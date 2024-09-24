Нынешние наши «цивилизаторы» являются идейными последователями (многие даже прямыми потомками) комиссаров двадцатых и диссидентов шестидесятых, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – на этот раз за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.2 комментария
Мужчина ранил ножом пятерых человек на Кубани
Житель Кубани ранил пятерых в ходе конфликта в станице Чилипси
В станице Чилипси Краснодарского края 38-летний житель Горячего Ключа ранил ножом пятерых человек во время конфликта, все пострадавшие, включая самого нападавшего, были доставлены в медучреждение города Туапсе для оказания помощи.
В станице Чилипси Краснодарского края произошел инцидент, в результате которого мужчина ранил ножом пятерых человек, сообщает ТАСС. Все пострадавшие, включая самого нападавшего, были доставлены в медучреждение в Туапсе с различными травмами. Конфликт имел место на территории урочища Каньон.
Инцидент произошел в ходе конфликта, в который был вовлечен 38-летний житель Горячего Ключа. В настоящий момент отдел МВД России по Туапсинскому району проводит проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. Нож, использованный в нападении, был изъят.
Следственные органы рассматривают возможность возбуждения уголовного дела в связи с произошедшим. На данный момент все участники инцидента находятся под медицинским наблюдением в больнице города Туапсе, где врачи оказывают им необходимую помощь.
На прошлой неделе бывший сотрудник СОБРа и таксист жестоко убил бывшую жену у подъезда дома в Омске, нанеся ей несколько ножевых ранений, после чего попытался скрыться, но был задержан.