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    С Басаевым, как и с другими террористами, подобными ему, можно было торговаться, но не вести переговоры. Он и некоторые другие тогдашние лидеры чеченского подполья даже не пытались производить впечатление цивилизованных людей, разве что на отдельно взятых журналисток.

    9 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Запад всегда смотрел на Россию с опаской

    Несколько десятилетий, и до, и сразу после Второй мировой войны, Советский Союз оставался территорией надежды для миллионов людей не только на Западе, но и по всему миру. Разумеется, одно это обстоятельство вызывало у наших оппонентов даже не страх, а панический ужас.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Грузия научилась быть адекватной

    Адекватное поведение Грузии стало отклонением от нормы в условиях, когда США требовали от стран бывшего СССР полного самопожертвования в конфликте с Россией. Но для Тбилиси это оказалось прагматичным решением, основанным на собственном опыте взросления.

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    3 сентября 2024, 16:55 • Новости дня

    Эксперт: Россия и Монголия стремятся укреплять зарождающиеся институты многополярного мира

    Политолог Ткаченко: Россия готова инвестировать в экономику Монголии и потеснить в некоторых отраслях США и Южную Корею

    Эксперт: Россия и Монголия стремятся укреплять зарождающиеся институты многополярного мира
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Визит Владимира Путина в Монголию наглядно показал, что Улан-Батор и Москва разделяют общие принципы многополярного мироустройства. Страны послали Западу сигнал: они не собираются разрывать контакты по причине выдуманных в США идеологем, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «Несмотря на попытки Монголии налаживать связи с Западом, у республики сохраняется понимание, что именно Россия остается для нее одним из важнейших партнеров с экономической и исторической точек зрения», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ.

    «Визит Путина становится шагом на пути к наращиванию сотрудничества двух государств. Неслучайно вместе с президентом в Улан-Батор прибыла широкая делегация, в которой собрались главы ключевых ведомств и компаний нашей страны. Видно, что лидеры планировали обсудить широкий спектр вопросов», – добавляет он.

    «Как отметил Путин, позиции двух государств на международной арене во многом схожи. Наши страны стремятся укреплять зарождающиеся институты многополярного мира. Мы также не приемлем использование санкций в качестве рычага давления на суверенные страны. Это принципиально важные тезисы, согласие с которыми само по себе придает импульс сотрудничеству России и Монголии», – считает эксперт.

    «Кроме того, Москва и Улан-Батор послали сигнал Западу: мы не собираемся «ужимать» собственные международные контакты, придерживаясь странных американских идеологем. Также Россия подтвердила готовность инвестировать в экономику Монголии, во многих отраслях которой мы можем потеснить США или Южную Корею», – заключил Ткаченко.

    Во вторник в Улан-Баторе состоялись переговоры президента России Владимира Путина и монгольского лидера Ухнаагийна Хурэлсуха. Главы государств обсудили торговлю, военно-техническое сотрудничество и совместные проекты в сфере мирного атома.

    «Россия является одним из главных внешнеэкономических партнеров Монголии, и за первые семь месяцев текущего года товарооборот прибавил свыше 21%. Причем коммерческие расчеты между двумя нашими странами уже практически полностью осуществляются в альтернативных доллару и евро валютах», – отметил Путин по итогам переговоров.

    Он также сообщил о готовности проектной документации газопровода «Союз-Восток». Его протяженность составит около 1 тыс. км. «Речь идет не просто о транзите российского газа через Монголию. Рассматривается возможность поставок этого топлива и для монгольских потребителей. «Газпром» готов оказать необходимую поддержку в практических вопросах газификации страны», – заявил президент.

    Россия открыта и для реализации совместных проектов в сфере мирного атома на базе самых современных технологий, в том числе с использованием маломодульных реакторов. При обсуждении военно-технического и антитеррористического сотрудничества президенты констатировали, что двустороннее взаимодействие в этих сферах вносит вклад в обеспечение безопасности в Азии.

    3 сентября 2024, 12:54 • Новости дня
    Путин назвал Монголию дружественной страной и союзником
    Путин назвал Монголию дружественной страной и союзником
    @ Софья Сандурская/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Монголия на протяжении многих десятилетий является союзником и дружественной России страной, заявил российский президент Владимир Путин.

    На встрече с председателем парламента Монголии Дашзэгвийн Амарбаясгаланом российский президент назвал Монголию дружественной страной и союзником России, передает ТАСС.

    «Мне очень приятно быть в дружественной нам Монголии», – сказал Путин, обращаясь к спикеру парламента. Он подчеркнул, что он рад вместе с монгольским народом отметить знаковое событие – общие победы на реке Халхин-Гол.

    Президент отметил, что Монголия «оказалась верным, надежным союзником Советского Союза, России» в борьбе с нацизмом, и сегодня успешно развиваются близкие, дружеские отношения, которые Россия и Монголия поддерживали на протяжении десятилетий.

    Кроме того, добавил Путин, Москва придает большое значение взаимодействию по линии парламентов. «В сегодняшнем мире это существенное дополнение к развитию контактов», – сказал глава государства.

    «Обсуждение международной повестки дня подтвердило, что рнаши позиции по многим актуальным глобальным сюжетам близки. Программа взаимодействия продолжается», – отметил Путин.

    Путин подчеркнул, что российско-монгольское взаимодействие по вопросам военно-технического и антитеррористического сотрудничества вносит вклад в обеспечение безопасности в Азии.

    Ранее Путин в ходе визита заявил, что отношения России и Монголии развиваются по всем направлениям. Он также поблагодарил народ Монголии за сохранение исторической памяти и пригласил монгольского коллегу Ухнаагийна Хурэлсуха на празднование 80-летнего юбилея Победы в Москве.

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    3 сентября 2024, 13:46 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал о преимуществах ракеты «Гром-Э1»

    Военный эксперт Климов: «Гром-Э1» на фоне авиабомб с модулем УМПК резко выделяется аэродинамикой

    Военный эксперт рассказал о преимуществах ракеты «Гром-Э1»
    @ roe.ru

    Tекст: Анастасия Куликова

    Ракета «Гром-Э1» относится к категории современных боеприпасов российской армии. Среди ее преимуществ – габариты и аэродинамические качества, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Климов. Ранее на Украине заявили о первом применении Россией ракеты «Гром-Э1» по Харькову.

    «Ракета «Гром-Э1» была известна задолго до СВО. Однако сейчас, судя по всему, украинская сторона обнаружила обломки боеприпаса», – считает военный эксперт Максим Климов. Он добавил, что ракета могла использоваться в рамках конфликта и ранее. Спикер также уточнил, что управляемые авиационные средства поражения «Гром» имеют две модификации: управляемая крылатая ракета «Гром-Э1» и управляемый крылатый планирующий боеприпас «Гром-Э2».

    Отличие заключается в том, что в первом случае стоит ракетный двигатель, а во втором размещается дополнительная осколочно-фугасная боевая часть. «Они относятся к категории современных боеприпасов российской армии», – подчеркнул собеседник.

    Среди преимуществ «Гром-Э1» – ее габариты, указал Климов. «Ракета делалась под отсеки вооружения малозаметных самолетов. Кроме того, благодаря этому возможно увеличить количество подвесок и следовательно поражаемых целей», – пояснил военный эксперт. Он допускает, что удар по Харькову был нанесен при помощи истребителя Су-57.

    «Кроме того, «Гром-Э1» на фоне авиабомб, к которым приделывают модули УМПК, резко выделяется хорошими аэродинамическими качествами», – добавил Климов. Однако есть и «проблемный вопрос» – это цена. «Такие боеприпасы должны быть дешевыми и массовыми», – уточнил собеседник.

    «В зависимости от боевой части ракета может поражать разные цели, в том числе защитные сооружения, мосты, штабы, места дислокации противника. Фактически «Гром-Э1» – многоцелевой боеприпас», – заключил Климов.

    Ранее на Украине заявили о первом применении армией России ракеты «Гром-Э1» по Харькову. Как пояснил мэр города Игорь Терехов, это произошло 31 августа. Другие подробности он не привел.

    Между тем Telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщил, что ВС России при помощи ракет «Гром-Э1», вероятно, поразили ТЦ в Харькове, который был превращен в военный объект ВСУ, а также Дворец спорта, где базировались украинские военные.

    «Гром-Э1» – авиационная управляемая ракета общего назначения с осколочно-фугасной боевой частью, предназначена для поражения наземных и надводных целей. Наведение ракет осуществляется по спутнику, снаряды запускаются истребителями Су-35, МиГ-35, Су-57.

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    2 сентября 2024, 20:10 • Видео
    Немцы проголосовали против властей и Украины

    Результаты выборов в Саксонии и Тюрингии – двух восточных землях Германии, которые прежде входили в ГДР – стали разгромными как для власти, так и для «ястребов», которые выступают за дальнейшее вооружение Украины и продолжение конфликта с Россией. Но есть нюанс.

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    2 сентября 2024, 20:57 • Новости дня
    Подтверждена гибель финансового директора РФС в катастрофе Ми-8 на Камчатке

    Финансовый директор РФС Замятин погиб вместе с супругой в катастрофе Ми-8 на Камчатке

    Подтверждена гибель финансового директора РФС в катастрофе Ми-8 на Камчатке
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате крушения вертолета Ми-8 на Камчатке погибли финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин и его супруга Полина.

    О том, что Замятин и его жена оказались среди жертв катастрофы, сообщил президент РФС Александр Дюков, передает ТАСС. «Я запомню Арсения как большого профессионала, который любил футбол и стремился сделать его лучше. РФС окажет финансовую поддержку семье Арсения и возьмет на себя расходы на организацию похорон», – сказал он.

    Замятину было 34 года, он стал финансовым директором РФС в июне 2020 года. До этого он работал в Минэнерго России, Институте проблем ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ ВШЭ и финансовых структурах Газпрома.

    Напомним, вертолет Ми-8 потерпел крушение на Камчатке, на борту находились 19 пассажиров и три члена экипажа. Следователи назвали техническую неисправность и нарушение правил пилотирования двумя основными версиями катастрофы.

    Коментарии (7)
    3 сентября 2024, 01:32 • Новости дня
    Украина пообещала наказать Монголию за визит Путина
    Украина пообещала наказать Монголию за визит Путина
    @ Наталия Губернаторова/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украина пообещала «работать с партнерами» над тем, чтобы наказать Монголию за визит президента России Владимира Путина, заявил представитель украинского МИД Георгий Тихий.

    Тихий счел «тяжелым ударом» по МУС и международному уголовному праву визит Путина в Монголию, заявив, что Улан-Батор «разделяет ответственность за преступления», передает RT.

    «Мы будем работать с партнерами, чтобы гарантировать, что для Монголии это будет иметь последствия», – написал Тихий в X(бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее МИД Украины обратился к властям Монголии с призывом «выполнить обязательный международный ордер на «арест» Владимира Путина.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет проблем с Улан-Батором по поводу того, что Монголия является участницей МУС.

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    3 сентября 2024, 09:34 • Новости дня
    Медведев предостерег МУС от попыток исполнить ордер в отношении Путина

    Зампредседателя Совбеза Медведев призвал МУС бояться попыток исполнить ордер в отношении Путина

    Медведев предостерег МУС от попыток исполнить ордер в отношении Путина
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Монголия не приняла во внимание ордер Международного уголовного суда на арест российского президента Владимира Путина, заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

    «Монголы послали МУС и евродегенератов в известном еще с XIII века российско-монгольском направлении», – написал он в своем Telegram-канале.

    Зампред Совбеза подчеркнул, что судьям и прокурорам МУС, напротив, стоит больше бояться в случае, если незаконный ордер будет исполнен.

    Ранее в Кремле заявили, что у Москвы нет переживаний относительно хода официального визита российского лидера в Монголию, а все аспекты тщательно готовились.

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    2 сентября 2024, 20:06 • Новости дня
    В Петербурге с киллера взыскали полученный за убийство гонорар

    Tекст: Валерия Городецкая

    Невский районный суд Петербурга взыскал с наемного убийцы в доход государства полученные за преступление деньги, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

    Суд признал сделку между осужденным за убийство Евгением Поповым и заказчиком Александром Кайдановым ничтожной и обязал киллера вернуть 628516.50 рублей, полученные в качестве гонорара, передает РИА «Новости». Попову также придется оплатить госпошлину в размере 9485 рублей.

    Попов был осужден на 18 лет в 2019 году за ряд преступлений, совершенных в составе группы в 2010-2011 годах, включая убийство. Кайданов в 2021 году был приговорен к 17 годам колонии строгого режима.

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    2 сентября 2024, 17:23 • Новости дня
    Самолет Путина приземлился в Монголии

    Путин прибыл в Монголию с официальным визитом

    Самолет Путина приземлился в Монголии
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Кристина Коваленко

    Президент России Владимир Путин прибыл в понедельник в Улан-Батор, где проведет переговоры с монгольским лидером Ухнаагийном Хурэлсухом.

    Борт российского президента приземлился в аэропорту столицы Монголии, передает ТАСС.


    Сообщается, что визит президента России продлится два дня. Он встретится с монгольским лидером Ухнаагийном Хурэлсухом 3 сентября. Стороны планируют подписать ряд документов и возложить цветы к памятнику Жукова.

    Также ранее сообщалось, что российский лидер встретится с председателем Великого государственного хурала Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом и премьер-министром страны Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ.

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    3 сентября 2024, 09:13 • Новости дня
    Путин и Хурэлсух начали переговоры в кочевой юрте в Улан-Баторе

    Лидеры России и Монголии Путин и Хурэлсух начали переговоры в узком кругу в кочевой юрте в Государственном дворце Улан-Батора

    Путин и Хурэлсух начали переговоры в кочевой юрте в Улан-Баторе
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российский президент Владимир Путин и его монгольский коллега Ухнаагийн Хурэлсух начали переговоры в узком составе в Государственном дворце в центре Улан-Батора.

    Известно, что встреча традиционно проходит в настоящей кочевой юрте президента Монголии, расположенной на пятом этаже резиденции основных госструктур, передает ТАСС.

    Интерьер помещения соответствует древним монгольским традициям, он украшен деревянной резьбой, золотом, серебром и полудрагоценными камнями. На особо почетной северной части юрты расположен портрет Чингисхана на постаменте из сандалового дерева.


    Как указал помощник президента Юрий Ушаков, переговоры лидеров будут посвящены сотрудничеству в промышленности, сельском хозяйстве и транспорте и стратегическому партнерству Москвы и Улан-Батора.

    Президент Монголии лично встретил Путина на центральной площади Улан-Батора.

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    2 сентября 2024, 17:39 • Новости дня
    Путин учредил юбилейную медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
    Путин учредил юбилейную медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин учредил юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов». Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    «Учредить юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов», – говорится в документе, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что награда учреждена в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и с целью отдать дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны.

    Ранее сообщалось, что Путин подписал указ об учреждении медали «За развитие Сибири и Дальнего Востока».

    Кроме того, своим указом президент учредил медаль «50 лет Байкало-Амурской магистрали».

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    3 сентября 2024, 08:33 • Новости дня
    Путин и Хурэлсух встретились в Улан-Баторе

    Президент Монголии встретил Путина на центральной площади Улан-Батора

    Путин и Хурэлсух встретились в Улан-Баторе
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российский президент Владимир Путин прибыл в центр столицы Монголии Улан-Батора, его лично встретил на центральной площади Сухэ-Батора президент страны Ухнаагийн Хурэлсух.

    Путина приветствуют почетный караул и конная гвардия в стилизованных под средневековое снаряжение ярких мундирах возле лестницы государственного дворца, в центре установлен масштабный монумент Чингисхана, передает ТАСС.

    Для встречи главы российского государства в центре площади установлен подиум с алым атласным паланкином, президенты обмениваются в этом месте открывающим официальную часть визита рукопожатием.

    Напомним, 3 сентября начинается официальная часть визита Владимира Путина в Монголию. В частности, российский лидер примет участие в мероприятиях, посвященных 85-летию совместной победы Москвы и Улан-Батора над японскими войсками на реке Халхин-Гол.

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    2 сентября 2024, 21:48 • Новости дня
    Эксперт: В Монголии Москве интересны модернизация ТЭС и проект «Союз Восток»

    Визит президента РФ Владимира Путина имеет стратегический характер для развития партнерства России и Монголии, в частности в сфере энергетики, заявил газете ВЗГЛЯД Петр Камина, эксперт АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества».

    «Ожидается, что первичными вопросами для обсуждения станут комплексная модернизация ТЭС Монголии и судьба проектов «Союз Восток» и «Сила Сибири 2», – добавил эксперт.

    Он напомнил, что в 2021 году Россия успешно завершила масштабную модернизацию четырех энергоблоков крупнейшей ТЭЦ Монголии, значительно укрепив энергетическую инфраструктуру страны. Кроме того, в 2023 году Россия согласовала проект межправительственного соглашения с Монголией по проекту модернизации ТЭЦ-3 в Улан-Баторе, разрабатываемому российскими ПАО «Интер РАО» и «Ротек».

    «Следует ожидать, что в рамках визита будет достигнуто первичное соглашение по условиям финансирования, а планируемый к подписанию в ходе визита меморандум по модернизации ТЭЦ-3 укрепит существующие договоренности. В случае успешных переговоров по вопросам финансирования, вероятно, начало первых работ по данному проекту возможно уже в следующем году», – отметил он.

    Другим центральным пунктом российско-монгольского энергетического сотрудничества, полагает Камина, остается стратегический проект газопровода «Союз Восток». Несмотря на временную «заморозку» проекта «Сила Сибири 2», вызванную отсутствием консенсуса с Китаем по вопросам ценообразования и объемов поставок, проект «Союз Восток» имеет особое значение для Монголии, поскольку она сможет использовать часть транзитного трубопроводного газа для собственного экономического развития, подчеркнул эксперт.

    «Что касается «Силы Сибири 2», то несмотря на экономическую привлекательность проекта, начало работы напрямую связано с политической волей КНР, поскольку по итогам синхронизации китайской инициативы «Один пояс один путь» с национальной инициативой Монголии «Степной путь» в 2017 году, позиция Китая стала играть ключевую роль во многих аспектах внешней политики Монголии, в том числе в текущей нерешительности Монголии в отношении проекта «Союз Восток»», – пояснил Камина.

    В связи с этим Монголия, по его словам, сегодня вынуждена балансировать между наращиванием энергетического сотрудничества с Россией и волей другого стратегического партнера. «Тем не менее, предстоящие прямые переговоры на уровне глав государств могут вновь активизировать работы по данному проекту», – заявил эксперт.

    В понедельник президент России Владимир Путин прибыл в Улан-Батор, где проведет переговоры с монгольским лидером Ухнаагийном Хурэлсухом. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Путина в рамках государственного визита в Монголию 2–3 сентября ждет насыщенная программа.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как интересы России, Китая и Запада сошлись в Монголии. 

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    3 сентября 2024, 14:42 • Новости дня
    Российские военные уничтожили РСЗО Vampire ВСУ в Сумской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие российской группировки войск «Север» нанесли удар по украинской боевой машине реактивной системы залпового огня Vampire в Сумской области, сообщило Минобороны.

    По информации ведомства, российские бойцы в ходе разведывательных мероприятий зафиксировали движение и стрельбу РСЗО Vampire ВСУ в Сумской области, передает ТАСС.

    «В результате точного удара артиллерией группировки войск «Север» с использованием высокоточного снаряда «Краснополь» боевая машина РСЗО Vampire чешского производства боевиков ВСУ была уничтожена вместе с расчетом», – сообщило Минобороны.

    Ранее ВС России уничтожили три установки HIMARS и более 30 националистов в Сумской области.

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    2 сентября 2024, 18:01 • Новости дня
    ЦБ понизил курс доллара до 90 рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Банк России (ЦБ) в понедельник установил официальный курс доллара на уровне 90,0013 рубля, что на 1,19 рубля ниже предыдущего значения.

    Евро также стал дешевле на 1 рубль 50 копеек, его курс составил 99,2613 рубля, передает ТАСС.

    В то же время курс юаня вырос на 4 копейки, до 12,0532 рубля.

    Ранее кандидат экономических наук Владимир Григорьев дал совет, как покупать доллары.

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    3 сентября 2024, 12:34 • Новости дня
    Президент Монголии поблагодарил Путина за визит
    Президент Монголии поблагодарил Путина за визит
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух поблагодарил главу российского государства Владимира Путина за визит в страну, об этом он сообщил на встрече с российским коллегой по итогам переговоров в Улан-Баторе.

    «Прежде всего хотел выразить признательность президенту Владимиру Владимировичу Путину за его официальный визит в нашу страну в рамках празднования 80-летия совместной победы на реке Халхин-Гол. <…> Мы имеем давнюю традицию отмечать эту знаменательную дату, отдавая дань памяти нашим солдатам, которые героически сражались, не жалея своих жизней, за независимость, суверенитет и территориальную целостность наших стран, для того чтобы увековечить их патриотический подвиг в будущих поколениях для укрепления нерушимой дружбы народов Монголии и России, скрепленной великими свершениями во имя мира и развития», – сказал Хурэлсух, передает ТАСС.

    Глава Монголии подчеркнул, что для страны визит Путина важен для развития двусторонних отношений, в особенности в энергетической сфере, а также в сферах транспорта, окружающей среды, культуры, образования, здравоохранения и в гуманитарной сфере.

    В рамках визита президента России в Улан-Батор были подписаны двусторонние соглашения о сотрудничестве, в том числе в области поставок нефтепродуктов, об обеспечении Монголии авиационным топливом, о разработке базового проекта реконструкции ТЭЦ-3 в столице Монголии.

    Также подписано соглашение об обеспечении эпидемического благополучия по чуме и меморандум о взаимопонимании, касающийся сохранения озера Байкал и его крупнейшего притока – трансграничной реки Селенга.

    Ранее Путин в ходе визита заявил, что отношения России и Монголии развиваются по всем направлениям.

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    3 сентября 2024, 15:48 • Новости дня
    Замкомандующего Ленинградским военным округом попросили арестовать

    СК запросил арест для замкомандующего Ленинградским военным округом Муминджанова по делу взятке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следствие попросило заключить под стражу генерала Минобороны, заместителя командующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова, подозреваемого в получении взятки.

    Ходатайство следователя об аресте Муминджанова поступило в гарнизонный военный суд, заседание по его рассмотрению запланировано на 17.30 мск, сообщили в суде, передает РИА «Новости».

    Напомним, СК России возбудил дело против заместителя командующего Ленинградским военным округом (ЛВО) генерал-майора Валерия Муминджанова, он подозревается в получении взятки в размере более 20 млн рублей.

    Коментарии (3)
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    Кто вместо Газпрома получит доступ к украинской трубе

    Украина рассказала, каким видит продолжение транзита газа через свою территорию после окончания контракта с Газпромом через четыре месяца. Это возможно только если это будет не российский, а среднеазиатский газ. Почему Россия может согласиться на такой вариант и кто вместо Газпрома получит доступ к украинской трубе? Подробности

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    Взятие Покровска станет приговором для украинской металлургии

    Положение ВСУ в Донбассе ухудшается. Украинская армия оставляет позиции в районах, которые примыкают к Покровску (Красноармейску). Этот населенный пункт до СВО был одним из ключевых центров угольной промышленности Украины. Что может означать его потеря для экономики противника и какие перспективы после его взятия открываются для Вооруженных сил России? Подробности

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    Глубокий тыл спецоперации. Как Забайкалье ждет своих героев

    В Забайкальском крае прошел «Форум СВОих». Участники спецоперации и общественные активисты вместе с руководством региона обсудили, как жить после победы – и что необходимо сделать уже сейчас, чтобы обеспечить воинам-победителям достойную и удобную для них мирную жизнь. Спецкор газеты ВЗГЛЯД выяснил у губернатора края Александра Осипова, насколько готов регион к возвращению фронтовиков – и чем, в частности, определяется глубина тыла СВО, когда речь идет о Забайкалье. Подробности

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    Турция сделала хитрый жест в глобальной игре с Россией

    «Очень серьезное геополитическое событие, которое говорит о том, что на планете появился новый центр. Некая альтернативная реальность, где проекты России, Китая и Индии набирают популярность». Такими словами эксперты оценивают сообщения о том, что Турция подала официальную заявку на вступление в БРИКС. Турция в БРИКС была бы несомненно полезна России – однако каковы реальные намерения турецкого руководства? Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • Немцы проголосовали против властей и Украины

      Результаты выборов в Саксонии и Тюрингии – двух восточных землях Германии, которые прежде входили в ГДР – стали разгромными как для власти, так и для «ястребов», которые выступают за дальнейшее вооружение Украины и продолжение конфликта с Россией. Но есть нюанс.

    • Майя Санду уничтожает пророссийских соперников

      В Молдавии запретили участвовать в выборах и проводить агитацию против вступления в ЕС оппозиционному блоку «Победа», учредительный съезд которого проходил в России. Президент Майя Санду намерена сохранить власть любой ценой, и Запад ее в этом полностью поддерживает.

    • Самая бессмысленная ложь Зеленского

      Владимир Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области замедлила наступление российской армии на Покровск (Красноармейск). В реальности ВС России в Донбассе продвигаются очень быстрыми темпами, а на некоторых участках не встречают серьезного сопротивления. Авантюра с Курской областью Зеленскому тоже не поможет, и на Западе уже намекнули, что вся ответственность ляжет на него.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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