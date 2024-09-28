Российские войска нанесли удары по силам ВСУ, уничтожив более 1,9 тыс. военнослужащих и технику

На Липцовском и Волчанском направлениях подразделениями группировки войск «Север» было нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады теробороны, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

В результате, противник потерял более 60 военнослужащих, четыре автомобиля, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30.

На направлениях Купянск, Подвысокое, Новоосиново, Макеевка, Невское и Торское подразделениями «Запад» были нанесены удары по 14-й, 44-й, 67-й механизированным, 4-й танковой и другим бригадам ВСУ. Потери составили до 400 военнослужащих, семь пикапов, различные орудия и бронетехнику, включая американские образцы. Было уничтожено три полевых склада боеприпасов.

Группировка «Юг» заняла улучшенные позиции и отразила контратаки на Донецком направлении, нанеся поражение различным бригадам ВСУ. Потери противника составили до 725 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, и множество артиллерийских орудий. Четыре полевых склада боеприпасов также были уничтожены.

На Донецком направлении группировка «Центр» отразила семь контратак и нанесла значительные потери, включая свыше 620 военнослужащих и различную бронетехнику.

На востоке страны группировка «Восток» нанесла поражение в районе Доброволье и Ровнополь, уничтожив до 125 военнослужащих и несколько единиц техники.

В Херсонской и Запорожской областях группировка «Днепр» уничтожила до 60 военнослужащих и полевой склад боеприпасов. Оперативно-тактическая авиация и артиллерия поражали скопления сил ВСУ по всей линии фронта.

Средствами ПВО сбиты четыре снаряда HIMARS и 43 украинских беспилотника. Всего с начала операции уничтожены более 32 тыс. беспилотников, 18 тыс. танков и бронемашин, а также 15 тыс. артиллерийских орудий.

Накануне Вооруженные Силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по аэродромной инфраструктуре ВСУ сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, за последние сутки российские военные нанесли удар по «Южмашу» в Днепропетровске, уничтожив три склада боеприпасов ВСУ с помощью оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». А в Харьковской области барражирующие боеприпасы «Ланцет» поразили украинские САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-20.