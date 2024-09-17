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    Москве удалось напугать Вашингтон минимум на две недели
    Эксперт назвал вероятный механизм подрыва пейджеров членов «Хезболлы»
    Зеленский и глава польского МИД поругались на встрече в Киеве
    В Татарстане обнаружили погребения древнее египетских пирамид
    Президент Ирана раскрыл цели сотрудничества с Россией
    Лукашенко: Нападение на Белоруссию начнет третью мировую войну
    МВД решило командировать российских полицейских в Интерпол
    СК попросил продлить арест экс-замглавы Минобороны Иванову
    В ВСУ пожаловались на нехватку пехоты и плохие фортификации
    Мнения
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Когда в российский футбол придут «правильные» деньги

    Основную часть российских команд до сих пор полностью или частично финансируют из бюджета регионов, тогда как во всей Европе (даже в Румынии или Албании) такой практики просто нет. Стоит ли ожидать финансового оздоровления российского футбола?

    10 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский даже войну пытается превратить в шоу

    Вера в собственное мессианство вообще присуща украинским политиками, это ярко проявлялось у экс-президента Виктора Ющенко, который свои обращения начинал словами «мой народ». Тем более она присуща Зеленскому, который даже из войны пытается сделать шоу.

    9 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Деколонизация для России означает освобождение от Запада

    Термин «деколонизация» применим к России, только если понимать под ним избавление от тяжелого наследства 1990-х, когда мы и в самом деле едва не превратились в колонию Запада.

    15 комментариев
    17 сентября 2024, 22:10 • Новости дня

    Беспилотник MQ-9 Reaper опасно приблизился к российскому Су-35 в Сирии

    ЦПВС: Беспилотник MQ-9 Reaper опасно приблизился к российскому Су-35 в Сирии

    Tекст: Вера Басилая

    Произошло опасное сближение модульного разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата MQ-9 коалиции с самолетом Су-35 ВКС России на юге провинции Хомс в Сирии, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

    По словам Игнасюка, российский Су-35 совершал плановый полет вдоль южной границы Сирии, когда с ним опасно сблизился беспилотник MQ-9 Reaper, передает ТАСС.

    Он отметил профессионализм российского летчика, который  своевременно принял необходимые меры для предотвращения столкновения.

    Игнасюк подчеркнул, что международная коалиция создает подобными мерами опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий и обостряет ситуацию в воздушном пространстве Сирии.

    Также отмечается, что за сутки в районе Эт-Танф зафиксировано 12 нарушений авиацией коалиции правил использования воздушного пространства Сирии и восемь случаев нарушения положений протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотников.

    В то же время в идлибской зоне деэскалации обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок зафиксировано не было.

    17 сентября 2024, 13:19 • Новости дня
    Участника первого потока проекта «Время Героев» назначили сенатором от Курской области

    Полномочиями сенатора – представителя исполнительного органа Курской области наделен Алексей Кондратьев, сообщил глава региона Алексей Смирнов.

    Губернатор в своем Telegram-канале сообщил, что во вторник, 17 сентября, подписал постановление о наделении Кондратьева полномочиями сенатора от региона.

    «Алексей Владимирович – ветеран боевых действий, участник президентской программы «Время героев». Он с первого дня вторжения ВСУ в Курскую область принимает участие в эвакуации мирных жителей в безопасные районы. Его боевой опыт помогает при формировании отряда «БАРС-Курск», – пояснил Смирнов. Он пожелал успехов сенатору и выразил уверенность, что тот сможет принести пользу Курской области.

    Кондратьев служил в военно-десантных войсках и частях спецназа ГРУ, в 2022 году с началом СВО вернулся в ряды вооруженных сил добровольцем. В мае 2024 года вошел в число 83 участников первого уровня первого потока кадровой программы «Время героев».

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    17 сентября 2024, 14:59 • Новости дня
    Премьер Грузии назвал заказчиков войны-2008

    Премьер Грузии Кобахидзе назвал заказчиков войны-2008

    Премьер Грузии назвал заказчиков войны-2008
    @ Jacob King/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Внешние силы были заказчиками войны-2008, а экс-президент Михаил Саакашвили и его партия «Единое национальное движение» – исполнителями, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции во вторник, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Мирное восстановление территориальной целостности Грузии является одной из главных национальных задач. Выполнить ее можно только примирением и на условиях взаимного покаяния (грузин и осетин)», – заявил глава правительства Грузии.

    По его словам, «управляемый извне режим Михаила Саакашвили совершал целенаправленные шаги – восстановил границы Юго-Осетинской автономной области, провел альтернативные сепаратистские президентские выборы в Цхинвальском регионе».

    Также, как сказал Ираклий Кобахидзе, «были агрессивная риторика, непрекращающиеся военные провокации, наконец, бомбардировка Цхинвали 7 августа».

    «Это принесло тяжелейшие итоги для нашей страны – погибло более 400 военных и мирных граждан, 30 тыс. человек стали беженцами, Грузия потеряла 20% своих территорий, был нанесен тяжелейший урон доверию между грузинами и осетинами», – сказал премьер-министр.

    Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что «на фоне предательства тогдашних властей грузинская армия сохранила честь грузинского государства» и «героически сражалась».

    «Единое национальное движение» выполнило в 2008 году задание извне и начало войну», – отметил он.

    По словам Ираклия Кобахидзе, лидеры этой партии «также в ответе за гибель за Родину грузинских героев, как и их непосредственные убийцы».

    Премьер-министр Грузии подчеркнул, что Тбилиси «не намерен извиняться перед теми, кто убивал и пытал грузинских героев».

    «В первую очередь мы сами должны извиниться перед семьями наших героев за то, что в свое время допустили к власти зачинщика войны Саакашвили и его окружение», – сказал он.

    Ранее почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили заявил, что грузинское руководство извинится за развязанную бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили в 2008 году войну между осетинами и грузинам. Позднее грузинская оппозиция назвала «постыдным» и «предательским» заявление Иванишвили.

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    17 сентября 2024, 11:52 • Видео
    В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

    В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

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    17 сентября 2024, 06:44 • Новости дня
    Секретная служба США пояснила, почему Рут не выстрелил в Трампа

    Секретная служба США сообщила, что подозреваемый в покушении на Трампа Рут не успел открыть огонь

    Секретная служба США пояснила, почему Рут не выстрелил в Трампа
    @ Martin County Sheriff’s Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа не успел открыть огонь, сообщил и. о. главы Секретной службы Рональд Роу.

    «Подозреваемый не имел прямой видимости, он не стрелял из своего оружия», – приводит слова Роу ТАСС.

    По словам Роу, Трампа проинформировали, что со стороны Секретной службы ему предоставлен «самый высокий» уровень защиты. Как заверил Роу, предпринимаемые ведомством меры «работают».

    Сам Трамп считает, что «Секретная служба отлично сделала свою работу». «Это было нечто. Но все кончилось хорошо», – заявил он.

    Напомним, по сообщениям СМИ, подозреваемый был замечен Секретной службой, когда «ствол его автомата был направлен через сетчатое ограждение» гольф-клуба «на одну лунку впереди того места, где играл Трамп». Стрелка попытались ликвидировать на месте, но он сбежал. Позднее он был задержан. Подозреваемый в покушении Райан Уэсли Рут оказался проукраинским активистом.

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    17 сентября 2024, 20:04 • Новости дня
    Эксперт назвал вероятный механизм подрыва пейджеров членов «Хезболлы»

    Эксперт Анпилогов: Вредоносное ПО могло обмануть систему защиты от перегрева пейджеров «Хезболлы»

    Эксперт назвал вероятный механизм подрыва пейджеров членов «Хезболлы»
    @ Mehrnews

    Tекст: Олег Исайченко

    В любом устройстве имеется защита от перегрева аккумулятора. Вирус способен обмануть этот механизм, в результате чего батарейка нагревается до предела, инициируя взрыв пейджера, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Анпилогов. Ранее в Ливане около тысячи членов «Хезболлы» пострадали после взрыва пейджеров.

    «Любое электронное устройство можно перевести в режим очень интенсивного расхода заряда батареи. В этом случае она будет нагреваться сверх нормативных параметров, что может вызвать короткое замыкание и взрыв», – пояснил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Обычно операционная система телефона или пейджера не допускает перегрева и останавливает приложение от экстенсивного использования заряда батареи. Но на устройство можно установить вредоносную программу, которая подменяет собой некоторые функции ОС. Таким образом, она попросту блокирует отключение гаджета в случае перегрева», – указал он.

    «Пейджеры всегда идут с заводской прошивкой. Либо на устройстве была установлена зараженная программа, либо был захвачен центр обновления операционных систем и внедрен вредоносный код. Очевидно, против «Хезболлы» была развернута хорошо отлаженная централизованная атака», – отметил собеседник.

    «Что касается версии о закладке рядом с аккумулятором капсул с водой, которые по сигналу разгерметизировались и привели к взрыву литиевой батареи, то я в нее склонен не верить. Осуществить подобное гораздо сложнее, чем создать вредоносное ПО. Хотя этого тоже исключать нельзя», – резюмировал Анпилогов.

    Ранее в Ливане около тысячи членов «Хезболлы» пострадали после взрыва пейджеров. Как сообщает издание Aljazeera, устройства были взломаны израильскими военными. Серия мощных взрывов произошла по всей стране. Всего получили ранения более 2 тыс. граждан государства. По меньшей мере восемь человек погибли.

    Заид Макарий, министр информации Ливана, заявил, что главным приоритетом Бейрута в данный момент является достижение остановки атак со стороны Тель-Авива. Он также добавил, что правительство государства уже обратилось к нескольким государствам с целью оказать давление на Израиль.

    В то же время в «Хезболле» подчеркнули, что их поддержка «палестинского сопротивления» не будет прекращена. В организации добавили, что «коварный и преступный враг непременно будет наказан за данный акт агрессии».

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    17 сентября 2024, 18:40 • Новости дня
    Число пострадавших в Ливане при детонации пейджеров превысило 1,5 тысячи
    Число пострадавших в Ливане при детонации пейджеров превысило 1,5 тысячи
    @ REUTERS/Mohamed Azakir

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате массовой детонации устройств связи в Ливане пострадали более 1500 человек, сообщили СМИ.

    Как пишет Sky News Arabia, в результате взрывов пейджеров погибли по меньшей мере пять человек, передает ТАСС.

    Напомним, в южном пригороде Бейрута около тысячи членов «Хезболлы» получили ранения после того, как израильские военные взломали их пейджеры и попытались вызвать их детонацию.

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    17 сентября 2024, 10:49 • Новости дня
    В Красноармейске уничтожены автомагистрали ВСУ

    Ключевые автомагистрали ВСУ в Красноармейске уничтожены ударами

    В Красноармейске уничтожены автомагистрали ВСУ
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    В Красноармейске (украинское название Покровск) на подконтрольной Киеву территории ДНР уничтожены три стратегически важные автомагистрали украинской армии в результате ударов авиабомб, что значительно нарушило логистику ВСУ в этом регионе.

    В силовых структурах сообщили ТАСС, что в результате авиабомбардировок уничтожены три моста вокруг Красноармейска, также известного как Покровск. Эти мосты являлись важными стратегическими магистралями, которые обеспечивали Красноармейску статус серьезного логистического узла для украинских вооруженных сил.

    Собеседник агентства пояснил, что уничтожение этих мостов фактически отсекло логистические маршруты вокруг Красноармейска. Регион Красноармейской агломерации с запада граничит с Днепропетровской областью, а северные дороги вели в такие города, как Димитров (ныне Мирноград) и Родинское, далее продолжаясь на Константиновку и Славянск. Теперь эти транспортные артерии перебиты, что оказывает значительное влияние на передвижение ВСУ в данном районе.

    В то же время украинские войска должны продолжать удерживать Красноармейск (Покровск), потому что Вашингтон считает расположение города стратегическим, отметил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

    Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в попытках скрыть провалы украинских военных на фронте.

    Между тем секретарь Совбеза Сергей Шойгу отмечал, что ВСУ в зоне спецоперации ежедневно теряют по 28 кв. километров и до двух тысяч военных.

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    17 сентября 2024, 17:42 • Новости дня
    Al Jazeera: Израиль подорвал пейджеры «Хезболлы», ранено около тысячи человек
    Al Jazeera: Израиль подорвал пейджеры «Хезболлы», ранено около тысячи человек
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В южном пригороде Бейрута около тысячи членов «Хезболлы» получили ранения после того, как израильские военные взломали их пейджеры и попытались вызвать их детонацию, сообщают ливанские телеканалы со ссылкой на источники.

    Инцидент произошел там, где в Бейруте находятся штабные офисы «Хезболлы», после происшествия сотни раненых доставили в больницы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Al Jazeera.

    Отмечается, что точных данных о раненых в других частях Ливана нет, «Хезболла» не делала ответных заявлений.

    Ранее израильский глава Минобороны Йоав Галант заявлял, что стабилизация израильско-ливанской границы возможна с помощью военных действий против «Хезболлы».

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    17 сентября 2024, 14:35 • Новости дня
    Politico: Залужный считал план Зеленского по вторжению в Курскую область авантюрой

    Politico: Залужный и другие генералы ВСУ возражали против вторжения в Курскую область

    Politico: Залужный считал план Зеленского по вторжению в Курскую область авантюрой
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Высокопоставленные командующие ВСУ, включая экс-главкома Валерия Залужного, не поддержали идею вторжения в Курскую область, предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за отсутствия четкой стратегии дальнейших действий, сообщило издание Politico.

    Украинские военные чиновники сообщили, что командующие скептически отнеслись к нападению на Россию, считая его рискованным шагом без четко разработанного плана, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные издания Politico.

    Залужный, в частности, указал на отсутствие ясности в плане относительно дальнейших действий после пересечения границы. По его мнению, отсутствие таких деталей делает операцию авантюрной и увеличивает вероятность негативных последствий.

    Чиновники также отметили, что Зеленский не смог предоставить четкие ответы на вопросы Залужного.

    Министерство обороны России сообщало, что украинская сторона на Курском направлении потеряла более 13 тыс. человек за весь период боевых действий.

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    17 сентября 2024, 08:59 • Новости дня
    Водитель из Таджикистана сбил детей в Москве

    В Москве водитель из Таджикистана сбил двух детей на переходе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На северо-западе Москвы водитель наехал на двух детей на пешеходном переходе, в результате чего 13-летний мальчик погиб, а девочка была госпитализирована с тяжелыми травмами.

    Вскоре полиция задержала 20-летнего гражданина Республики Таджикистан, который признал свою вину в полном объеме, сообщается в Telegram-канале столичного СК.

    Мужчине предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств по ст. 264 УК РФ. Следователи намерены в ближайшем времени ходатайствовать перед судом о мере пресечения – заключении водителя под стражу.

    В Москве ранее задержали водителя, который сбил насмерть восьмилетнего ребенка на пешеходном переходе на юго-востоке города.

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    17 сентября 2024, 12:14 • Новости дня
    Сенатор Долгов объяснил заявление Госдепа о неготовности США снять с Украины ограничения на удары по России

    Сенатор Долгов: Предостережение Путина о войне НАТО с Россией дошло до адресатов в США и Европе

    Сенатор Долгов объяснил заявление Госдепа о неготовности США снять с Украины ограничения на удары по России
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Предупреждение Владимира Путина о том, что разрешение Киеву использовать дальнобойное оружие вглубь России будет означать прямое вовлечение стран НАТО в военный конфликт, дошло до адресатов. Другой вопрос – какие выводы те сделали, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее в Госдепе заявили, что им «нечего объявить» об изменении позиции по дальнобойным ударам ВСУ по России.

    «Те сигналы, которые Владимир Путин послал США и Европе, несомненно, дошли до адресатов. Вопрос лишь в том, какие выводы сделали западные политики», – отметил сенатор Константин Долгов. Он добавил: «президент России не разбрасывается словами». Вместе с тем, по его мнению, доверять заявлениям Вашингтона в вопросе ограничений на удары вглубь России все же не стоит.

    «На мой взгляд, все разрешения Украине уже даны. Такую же позицию, напомню, высказывали и Дмитрий Песков, и Сергей Лавров. По всей видимости, на Западе решили пока придерживаться прежней политики», – указал собеседник.

    Как полагает Долгов, заявление Госдепа о якобы неготовности снять ограничения с ВСУ «может быть попыткой усыпить нашу бдительность». «В США и Европе разгоняют огромное количество дезинформации и мистификаций. Западные представители – это не те люди, с которыми можно достигнуть каких-то реальных договоренностей», – рассуждает он. На этом фоне парламентарий считает, что России важно быть готовой к любому развитию событий. «Пока же нам стоит продолжать решать свои задачи в зоне СВО», – заключил Долгов.

    Ранее Госдеп заявил о неготовности снять ограничения с ВСУ на удары вглубь российской территории. Как сообщил официальный представитель ведомства Мэттью Миллер, встреча Джо Байдена и Кира Стармера состоялась в пятницу, с тех пор никаких заявлений от американских властей не последовало. «На сегодняшний день у нас нет каких-либо объявлений об изменении нашей политики», – сказал Миллер.

    При этом представитель Госдепа добавил, что США продолжают взаимодействовать с украинской стороной по вопросу о лучших вариантах поддержки Киева, которые будут «гарантировать победу».

    Напомним, Владимир Путин заявил, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» со стороны Запада будут означать войну НАТО с Россией. При таком изменении самой сути конфликта Россия будет принимать соответствующие решения, исходя из угроз, которые будут создаваться, отметил глава государства.

    По мнению опрошенных газетой ВЗГЛЯД экспертов, США и другие страны НАТО боятся быть втянутыми в прямой конфликт с Россией, которая четко обозначила красную линию и обещает «реагировать так, чтобы мало не показалось».

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    17 сентября 2024, 09:50 • Новости дня
    Названы города с самыми высокими зарплатами

    Avito: Топ по средним зарплатам летом возглавили Москва, Петербург и Екатеринбург

    Названы города с самыми высокими зарплатами
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Константин Сергеев

    В топ-15 городов с самыми высокими зарплатными предложениями, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, вошли Казань, Тюмень, Ростов, Нижний Новгород и Псков. Средняя предлагаемая зарплата в России минувшим летом составила 67,2 тыс. рублей – на 9% больше, чем год назад, сообщается в исследовании «Авито Работы».

    «Наивысшие средние зарплаты в России предлагают в Москве – 78,2 тыс. рублей для новых специалистов, это на 8% больше, чем летом прошлого года», – приводит РБК данные исследования.

    Средние предложения по зарплатам, которые вошли в исследование, получаются из усредненных показателей зарплатных вилок, работодатели указывают их в описании вакансий на «Авито Работе». Этот показатель может отличаться от номинальной зарплаты, куда входят премии, бонусы, компенсационные и другие выплаты.

    На второй позиции – Санкт-Петербург, где средняя зарплата составляет 70,6 тыс. рублей (плюс 6%). Замыкает тройку лидеров Екатеринбург: летом новым специалистам там предлагали 68,3 тыс. рублей, что на 5% выше, чем годом ранее.

    В топ-15 вошли, кроме того, Казань – 67,9 тыс. руб. (+6%); Новосибирск – 67,9 тыс. руб. (+7%); Краснодар – 66,1 тыс. руб. (+16%); Тула – 65,7 тыс. руб. (+5%); Нижний Новгород – 64,1 тыс. руб. (+1%); Самара – 63,6 тыс. руб. (+13%); Тюмень – 63,5 тыс. руб. (0%); Ростов-на-Дону – 63,2 тыс. руб. (+8%); Воронеж – 62,9 тыс. руб. (+12%); Красноярск – 60,7 тыс. руб. (+5%); Псков – 60,4 тыс. руб. (+3%); Сочи – 60,4 тыс. руб. (+14%).

    Ранее в августе среди наиболее оплачиваемых рабочих специальностей «Работа.ру» назвала электромонтажников, комплектовщиков и слесарей.

    Коментарии (12)
    17 сентября 2024, 12:44 • Новости дня
    Песков объяснил приказ Путина об увеличении численности армии

    Песков объяснил приказ Путина об увеличении численности армии внешними угрозами

    Песков объяснил приказ Путина об увеличении численности армии
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин решил нарастить численность российских Вооруженных сил, поскольку страна сталкивается с большим числом угроз, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Это вызвано количеством угроз, которые существуют для страны по периметру границ. Это вызвано чрезвычайно враждебной обстановкой на западных рубежах и нестабильностью на восточных», – цитирует Пескова ТАСС.

    Подобная ситуация требует соответствующих мер, пояснил он.

    Напомним, в понедельник президент подписал указ об увеличении штатной численности ВС России на 180 тыс. человек – до 1,5 млн военнослужащих.

    Коментарии (8)
    17 сентября 2024, 13:01 • Новости дня
    Эстонка Кая Каллас сменила Борреля на посту главы внешней политики ЕС

    Кая Каллас возглавила внешнюю политику ЕС вместо Жозепа Борреля

    Эстонка Кая Каллас сменила Борреля на посту главы внешней политики ЕС
    @ OLIVIER MATTHYS/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Экс-премьер Эстонии Кая Каллас, известная своей антироссийской позицией, заменит Жозепа Борреля на посту верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, она займет должность с 1 декабря.

    Как сообщает РБК, Каллас назначена новым верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, сменив на этом посту Жозепа Борреля. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, объявившая об этом изменении, продолжает второй срок на своем посту.

    Каллас, бывший премьер-министр Эстонии, известна своей антироссийской позицией и поддержкой Украины. Она возглавляла эстонское правительство с января 2021 года по июль 2024 года, став первой женщиной на этом посту.

    Во время ее руководства стало известно, что ее муж владел долей в компании, осуществляющей грузовые перевозки между Эстонией и Россией.

    Полномочия Жозепа Борреля истекают 1 декабря, и Каллас готовится приступить к исполнению своих обязанностей на новом посту. Ее назначение может повлиять на дальнейшее развитие внешней политики ЕС, особенно с учетом ее известных политических взглядов.

    Напомним, в июле Каллас и кабинет министров страны ушли в отставку. В контексте международных отношений Каллас заявила, что страны – участницы НАТО должны выбрать «военную победу Киева» в качестве цели в конфликте на Украине. Также она называла въезд в страны ЕС для россиян «привилегией».


    Коментарии (20)
    17 сентября 2024, 04:30 • Новости дня
    Стало известно об украинских инструкторах у террористов в Сирии

    Сирийский источник сообщил о прибытии украинских инструкторов для обучения боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам»

    Стало известно об украинских инструкторах у террористов в Сирии
    @ Carol Guzy/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В провинцию Идлиб прибыло уже 250 инструкторов из вооруженных сил Украины для обучения боевиков из запрещенной в России террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», сообщил сирийский осведомленный источник.

    «Есть подтвержденные данные, что численность украинских инструкторов, которые уже прибыли в Идлиб, достигла 250 человек», – заявил источник РИА «Новости».

    Украинских инструкторов «распределили по производственным объектам» в Идлибе и в районе Джисир аш-Шугур. Украинцы учат террористов делать и улучшать беспилотники.

    Инструкторы уже приступили к обучению террористов. Боевики получили от украинских военных комплектующие для сборки БПЛА, которые были доставлены в Идлиб по частям под видом товаров гражданского назначения, сообщил источник.

    Напомним, турецкие СМИ рассказали, что киевский режим проводил переговоры в Сирии с боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам». Aydinlik опубликовала фото с переговоров Украины с террористами. Летом стало известно о сотрудничестве Киева с террористами в Мали.

    Коментарии (12)
    17 сентября 2024, 12:35 • Новости дня
    Фон дер Ляйен объявила новый состав Еврокомиссии

    Фон дер Ляйен представила новый состав Еврокомиссии на 2024–2029 годы

    Фон дер Ляйен объявила новый состав Еврокомиссии
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила новый состав Еврокомиссии на 2024-2029 годы, включая еврокомиссаров по обороне и космосу, расширению ЕС и реконструкции Украины, их должен утвердить Европарламент.

    В Брюсселе назначенный председатель ЕК обнародовала новый состав комиссии на период с 2024 по 2029 год, передает ТАСС.

    Новые еврокомиссары должны приступить к своим обязанностям с 1 ноября, если их кандидатуры будут утверждены Европарламентом. Среди новых постов, учрежденных в составе комиссии, выделяются еврокомиссар по обороне и космосу и еврокомиссар по расширению ЕС и реконструкции Украины.

    Литовский депутат Европарламента Андрюс Кубилюс займет пост еврокомиссара по обороне и космосу. Фон дер Ляйен подчеркнула, что Кубилюс будет работать над развитием Европейского оборонного союза и повышением обороноспособности ЕС. Также Урсула фон дер Ляйен предложила представителю Франции Стефану Сежурне должность вице-президента ЕК по индустриальной стратегии, ответственным за процветание и экономическую безопасность ЕС.

    Кроме этого, Марта Кос из Словении станет еврокомиссаром, ответственным за расширение ЕС и поддержку Украины. Кос намерена сосредоточиться на помощи Украине и Восточному партнерству. Испанка Тереса Рибера, по словам фон дер Ляйен, станет вице-президентом Еврокомиссии, ответственной за конкуренцию и реализацию «Зеленого соглашения» по декарбонизации экономики.

    Дан Йергенсен, датский министр по вопросам сотрудничества в целях развития и глобальной климатической политики, с 1 ноября займет должность еврокомиссара по энергетике. Он будет работать над снижением цен на энергию и будет активно инвестировать в зеленую энергетику. Фон дер Ляйен подчеркнула, что он станет первым комиссаром, который будет также отвечать за вопросы жилищного хозяйства, включая энергоэффективность, инвестиции и строительство.

    Австриец Магнус Бруннер, ранее занимавший должность министра финансов, 1 ноября займет пост еврокомиссара по внутренним делам и миграции. Фон дер Ляйен подчеркнула, что Бруннер будет сосредоточен на реализации пакта о предоставлении убежища и миграции, а также на укреплении границ Евросоюза. Кроме того, он займется разработкой новой стратегии внутренней безопасности.

    Назначение Бруннера на этот пост стало частью инициативы по обновлению состава Европейской комиссии. Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность в его способности справиться с поставленными задачами благодаря опыту и профессионализму.

    Напомним, фон дер Ляйен пообещала сформировать гендерно сбалансированную Еврокомиссию. Для достижения этой цели она обратилась к руководству ряда стран ЕС с просьбой заменить мужских кандидатов на женщин. Кроме того, действующая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен была переизбрана на новый пятилетний срок, что даст ей возможность продолжать реализовывать свои инициативы.

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