Ровно десять лет назад, 8 декабря 2013 года, на Украине начался «ленинопад» – возбужденные ветром перемен граждане начали кампанию по массовому сносу памятников Ленину. Парадокс в том, что именно Ленин и обеспечил существование современной Украины.3 комментария
Экс-главу антикоррупционного управления ФТС обвинили в получении взяток
Экс-главу антикоррупционного управления ФТС обвинили в получении взяток на сумму в 10 млн рублей
Экс-начальника управления по противодействию коррупции ФТС Дмитрия Мурышова обвиняют в четырех эпизодах получения взятки на сумму более 10 млн рублей, сообщил председатель СК Александр Бастрыкин.
По словам главы СК, в прошлом году Мурышов получил через посредника Илью Окорокова три взятки в общей сумме более 5,8 млн рублей от участников внешнеэкономической деятельности, специализирующихся на импорте товаров в Россию, за содействие в перемещении товаров через таможенную границу, передает ТАСС.
Кроме того, еще одна взятка в размере 4,4 млн рублей была получена через Окорокова и Нестеренко, заключил Бастрыкин.
Ранее председатель СК Бастрыкин заявил, что в этом году возбуждено 773 уголовных дела о коррупции при реализации нацпроектов.