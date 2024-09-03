Эксперт: Россия и Монголия стремятся укреплять зарождающиеся институты многополярного мира

Политолог Ткаченко: Россия готова инвестировать в экономику Монголии и потеснить в некоторых отраслях США и Южную Корею

Tекст: Евгений Поздняков

«Несмотря на попытки Монголии налаживать связи с Западом, у республики сохраняется понимание, что именно Россия остается для нее одним из важнейших партнеров с экономической и исторической точек зрения», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ.

«Визит Путина становится шагом на пути к наращиванию сотрудничества двух государств. Неслучайно вместе с президентом в Улан-Батор прибыла широкая делегация, в которой собрались главы ключевых ведомств и компаний нашей страны. Видно, что лидеры планировали обсудить широкий спектр вопросов», – добавляет он.

«Как отметил Путин, позиции двух государств на международной арене во многом схожи. Наши страны стремятся укреплять зарождающиеся институты многополярного мира. Мы также не приемлем использование санкций в качестве рычага давления на суверенные страны. Это принципиально важные тезисы, согласие с которыми само по себе придает импульс сотрудничеству России и Монголии», – считает эксперт.

«Кроме того, Москва и Улан-Батор послали сигнал Западу: мы не собираемся «ужимать» собственные международные контакты, придерживаясь странных американских идеологем. Также Россия подтвердила готовность инвестировать в экономику Монголии, во многих отраслях которой мы можем потеснить США или Южную Корею», – заключил Ткаченко.

Во вторник в Улан-Баторе состоялись переговоры президента России Владимира Путина и монгольского лидера Ухнаагийна Хурэлсуха. Главы государств обсудили торговлю, военно-техническое сотрудничество и совместные проекты в сфере мирного атома.

«Россия является одним из главных внешнеэкономических партнеров Монголии, и за первые семь месяцев текущего года товарооборот прибавил свыше 21%. Причем коммерческие расчеты между двумя нашими странами уже практически полностью осуществляются в альтернативных доллару и евро валютах», – отметил Путин по итогам переговоров.

Он также сообщил о готовности проектной документации газопровода «Союз-Восток». Его протяженность составит около 1 тыс. км. «Речь идет не просто о транзите российского газа через Монголию. Рассматривается возможность поставок этого топлива и для монгольских потребителей. «Газпром» готов оказать необходимую поддержку в практических вопросах газификации страны», – заявил президент.

Россия открыта и для реализации совместных проектов в сфере мирного атома на базе самых современных технологий, в том числе с использованием маломодульных реакторов. При обсуждении военно-технического и антитеррористического сотрудничества президенты констатировали, что двустороннее взаимодействие в этих сферах вносит вклад в обеспечение безопасности в Азии.