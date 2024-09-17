Основную часть российских команд до сих пор полностью или частично финансируют из бюджета регионов, тогда как во всей Европе (даже в Румынии или Албании) такой практики просто нет. Стоит ли ожидать финансового оздоровления российского футбола?10 комментариев
Беспилотник MQ-9 Reaper опасно приблизился к российскому Су-35 в Сирии
ЦПВС: Беспилотник MQ-9 Reaper опасно приблизился к российскому Су-35 в Сирии
Произошло опасное сближение модульного разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата MQ-9 коалиции с самолетом Су-35 ВКС России на юге провинции Хомс в Сирии, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.
По словам Игнасюка, российский Су-35 совершал плановый полет вдоль южной границы Сирии, когда с ним опасно сблизился беспилотник MQ-9 Reaper, передает ТАСС.
Он отметил профессионализм российского летчика, который своевременно принял необходимые меры для предотвращения столкновения.
Игнасюк подчеркнул, что международная коалиция создает подобными мерами опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий и обостряет ситуацию в воздушном пространстве Сирии.
Также отмечается, что за сутки в районе Эт-Танф зафиксировано 12 нарушений авиацией коалиции правил использования воздушного пространства Сирии и восемь случаев нарушения положений протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотников.
В то же время в идлибской зоне деэскалации обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок зафиксировано не было.