступила в ООН с подарком от Лаврова
    Начата проверка калининградской школы из-за незнающих русский детей мигрантов
    Мнения
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Почему футбольные фанаты ругают «Зенит»

    «Зенит» очень большой и заметный, как «Пари Сен-Жермен» во Франции и «Бавария» в Германии. А способ решения недовольства среди болельщиков один – России нужен новый чемпион, хотя бы на один сезон.

    4 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как приватизировали Европу

    «План Дауэса» – нечто гораздо большее, чем то, что о нем принято говорить, да и к нам самим имеет отношение гораздо большее. Возможно, это вообще ключевая точка XX века. В этом году ему исполнилось сто лет.

    16 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Порошенко готовится к выборам Зеленского

    Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.

    3 комментария
    30 сентября 2024, 04:03 • Новости дня

    Женщина с тремя детьми погибла в пожаре в Приамурье

    В Свободном погибла женщина с детьми при пожаре, возбуждено уголовное дело

    Tекст: Денис Тельманов

    В городе Свободный Амурской области произошел пожар в одноэтажном деревянном доме, в результате которого погибла женщина и трое детей, младшему из которых было девять месяцев.

    Как передает РИА «Новости», в городе Свободный Амурской области ранним утром в понедельник произошел пожар в одноэтажном деревянном доме. В результате возгорания погибли женщина 1990 года рождения и трое детей в возрасте девять месяцев, восемь и четырнадцать лет.

    МЧС региона сообщило, что пожар охватил площадь в 40 квадратных метров и был потушен десятью специалистами и тремя единицами техники.

    По данным следственного управления Следственного комитета по Амурской области, возбуждено уголовное дело по факту гибели людей по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

    На месте происшествия были обнаружены тела погибших, а также выяснилось, что в доме не было пожарного оповещателя, что усложнило своевременное предупреждение о возгорании.

    Ранее сообщалось, что в Омске две женщины погибли после попытки гостя успокоить друзей поджогом

    28 сентября 2024, 12:21 • Новости дня
    Россия предъявила претензии по «Северным потокам» четырем странам

    МИД: Россия направила досудебные претензии Германии, Дании, Швеции и Швейцарии по «Севпотокам»

    Россия предъявила претензии по «Северным потокам» четырем странам
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Россия предъявила досудебные претензии Германии, Дании, Швеции и Швейцарии по терактам на газопроводах «Северные потоки», заявив о нарушении международных договоров, сообщает официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По ее словам, Россия базирует свои требования на Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года, передает РИА «Новости».

    «Российская Федерация официально предъявила досудебные претензии на основании международных конвенций, касающихся терроризма», – отметила Захарова. Она подчеркнула, что на очереди и другие государства, которые могут быть причастны к терактам.

    Захарова добавила, что подрывы газопроводов «Северные потоки» – это акт международного терроризма, подпадающий под международные договоры, требующие от государств предотвращения таких актов и сотрудничества в расследованиях.

    Спикер МИД отметила, что данные обязательства не выполняются. В частности, Швейцария, где зарегистрирована компания-оператор, не пыталась расследовать теракт, а Дания и Швеция свернули свои расследования, не обнародовав результаты.

    Захарова также отметила, что Германия, где находятся конечные точки газопроводов, не предоставила позитивных результатов расследования.

    Более того, по словам представителя МИД, ордеры на арест подозреваемых, разосланные Германией, не были исполнены, и как минимум один подозреваемый скрылся в Украине.

    Ранее сообщалось, что в ФРГ выданы ордера на арест по делу «Северных потоков». По данным Spiegel, операция по подрыву газопровода обошлась почти в 300 тыс. долларов. План диверсии утверждал экс-главком вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный.

    Напомним, Служба внешней разведки России заявила о получении новых данных, подтверждающих причастность англосаксов к диверсиям.

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    27 сентября 2024, 19:48 • Новости дня
    Медведев: От Эстонии останется «мокрое место» в случае удара по России
    Медведев: От Эстонии останется «мокрое место» в случае удара по России
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев словами «чем смешнее государство, тем выше гонор» прокомментировал заявление начальника генштаба Сил обороны Эстонии генерал-майора Вахура Каруса о готовности нанести превентивный удар по России.

    «Ну что тут можно сказать? Чем смешнее государство, тем выше гонор у отдельных сумасшедших руководителей этого государства», – сказал Медведев на видео, опубликованном на его странице в соцсети «ВКонтакте».

    Он подчеркнул, что, делая такие заявления, необходимо принимать в расчет одно – в случае использования тактического ядерного оружия России применительно к отдельным государствам, которые позволяют себе такие высказывания, от них «останется просто мокрое место».

    Ранее начальник генштаба Сил обороны Эстонии генерал-майор Вахур Карус заявил, что НАТО готовится к конфликту с Россией. Он также заявил о готовности Таллина нанести превентивный удар.

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    29 сентября 2024, 12:58 • Видео
    Китай и Бразилия объединились против Зеленского

    Представители Китая и Бразилии заявили о создании платформы «Друзья мира», к которой они пригласили присоединиться другие страны. Цель объединения – завершить конфликт на Украине. Что это значит? И почему Владимир Зеленский резко против?

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    27 сентября 2024, 19:32 • Новости дня
    Беспилотник «Альбатрос М5» поступил в Российскую армию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новейший беспилотный комплекс «Альбатрос М5» начал поступать на вооружение Российской армии для выполнения задач по разведке, корректировке и наведению.

    Этот аппарат самолетного типа имеет размах крыла более трех метров и может находиться в воздухе около четырех с половиной часов в зависимости от погодных условий и полезной нагрузки, передают «Известия» со ссылкой на разработчиков. Радиус его действия составляет около 60 км, а максимальная скорость достигает 110 км/ч.

    Беспилотник предназначен для различных задач, включая разведку, корректировку, наведение и подтверждение поражения цели. Представители компании отметили, что на «Альбатрос М5» возможна установка фото-, видео- и тепловизионной камер. При необходимости аппарат может быть оснащен газоанализаторами, мультиспектральными камерами и другими приборами, доступными на рынке.

    Запуск дрона осуществляется с помощью пневматической или обычной катапульты, а посадка – с использованием парашюта. По данным компании «Альбатрос», около 60% комплектующих для «Альбатрос М5» произведено в России. Программное обеспечение также полностью разработано отечественными специалистами. Беспилотник уже активно используется в приграничных зонах и на определенных направлениях в зоне специальной военной операции.

    Ранее президент России Владимир Путин пообещал обеспечить армию серийными образцами передовых средств поражения.

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    29 сентября 2024, 23:59 • Новости дня
    СК начал проверку калининградской школы из-за детей мигрантов

    СК начал проверку школы в Калининграде из-за мигрантов, не знающих русский язык

    Tекст: Денис Тельманов

    Следственный комитет России начал проверку в связи с приемом в школу Калининграда детей мигрантов, не владеющих русским языком, что вызвало обеспокоенность среди родителей.

    Следственный комитет России инициировал проверку в одной из школ Калининграда, сообщает РИА «Новости».

    Причиной стало появление информации в соцсетях о приеме в учебное заведение детей мигрантов, которые не владеют русским языком. Это, по мнению родителей, нарушает права остальных учеников и мешает образовательному процессу.

    Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУСК России по Калининградской области Евгению Козырецкому провести проверку и доложить об установленных обстоятельствах.

    Ведомство подчеркивает, что руководство школы не приняло необходимых мер для исправления ситуации, несмотря на обеспокоенность родителей.

    По данным соцсетей, родители учеников выражают недовольство тем, что из-за большого количества детей мигрантов, не говорящих по-русски, страдает качество обучения.

    В связи с этим, центральный аппарат СК России ожидает доклад по результатам проверки и предполагает дальнейшие действия по решению проблемы.

    Ранее сообщалось, что Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения 24-летнего мигранта на бригаду медиков в одном из районов Москвы.

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    27 сентября 2024, 14:55 • Новости дня
    На Украине Набиуллиной заочно предъявили новые обвинения

    Офис генпрокурора Украины заочно предъявил новые обвинения Набиуллиной

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заочно получила обвинения в пособничестве изменению границ, следует из заявления офиса генпрокурора Украины.

    Отмечается, что обвинения связаны с пособничеством в изменении границ территории и государственной границы Украины, а также в пособничестве в ведении агрессивной войны, передает РИА «Новости».

    «Под процессуальным руководством прокуроров было изменено ранее объявленное подозрение и добавлено новое подозрение в адрес Набиуллиной», – указано в заявлении.

    Ранее главу Центробанка признали «разрушителем» года. В рейтинг, посвященный подведению итогов 2024 года, ее включило издание Politico. В данной категории отмечают людей, которые «лучше всего способны переломить ход игры неожиданным образом».

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    30 сентября 2024, 00:07 • Новости дня
    В Тульской области освободили ветерана СВО и еще девять человек из рабства у цыган

    В Тульской области освободили ветерана СВО и еще девять человек, которых держали в рабстве цыгане

    Tекст: Денис Тельманов

    В поселке Ровно Тульской области волонтеры движения «Альтернатива» вместе с полицией освободили десять человек, включая ветерана СВО, которых цыгане держали в рабстве, отбирая документы и заставляя работать в садах.

    Как передает АиФ, в поселке Ровно Тульской области был обнаружен лагерь, где цыгане удерживали десятерых человек в условиях рабства.

    У людей отбирали паспорта и заставляли их работать в садах, собирая яблоки. Один из освобожденных, ветеран СВО, связался с женой, которая и сообщила о происшествии волонтерам.

    По словам волонтера Артема Трофимова, в полицию регулярно поступают сигналы о подобных случаях в этой местности. Несмотря на заявления цыган, что работники находятся на месте добровольно, некоторые из удерживаемых подтвердили, что их похитили в Москве, предложив ложное предложение о заработке, после чего отвезли в Ровно.

    Цыганка, ответственная за «хозяйство», предъявила расписки, якобы подтверждающие согласие на работу. Однако освобожденные утверждают, что такие документы вынуждали писать, а любые попытки сбежать жестоко пресекали. Александр, ветеран, смог связаться с близкими благодаря спрятанному телефону, который не отобрали.

    Среди освобожденных также были рабочие из Перми, которым не удалось вернуться домой после прекращения работ. Волонтер Артем утверждает, что сигналы о рабстве в этом году поступают не только из Тульской области, но и из других регионов, где активно идет сбор урожая, и проблема требует более тщательного расследования.

    Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе задержали 42-летнюю местную жительницу, которая держала в рабстве шестерых мигрантов

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    27 сентября 2024, 15:48 • Новости дня
    Глава Россотрудничества пригрозил санкциями русофобам из Узбекистана

    Глава Россотрудничества Примаков осудил избиение русскоязычного ребенка учителем в Узбекистане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Преподавательница из Узбекистана, избившая русскоязычного ребенка, и ее близкие родственники никогда не получат возможности образования или стажировок в России, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

    В своем Telegram-канале Примаков подчеркнул, что ни учитель, ни ее близкие родственники «никогда не будут получать образование в России, участвовать в стажировках, получать какие-либо возможности для себя». Подобное правило, по его словам, «в отношении всех русофобов действует автоматически».

    Глава Россотрудничества добавил, что аналогичные меры будут приниматься в отношении причастных к инциденту и поддерживающих его, включая руководство учебного заведения, если нападение не встретит адекватного административного ответа.

    Примаков подчеркнул, что надеется на реакцию правоохранительных органов Узбекистана на нападение. Он также сообщил, что Россотрудничество намерено обратиться к российским компетентным органам с просьбой рассмотреть возможность запретить напавшей на ученика учительнице въезд в Россию.

    Ранее Россия попросила у Узбекистана разъяснений из-за видео с русскоязычным ребенком. После этого вице-спикер парламента Узбекистана Алишер Кадиров выразил недовольство вмешательством МИД России в дело с избиением русскоязычного школьника.

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    28 сентября 2024, 08:33 • Новости дня
    Россиянину запретили летать Turkish Airlines на год

    Turkish Airlines запретила россиянину полеты в Южную и Латинскую Америку на год

    Tекст: Александра Юдина

    Турецкая авиакомпания Turkish Airlines отказала россиянину Глебу Шаткову в посадке на рейс в Панаму и запретила ему полеты в ряд стран Южной и Латинской Америки на год.

    Известно, что авиакомпания запретила ему полеты в Аргентину, Бразилию, Колумбию, Кубу, Мексику, Панаму и Венесуэлу до сентября 2025 года, передает РИА «Новости».

    Шатков рассказал, что летел из Тивата в Панаму с пересадкой в Стамбуле и уже имел на руках два посадочных талона. Однако при посадке на рейс до Панамы ему было отказано.

    Причиной отказа, по его словам, стала покупка билетов за два дня до вылета, а также то, что обратный билет не был приобретен единым платежом у той же авиакомпании.

    Россиянин отметил, что сотрудникам авиакомпании потребовалось два часа на проверку его счетов и выяснение причин его поездки через Панамский канал.

    «Никакой бумаги об отказе мне не предоставили, и мы с группой таких же как я везунчиков ходили туда-сюда от гейта к стойке авиакомпании и слушали нелепые отмазки», – рассказал он.

    Шатков добавил, что потерял три тысячи евро (стоимость невозвратных билетов, а также багаж с дорогой непромокаемой одеждой. Багаж был возвращен через сутки.

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    27 сентября 2024, 12:44 • Новости дня
    В Совфеде приветствовали китайско-бразильскую платформу «Друзья мира»

    Сенатор Климов: Запад отвергнет инициативу Глобального Юга «Друзья мира» по Украине

    В Совфеде приветствовали китайско-бразильскую платформу «Друзья мира»
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Инициатива «Друзья мира», скорее всего, будет отвергнута западными политиками, потому что они по-прежнему собираются изображать из себя монополистов на глобальную политику, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее Китай и Бразилия с другими странами Глобального Юга решили создать платформу для разрешения конфликта вокруг Украины.

    «Пекин и Бразилиа ранее представили свой «мирный план» по урегулированию украинского кризиса. Предложения этих государств базируются на более разумных подходах, в отличие от неприемлемой «формулы мира» Владимира Зеленского», – напомнил сенатор Андрей Климов.

    Он отметил, что дружественно настроенные по отношению к Москве страны понимают: «конфликт существует не сам по себе и устроен сложнее, чем это пытаются преподнести западные пропагандисты». «Предложения Китая и Бразилии формировались в том числе с учетом основополагающих национальных интересов России», – уточнил собеседник.

    Разумеется, это вызывало недовольство у украинского руководства. Парламентарий напомнил, что Владимир Зеленский резко критиковал и называл деструктивными китайский и бразильский планы. По прогнозам Климова, такую же реакцию встретит со стороны Киева и платформа «Друзья мира».

    «Важно учитывать, что Украина несамостоятельна. Оценка киевских властей будет ретранслировать позицию Вашингтона и Лондона. Хотя я допускаю, что последуют какие-то импровизации самого Зеленского», – считает собеседник.

    По его прогнозам, в США и Британии инициатива стран Глобального Юга не найдет поддержки. «Западные политики отвергнут идею с платформой «Друзья мира» по многим причинам. В том числе и из-за того, что они по-прежнему собираются изображать из себя монополистов на глобальную политику», – уточнил парламентарий.

    Москва же приветствует миротворческие усилия. «Если Китай, Бразилия и страны Глобального Юга собирается конструктивно поработать – пусть действуют. Однако нам, прежде всего, следует рассчитывать на самих себя, а также продолжать работать для достижения тех целей, которые были поставлены в рамках СВО», – заключил Климов.

    Ранее Китай, Бразилия и другие страны Глобального Юга решили создать платформу «Друзья мира» для разрешения украинского кризиса. Об этом глава китайского МИД Ван И заявил в ходе встречи со спецпредставителем бразильского президента Селсу Аморимом в Нью-Йорке.

    По словам министра, «Друзья мира» – это не закрытая группа, а открытая платформа, она не стремится к конкуренции и конфронтации, а ведет инклюзивный диалог. Инициатива, как указал Ван И, будет «объективным и рациональным голосом» и сыграет конструктивную роль в политическом урегулировании украинского вопроса.

    Между тем Владимир Зеленский, выступая в Совбезе ООН, заявил, что военный конфликт с Россией «невозможно прекратить просто переговорами» и «нужны действия». «Нет отдельного российско-иранского Устава ООН или китайско-бразильского Устава ООН», – сказал он и критически высказался в адрес стран, которые предлагают переговоры с российским президентом Владимиром Путиным или мирные планы, предусматривающие «уступки» Москве.

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    29 сентября 2024, 23:48 • Новости дня
    Количество пострадавших в ДТП с автобусом под Краснодаром увеличилось до 31 человека

    В аварии с автобусом под Краснодаром пострадал 31 человек, включая троих детей

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате столкновения автобуса с грузовиком под Краснодаром помощь медиков понадобилась 31 пассажиру, включая троих детей, водитель фуры погиб.

    Как сообщает ТАСС, в результате дорожно-транспортного происшествия под Краснодаром, помощь медиков потребовалась 31 пассажиру автобуса. В числе пострадавших трое детей.

    Водитель грузовика, участвовавший в столкновении, погиб на месте.

    Инцидент произошел в районе станицы Старокорсунской на автодороге Темрюк – Краснодар – граница Ставропольского края.

    По данным полиции, 58-летний водитель грузовика MAN выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автобусом Yutong, из-за чего произошло возгорание транспортных средств.

    Ехавший из Краснодара в Ставрополь автобус вез 49 болельщиков гандбольного клуба «Виктор». Пожар был потушен, а следственные действия продолжаются.

    По информации краевого главка МЧС, госпитализированы 22 человека, остальные получили медицинскую помощь на месте.

    Прокуратура Карасунского административного округа города организовала проверку, также на месте происшествия работают следователи Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю.

    Ранее сообщалось, что водитель автобуса выжил в ДТП под Краснодаром

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    27 сентября 2024, 20:57 • Новости дня
    Историк: Финны в годы войны превратили в концлагерь почти всю Карелию

    Tекст: Валерия Городецкая

    В период финской оккупации в Карелии существовало свыше 100 мест принудительного содержания, через которые прошел каждый третий житель региона, сообщили в национальном центре исторической памяти при президенте России.

    «Каждый третий житель оккупированной территории Карелии прошел через места заключения, созданные финнами», – сообщили в ходе методического семинара «Освобождение Карелии. Ключевые точки исторической памяти», передает РИА «Новости».

    По словам доктора исторических наук, профессора ПетрГУ Сергея Веригина, в период оккупации Карелии финны создали более 100 мест принудительного содержания. Оккупанты построили не менее 14 концлагерей для гражданского населения, шесть из них находились в Петрозаводске. Кроме того, жителей размещали в 34 трудовых лагерях и 42 лагерях для военнопленных, а также в девяти тюрьмах и в одной колонии. «Практически вся Карелия была превращена в концлагерь», – отметил историк.

    Веригин рассказал, что на оккупированной территории оказалось около 86 тыс. человек, из которых около 50 тыс. составляло славянское население. Финны немедленно провели перепись, после чего началась политика заключения славян в концлагеря. По данным национального центра, через заключение прошли до 30 тыс. жителей, а более 8 тысяч погибли.

    Эксперт центра исторической памяти Денис Попов описал ужасающие преступления финнов, особо отметив случай, когда финские солдаты подожгли школу в Спасской Губе в феврале 1943 года: «Дети начали выпрыгивать из окон, жители пытались тушить пожар, но финны не позволили им этого сделать под угрозой оружия. В результате этой трагедии погибли пятеро детей в возрасте от семи до 14 лет».

    В августе Верховный суд Республики Карелия постановил признать военными преступлениями и геноцидом советского народа действия оккупационной власти и войск Финляндии во время Великой Отечественной войны. Газета ВЗГЛЯД писала о реакции Хельсинки на это решение.

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    27 сентября 2024, 17:07 • Новости дня
    Bloomberg: ЕС будет сложно полностью отказаться от энергоносителей из России

    Bloomberg: ЕС будет сложно полностью отказаться от энергоносителей из России к 2027 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отказ Евросоюза от российских энергоносителей к 2027 году является труднодостижимой целью, так как Россия остается ключевым поставщиком, пишет Bloomberg.

    Несмотря на западные санкции, Россия продолжает быть важным поставщиком энергоносителей в Европу, отмечает Bloomberg, передает ТАСС. Согласно данным аналитического центра Bruegel, на конец 2023 года импорт российского ископаемого топлива в ЕС составил около 1 млрд долларов в месяц, пишет агентство.

    Большую часть импорта составил природный газ. По данным Европейской комиссии, в 2023 году на Россию по-прежнему приходилось 15% от общего объема импорта газа в ЕС. Большая его часть поступает в Европу по трубопроводам через Украину и Турцию.

    Как подчеркивает агентство, европейские клиенты России часто связаны жесткими долгосрочными контрактами, которые сложно разорвать. Переход на альтернативные источники поставок также может быть дорогостоящим.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада сами выбрали более дорогие энергоресурсы вместо российских и имеют право жить с этими последствиями.

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    27 сентября 2024, 08:22 • Новости дня
    В России заявили о способности нарастить нефтедобычу за счет новых технологий

    В ПАО «Газпром нефть» заявили о способности России нарастить нефтедобычу за счет новых технологий

    Tекст: Александра Юдина

    Глава ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков в рамках Российской энергетической недели заявил о способности России увеличивать добычу нефти и оставаться конкурентоспособной, благодаря разработке трудноизвлекаемых запасов и внедрению новых технологий.

    «Россия может значительно увеличить объемы добычи нефти, если будет использовать современные технологии», – передает РИА «Новости» его слова.

    Дюков добавил, что страна уже наращивает добычу на протяжении последних пятнадцати-двадцати лет, главным образом за счет трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ), которые составляют 70% от общей добычи.

    Глава «Газпром нефти» отметил, что для успешной разработки ТРИЗ необходима гибкая налоговая система, которая поможет сделать использование природных ресурсов более рациональным.

    По его мнению, это позволит формировать доналоговую прибыль, справедливо распределяемую с учетом интересов государства.

    Касательно вопроса переработки нефти, Дюков заметил, что объем нефтепереработки «Газпром нефти» в 2024 году будет превышать прошлогодние показатели. Так, за девять месяцев текущего года переработка нефти уже увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    В заключение Дюков заявил, что цены могут немного упасть при замедлении мирового экономического роста и потребления нефти.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что газовая отрасль России проходит этап серьезных изменений, речь идет не только о переориентации поставок, но и о социальной газификации.

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    29 сентября 2024, 14:42 • Новости дня
    Французский политик осудил задержание супругов в Германии за трансляцию российских каналов

    Филиппо назвал задержание супругов в Германии за трансляцию российских каналов «еврофашизмом»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал задержание супругов в Германии за трансляцию RT, назвав это «еврофашизмом».

    Филиппо выразил резкую критику в отношении действий властей Германии. Он назвал задержание супружеской пары, которая якобы предоставляла доступ к российским телеканалам, в частности RT, проявлением «еврофашизма», передает РИА «Новости».

    В соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Филиппо заявил: «Тоталитарный ЕС: новый пугающий эпизод!». Он подчеркнул, что арест супругов является еще одним примером цензуры и тоталитаризма в Европейском Союзе. По его мнению, подобные действия властей указывают на усиление контроля и подавление инакомыслия.

    Филиппо также отметил, что арестованным угрожает тюремное заключение и серьезные финансовые штрафы за их действия. Политик выразил обеспокоенность по поводу усиления цензуры и преследования за попытки предоставить доступ к альтернативным источникам информации.

    Ранее сообщалось, что в Германии супружеская пара подозревается в организации показа российских телеканалов через интернет, это грозит им лишением свободы на срок не менее года. При этом, в августе газета сообщала, что в Германии уже проводились обыски в нескольких квартирах в рамках данного расследования. В связи с этим немецкие власти подчеркнули, что незаконное распространение контента является серьезным преступлением.

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    27 сентября 2024, 12:26 • Новости дня
    Глава Росатома: Атомная энергетика IV поколения станет безаварийной

    Глава Росатома Лихачев: Атомная энергетика IV поколения станет безаварийной

    Tекст: Александра Юдина

    Атомная энергетика нового поколения решит экологические, экономические и технологические проблемы, заявил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

    По его словам, планируется масштабировать промышленную эксплуатацию проектов с так называемым замкнутым ядерным топливным циклом (ЗЯТЦ), которые исключают вероятность аварий и сводят к естественному минимуму радиационный обмен с окружающей средой.

    «Создание в практической коммерческой эксплуатации атомной энергетики IV поколения – это решение экологических, экономических, технологических проблем, которые еще стоят», – отметил Лихачев.

    Глава Росатома также добавил, что безотходный топливный цикл позволит сформировать экономическую конъюнктуру, которая будет основываться на инновациях ядерной энергетики.

    По его словам, в данный момент Россия является лидером в сфере промышленной эксплуатации новейших ядерных технологий: ректоров на быстрых нейтронах (БН-800 на базе Белоярской АЭС), плавучих (ПАТЭС «Академик Ломоносов») и наземных энергоблоков малой мощности, ректоров на свинцовом теплоносителе («БРЕСТ»).

    Также Лихачев рассказал, что параллельно с инновационными разработками в энергетической сфере Росатом продолжает работу над стратегией увеличения доли атомной генерации в энергобалансе России – до 25% к 2045 году.

    «Идем к увеличению атомной генерации в Центральной России, кратно увеличиваемся на Урале, приходим в Сибирь, Дальний Восток, отдаленные участки нашего арктического пространства», – уточнил он.

    Отмечается, что для достижения поставленных задач госкорпорация планирует до 2042 года ввести порядка 11 новых атомных электростанций в семи регионах России, а также заменить старые энергоблоки.

    Данные объекты обеспечат прирост 28 гигаватт к общестрановой генерации, дадут начало освоению Арктической зоны и созданию новых индустриальных центров в отдаленных регионах.

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