  • Новость часаОтец открывшей стрельбу девочки, директор ЧОП и охранница школы в Брянске задержаны
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    Россия объявила конец западного финансового мира
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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Ленинопад как символ государственной неполноценности

    Ровно десять лет назад, 8 декабря 2013 года, на Украине начался «ленинопад» – возбужденные ветром перемен граждане начали кампанию по массовому сносу памятников Ленину. Парадокс в том, что именно Ленин и обеспечил существование современной Украины.

    3 комментария
    Александр Чаусов Александр Чаусов Почему Донбасс – не Эльзас

    И для России, и для коллективного Запада, инструментом которого сейчас является Украина, дело не в том, чей Крым, Донбасс, восток Украины в целом. Дело в самом факте полноценного и суверенного существования России и русских.

    10 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зачем США атакуют ОПЕК+

    С учетом характера войны на истощение ресурсов, которая ведется между Россией и Западом, цена нефти в некотором смысле становится центром этого противостояния.

    2 комментария
    8 декабря 2023, 10:32

    Экс-главу антикоррупционного управления ФТС обвинили в получении взяток

    Экс-главу антикоррупционного управления ФТС обвинили в получении взяток на сумму в 10 млн рублей

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-начальника управления по противодействию коррупции ФТС Дмитрия Мурышова обвиняют в четырех эпизодах получения взятки на сумму более 10 млн рублей, сообщил председатель СК Александр Бастрыкин.

    По словам главы СК, в прошлом году Мурышов получил через посредника Илью Окорокова три взятки в общей сумме более 5,8 млн рублей от участников внешнеэкономической деятельности, специализирующихся на импорте товаров в Россию, за содействие в перемещении товаров через таможенную границу, передает ТАСС.

    Кроме того, еще одна взятка в размере 4,4 млн рублей была получена через Окорокова и Нестеренко, заключил Бастрыкин.

    Ранее председатель СК Бастрыкин заявил, что в этом году возбуждено 773 уголовных дела о коррупции при реализации нацпроектов.

    7 декабря 2023, 20:24
    Хабиб Нурмагомедов ответил Ивану Янковскому после выхода «Слова пацана»
    Хабиб Нурмагомедов ответил Ивану Янковскому после выхода «Слова пацана»
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС, Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В 2016 году состоялся бой между Хабибом Нурмагомедов и Майклом Джонсоном, тогда актер Иван Янковский написал бойцу комплимент в соцсетях, но ответа дождался лишь семь лет спустя после выхода сериала «Слово пацана».

    Мать Янковского Оксана Фандера поделилась в соцсетях, как в 2016 году ее сын писал поддерживающие сообщения спортсмену после очередного победного боя. «Ты лучший! Мы все об этом знаем! Потрясающий боец! Таких, как ты, нет вообще», – писал тогда Янковский, сообщает Starhit.

    Хабиб спустя семь лет, после выхода сериала, ответил Янковскому: «Теперь ты круче».

    На ваш взгляд
    Вы смотрите сериал «Слово пацана»?




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    Напомним, «Слово пацана. Кровь на асфальте» – сериал о молодежных преступных группировках Казани во времена перестройки. Высказывалось мнение, что сериал романтизирует подростковую преступность.

    Ранее создатели сериала «Слово пацана» опровергли информацию о новом кастинге.

    Коментарии (21)
    7 декабря 2023, 14:36
    Bloomberg: Решение США по Украине вызвало шок у союзников Белого дома

    Tекст: Александра Юдина

    Блокировка голосования по проекту помощи Киеву в США может подорвать уверенность союзников в возможностях Вашингтона, заявил газете Bloomberg эксперт по России из Центра стратегических и международных исследований и экс-чиновник США Макс Бергманн.

    По его словам, во всем мире любой, кто полагается на гарантии безопасности США, испытает шок из-за того, что «на американцев просто нельзя положиться», передает РИА «Новости».

    Также в статье указано, что привязка касающихся внутренних проблем США требований к выделению помощи Киеву создает тревожный прецедент.

    В Кремле ранее не раз обращали внимание, что на Западе растет раздраженность и усталость по поводу Украины, которой больше не хотят давать денег.

    Коментарии (34)
    7 декабря 2023, 10:53
    Названа предполагаемая причина стрельбы в брянской гимназии

    Источник: Конфликт с одноклассниками мог стать причиной стрельбы в брянской гимназии

    Названа предполагаемая причина стрельбы в брянской гимназии
    @ Надежда Михеева/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Конфликт с одноклассниками рассматривается в качестве приоритетной версии стрельбы, устроенной в четверг ученицей брянской гимназии, сообщили в правоохранительных органах.

    Как сообщил источник ТАСС, основная версия – конфликтная ситуация между школьницей и ее одноклассниками. Девочке будет назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза. По его словам, восьмиклассница пришла на урок, вошла в класс и практически сразу начала стрелять.

    Как сообщили в приемном отделении хирургии горбольницы, состояние ребенка, который получил ранение плеча и колена в результате стрельбы в брянской гимназии, сейчас – тяжелой степени тяжести, он находится в реанимации, есть угроза жизни.

    Напомним, учащаяся восьмого класса открыла стрельбу в школе Брянска. В администрации города сообщали о двоих погибших. В региональном МВД сообщили, что в результате стрельбы в брянской гимназии три человека получили ранения, а школьница, которая принесла в учебное заведение огнестрельное оружие и произвела выстрелы, покончила с собой.

    В Брянске, по данным на официальном сайте городской администрации, действует детский телефон доверия: 8-800-2000-122. По этому номеру местные жители бесплатно и анонимно могут получить консультативно-психологическую помощь для детей и родителей. Сообщить о противоправных действиях можно по телефону доверия начальника УМВД России по г. Брянску: 8(4832)74-50-95.

    Коментарии (31)
    7 декабря 2023, 19:04
    Наследный принц Омана в Москве призвал прекратить «засилье Запада»

    Наследный принц Омана Зиязин бен Хайсам Аль Саид на встрече с Путиным призвал прекратить «засилье Запада»

    Наследный принц Омана в Москве призвал прекратить «засилье Запада»
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Несправедливый миропорядок, существовавший до сих пор, нуждается в изменении, заявил наследный принц Султаната Оман, министр культуры, спорта и по делам молодежи Зиязин бен Хайсам Аль Саид на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    Он добавил, что разделяет оценки Путина о международной ситуации, «в первую очередь того, что касается необходимости прекращения сложившегося несправедливого миропорядка и засилья Запада», а также высказался за построение «нового справедливого миропорядка» и экономических отношений без двойных стандартов.

    «Нынешнее развитие ситуации во всем мире диктует необходимость создания новых механизмов для торгово-экономического взаимодействия между странами без навязывания каких-либо идеологий, без давления со стороны третьих стран», – приводит ТАСС слова наследного принца Омана.

    Также Зиязин бен Хайсам Аль Саид выступил за создание новых международных экономических центров, которые, с учетом факторов населения, природных богатств и ресурсов могли бы расположиться в странах Азии, Африки и Ближнего Востока.

    Ранее Путин заявил о перспективах сотрудничества России и Омана в энергетике и туризме.



    Коментарии (18)
    7 декабря 2023, 18:39
    СМИ: Визит Путина на Ближний Восток вызвал тревогу на Западе

    UnHerd: Визит Путина на Ближний Восток стал тревожным сигналом для Запада

    СМИ: Визит Путина на Ближний Восток вызвал тревогу на Западе
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Приезд российского президента Владимира Путина на Ближний Восток – это тревожный сигнал для западных государств, утверждает издание UnHerd.

    Страны региона Ближнего Востока стали все больше ориентироваться на новых союзников, и Запад вряд ли может этому помешать, говорится в материале UnHerd, передает РИА «Новости».

    В статье указывается, что Россия и Саудовская Аравия планируют увести мировую торговлю от доллара, Эр-Рияд отказался наращивать объемы добычи нефти, что играет на руку Москве. Такие действия саудитов разочаровали администрацию президента США Джо Байдена.

    Визит президента России продемонстрировал, что лидеры стран Ближнего Востока выбирают других союзников, а Вашингтон не в силах это поменять.

    Напомним, Путин накануне посетил Саудовскую Аравию. Стороны подтвердили свое стремление укреплять сотрудничество.

    Коментарии (10)
    7 декабря 2023, 13:30
    В Индии рассказали о сбывающемся предсказании Путина об Украине и США

    WION: Предсказание Путина об усталости Запада от Украины начинает сбываться

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин сделал верную ставку в конфликте на Украине, предсказание российского лидера о том, что Соединенные Штаты и Европа устанут от поддержки Киева, уже начинает сбываться, пишут индийские СМИ.

    В статье на портале WION говорится, что вопрос о дальнейшей поддержке Украины в США стоит остро на фоне внутренних разногласий. Нет уверенности, что киевский режим Вашингтон сможет поддерживать так долго, сколько потребуется, поскольку выделенный на эти бюджет уже почти иссяк, передает РИА «Новости» содержание публикации.

    Еще до подведения итогов выборов 2024 года в США становится абсолютно ясно, что больше нет гарантий продолжения финансирования киевского режима с американской стороны, как бы долго ни продлился конфликт на Украине, заключает автор.

    В Кремле ранее не раз обращали внимание, что на Западе растет раздраженность и усталость по поводу Украины, которой больше не хотят давать денег.

    Коментарии (3)
    7 декабря 2023, 21:57
    Глава МИД Британии: Россия вернется за добавкой после победы на Украине
    Глава МИД Британии: Россия вернется за добавкой после победы на Украине
    @ Robin Jerstad/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Победив на Украине, Россия «вернется за добавкой», заявил министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон.

    По мнению Кэмерона, конфликт на Украине представляет риск для безопасности Европы и США, поэтому необходимо сосредоточиться на нем, передает РБК.

    В связи с этим важно оказывать поддержку Украине, заявил британский министр в интервью Sky News. «Мы знаем, как [может быть] с [президентом России Владимиром] Путиным – если мы не остановим его здесь, он вернется за добавкой», – сказал он.

    Накануне президент США Джо Байден выразил мнение, что после победы на Украине Россия атакует страны НАТО. Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов раскритиковал заявления властей США о возможности прямого столкновения войск двух стран. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал подобные высказывания демонизацией России.

    Коментарии (42)
    7 декабря 2023, 10:51
    Хинштейн рассказал подробности об оружии, из которого стреляли в брянской школе
    Хинштейн рассказал подробности об оружии, из которого стреляли в брянской школе
    @ t.me/Hinshtein

    Tекст: Ольга Никитина

    Ученица брянской гимназии принесла в учебное заведение и открыла стрельбу из охотничьего ружья «Бекас-3», которое принадлежало ее отцу, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

    Хинштейн в своем Telegram-канале опубликовал фотографию оружия. По его данным, оружие было спрятано в тубусе.

    Ранее в администрации Брянска сообщали о двоих погибших в результате стрельбы, которую открыла ученица школы. В управлении МВД по региону позднее уточнили, что при стрельбе трое человек пострадали, а стрелявшая школьница покончила с собой.

    Коментарии (33)
    7 декабря 2023, 21:06
    СМИ: База ВМФ США в Норфолке получила российские нефтепродукты из Новороссийска

    СМИ: Танкер немецкой компании доставил российские нефтепродукты из Новороссийска на базу ВМФ США

    СМИ: База ВМФ США в Норфолке получила российские нефтепродукты из Новороссийска
    @ IMAGO/Joa Souza/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    База Военно-морского флота США Норфолк получила 50 тыс. тонн российских нефтепродуктов, сообщил представитель «Института Черноморских стратегических исследований» и издания BlackSeaNews Андрей Клименко.

    Клименко сообщил в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской), что танкер AVENCA, принадлежащий немецкой компании CST, доставил на американскую базу 50 тыс. тонн нефтепродуктов из Новороссийска, несмотря на запрет Евросоюза покупать нефтепродукты из России и переправлять их морем в любые страны мира, передает «Газета.Ru».

    По данным Клименко, судно под флагом Либерии покинуло порт Новороссийска 13 ноября и прибыло на американскую базу в Норфолк 7 декабря.

    Ранее газета Washington Post писала, что Пентагон продолжает закупать нефтепродукты, в изготовлении которых используется запрещенное российское сырье.

    Коментарии (24)
    7 декабря 2023, 15:25
    Путин: Россию больше никто не сможет назвать «бензоколонкой»

    Путин заявил, что Россию больше никто не сможет назвать «бензоколонкой»

    Путин: Россию больше никто не сможет назвать «бензоколонкой»
    @ Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин убежден, что больше никто не сможет назвать Россию «бензоколонкой», об этом он сказал, выступая на форуме ВТБ «Россия зовет!»

    «В структуре экономического роста России все большую долю занимают так называемые базовые несырьевые отрасли. Это обрабатывающие производства, транспорт, логистика, строительство, информация, связь, жилищно-коммунальное хозяйство. Например, во втором квартале текущего года на их долю пришлось более половины – 54%, если быть более точным – роста экономики. Еще 44% – это так называемые обеспечивающие отрасти – торговля, общественное питание, другие профессиональные услуги. Только 2% пришлось на добычу полезных ископаемых», – приводит его слова ТАСС.

    Путин заключил, что «теперь пускай кто-то скажет, что Россия – это бензоколонка, как совсем недавно еще пытались говорить».

    Ранее Путин заявил, что Запад дошел до отмены самих принципов рыночной экономики.

    Коментарии (111)
    7 декабря 2023, 17:20
    Опубликовано видео бегства Усса-младшего из-под ареста в Италии
    Опубликовано видео бегства Усса-младшего из-под ареста в Италии
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Побег сына бывшего красноярского губернатора Александра Усса Артема из-под ареста в Италии попал на видео, ролик опубликовали в Сети.

    На кадрах видно, как один из предполагаемых организаторов побега зашел в дом к Уссу в Милане с сумкой в руке и вышел оттуда с ним и с рюкзаком, россиянин на видео облачен в одежду черного цвета, он прикрыл голову капюшоном, передает РИА «Новости».

    Также на записи запечатлен отъезд кортежа из четырех машин – две Volvo, автомобили Audi и Fiat.

    Ранее итальянские карабинеры начали операцию по аресту шести подозреваемых в помощи Уссу при побеге из-под домашнего ареста.

    Коментарии (4)
    7 декабря 2023, 21:42
    СМИ: После командировки на Украину норвежских военных учат закапывать трупы однополчан

    NRK: В Норвегии военных после командировки на Украину начали учить закапывать трупы

    СМИ: После командировки на Украину норвежских военных учат закапывать трупы однополчан
    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Валерия Городецкая

    Норвежских новобранцев начали обучать правильному захоронению однополчан, сообщают местные СМИ.

    Обучение по правильному захоронению в полевых условиях было введено после командировки норвежских офицеров на Украину, сообщил телеканал NRK, передает Sputnik Ближнее зарубежье.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ за полгода так называемого контрнаступления потеряли более 125 тыс. человек и 16 тыс. единиц вооружения.

    Коментарии (8)
    7 декабря 2023, 17:12
    По делу о банде силовиков арестован начштаба спецназа СОБР «Рысь» Алпатов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Начальника штаба спецназа СОБР «Рысь» Алексея Алпатова отправили под арест по делу об ОПГ, действовавшей с 1998 года, он отказался признавать вину, сообщил следователь в Басманном суде Москвы.

    Алпатову грозит наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного срока, сообщил следователь в суде, передает ТАСС. Он добавил, что подозреваемый, согласно версии следствия, лично участвовал в похищениях людей и заказных убийствах.

    Напомним, в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании предводителя и участников ОПГ, занимавшейся тяжкими преступлениями с 1998 года. Им инкриминируется более 30 преступлений, в их числе – убийство советника министра путей сообщения России в 2002 году.

    Лидерами группировки стали бывший военнослужащий ВС России и сотрудник спецназа СОБР. Согласно данным ведомства, в банду входили порядка 20 человек. Депутат Госдумы Александр Хинштейн уточнял, что в числе подозреваемых – бывшие и действующие сотрудники силовых ведомств.

    В четверг СК России предъявил обвинения восьми задержанным участникам банды Павла Христева в похищениях и убийствах в Подмосковье в 2000-2003 годах. Подозреваемые в 2004 году похитили и убили владельца Красногвардейского рынка Москвы и его сожительницу.

    В 2020–2023 годах они напали на бизнесмена и похитили у него имущество на 2 млн рублей.

    Коментарии (0)
    7 декабря 2023, 17:34
    Россия запросила экстрадицию нациста Гуньки из Канады
    Россия запросила экстрадицию нациста Гуньки из Канады
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    По поручению генерального прокурора России Игоря Краснова министру юстиции и генеральному прокурору Канады Арифу Вирани направлен запрос об экстрадиции 98-летнего бывшего эсэсовца Ярослава Гуньки.

    Запрос направлен заместителем Краснова Петром Городовым, курирующим международно-правовые отношения, передает «Коммерсант». Городов просит арестовать Гуньку и передать его России для привлечения к уголовной ответственности.

    В документе подчеркивается, что Гунька заочно обвиняется в геноциде мирного населения в Украинской ССР во время Великой Отечественной войны. По данным ГСУ СКР, он в составе пехотной дивизии СС «Галичина» причастен к расправе над минимум 500 мирными жителями в населенном пункте Гута Пеняцкая. Генпрокуратура подчеркивает, что у таких преступлений нет срока давности. Отмечается, что Гуньке в России представят все возможности для защиты.

    В сентябре в Канаде разгорелся скандал из-за чествования украинского нациста Ярослава Гуньки в парламенте. В октябре Следственный комитет России предъявил Гуньке заочное обвинение в геноциде, а МВД объявило его в розыск.

    Коментарии (26)
    7 декабря 2023, 14:46
    Президента Ирана встретили в Москве с оркестром

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Ирана Ибрагим Раиси прибыл в Москву на встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

    Как сообщает RT в своем Telegram-канале в Москве Раиси встретили с оркестром.

    Ожидается, что на переговорах с Путиным они обсудят конфликт между Израилем и ХАМАС, а также политическое и торгово-экономическое сотрудничество Москвы и Тегерана.

    Напомним, в среду утром Путин посетил Объединенные Арабские Эмираты, а позднее в тот же день прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию. В ходе поездки на Ближний Восток российскому лидеру были оказаны самые высокие почести.

    По случаю прибытия гостя в ОАЭ в небе над Абу-Даби «появился» российский флаг – цвета триколора распылили в небе истребители в момент, когда Путин приехал на переговоры с президентом ОАЭ во дворце Каср аль-Ватан (Дворец нации). Президент России перемещался по столице на лимузине Aurus с местными номерами. По дороге из аэропорта кортеж Путина сопровождал кавалерийский эскорт, а по прибытии принимающая сторона произвела залп из артиллерийских орудий в честь высокого гостя.

    Коментарии (9)
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