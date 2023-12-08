Экс-главу антикоррупционного управления ФТС обвинили в получении взяток на сумму в 10 млн рублей

Tекст: Александра Юдина

По словам главы СК, в прошлом году Мурышов получил через посредника Илью Окорокова три взятки в общей сумме более 5,8 млн рублей от участников внешнеэкономической деятельности, специализирующихся на импорте товаров в Россию, за содействие в перемещении товаров через таможенную границу, передает ТАСС.

Кроме того, еще одна взятка в размере 4,4 млн рублей была получена через Окорокова и Нестеренко, заключил Бастрыкин.

Ранее председатель СК Бастрыкин заявил, что в этом году возбуждено 773 уголовных дела о коррупции при реализации нацпроектов.