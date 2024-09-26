Российский Су-34 избежал столкновения с американским дроном Reaper в Сирии

Tекст: Денис Тельманов

Российский Су-34 избежал столкновения с американским беспилотником MQ-9 Reaper в небе над Сирией, сообщает ТАСС. Инцидент произошел в идлибской зоне деэскалации, когда дрон антитеррористической коалиции, возглавляемой США, опасно сблизился с российским самолетом.



Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике капитан 1-го ранга Олег Игнасюк заявил, что российские летчики своевременно предприняли необходимые меры, продемонстрировав высокий профессионализм, что позволило избежать столкновения.

По словам Игнасюка, за прошедшие сутки самолеты коалиции восемь раз нарушили правила использования воздушного пространства Сирии и семь раз нарушили протоколы деконфликтации. Эти нарушения свидетельствуют о продолжающемся напряжении в регионе и необходимости строгого соблюдения международных договоренностей для предотвращения подобных инцидентов.

Ранее сообщалось, что беспилотник MQ-9 Reaper опасно приблизился к российскому Су-35 в Сирии