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Болельщиков гандбольного клуба вывезли с места ДТП на Кубани
Болельщики клуба «Виктор» были доставлены в Ставрополь после ДТП автобуса
Болельщики клуба «Виктор», не пострадавшие в ДТП на Кубани, были доставлены на Ставрополье тремя другими автобусами, при этом 29 людям потребовалась медицинская помощь.
Болельщики гандбольного клуба «Виктор» из Ставрополья, которые не пострадали в аварии на Кубани, были доставлены в Ставрополь на трех других автобусах, сообщает ТАСС. Эти автобусы перевозили остальных болельщиков и членов команды клуба.
ДТП произошло вечером в воскресенье, когда автобус c 49 пассажирами возвращался с матча.
Как сообщил глава Ставрополья Владимир Владимиров, те, кому не потребовалась медицинская помощь, покинули автобус до его возгорания и продолжили путь в других транспортных средствах.
Он также добавил, что поручил краевому министру здравоохранения связаться с коллегами на Кубани для координации совместных действий.
По данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в результате аварии помощь медиков понадобилась 29 пассажирам, из которых трое – дети.
В ДТП погиб водитель грузовика, с которым столкнулся автобус.
Предварительно установлено, что в больницы Краснодарского края были госпитализированы девять человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Ранее сообщалось, что водитель автобуса, перевозившего болельщиков, выжил после столкновения с грузовиком.