СК возбудил 773 уголовных дела о коррупции при реализации нацпроектов

Председатель СК Бастрыкин: Возбуждено 773 уголовных дела о коррупции при реализации нацпроектов

Tекст: Александра Юдина

По его словам, принимаются активные меры по пресечению злоупотреблений при реализации национальных проектов и федеральных программ – возбуждено 773 уголовных дела, из них 271 уже передано в суд, передает ТАСС.

Бастрыкин привел в пример дело гендиректора микрокредитной компании «Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)» Татьяны Коломыциной, которая вместе с шестью соучастниками похитила более 176 млн рублей бюджетных средств, выделенных на поддержку предпринимательства.

Известно, что Коломыцина приговорена к 14 годам колонии и штрафу в размере 3 млн рублей, ее соучастники – к срокам от семи до девяти лет лишения свободы.

Также глава СК рассказал, что около 7 млрд рублей ущерба от коррупционных преступлений удалось возместить за девять месяцев этого года, это на 49% больше показателей аналогичного периода прошлого года.

Кроме того, Бастрыкин добавил, что в данный момент по всем делам о коррупции наложен арест на имущество на сумму более 17 млрд рублей. В частности, в рамках дела в отношении экс-руководителя УФНС по Белгородской области Сергея Воронина и иных лиц удалось возместить имущественный вред в размере более 416 млн рублей, а на имущество обвиняемых по делу на сумму более 187 млн рублей наложен арест.