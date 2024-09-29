Болельщиков гандбольного клуба вывезли с места ДТП на Кубани

Болельщики клуба «Виктор» были доставлены в Ставрополь после ДТП автобуса

Tекст: Денис Тельманов

Болельщики гандбольного клуба «Виктор» из Ставрополья, которые не пострадали в аварии на Кубани, были доставлены в Ставрополь на трех других автобусах, сообщает ТАСС. Эти автобусы перевозили остальных болельщиков и членов команды клуба.

ДТП произошло вечером в воскресенье, когда автобус c 49 пассажирами возвращался с матча.



Как сообщил глава Ставрополья Владимир Владимиров, те, кому не потребовалась медицинская помощь, покинули автобус до его возгорания и продолжили путь в других транспортных средствах.

Он также добавил, что поручил краевому министру здравоохранения связаться с коллегами на Кубани для координации совместных действий.

По данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в результате аварии помощь медиков понадобилась 29 пассажирам, из которых трое – дети.

В ДТП погиб водитель грузовика, с которым столкнулся автобус.

Предварительно установлено, что в больницы Краснодарского края были госпитализированы девять человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что водитель автобуса, перевозившего болельщиков, выжил после столкновения с грузовиком.