Может ли общество, в котором каждый человек ориентирован на индивидуальный успех и индивидуальное лидерство, вести войну с самым мощным противником в нашей истории и рассчитывать на победу?0 комментариев
Суд арестовал двух офицеров ФТС за передачу информации о товарах за взятку
Под стражу отправлены два офицера Федеральной таможенной службы по делу о незаконной передаче информации о перемещаемых через границу товарах третьим лицам за взятку, такое решение вынес Дорогомиловский суд Москвы.
Следствие обосновало ходатайство об аресте подозреваемого сотрудника ФТС Романа Тархова явкой подозреваемого с повинной, показаниями о том, что тот помогал передавать деньги другому сотруднику Шейникову, говорится в материалах дела, передает ТАСС.
Отмечается, что взятку им предлагали за получение информации о декларировании перемещаемых через границу товаров.
В декабре 2023 года бывшего начальника управления по противодействию коррупции ФТС Дмитрия Мурышова обвинили в четырех эпизодах получения взятки на сумму более 10 млн рублей.