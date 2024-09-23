Существование на правах американского сателлита вырабатывает у стран поведение по принципу «сгорел сарай, гори и хата». Внешняя политика союзников США напоминает безответственную болтовню в социальных сетях. Но безответственность слов может легко перейти в дела.3 комментария
Ковальчук заявил о лидерстве России в научной инфраструктуре через восемь лет
Ковальчук заявил о планах сделать научную инфраструктуру России лучшей в мире
Глава Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук на встрече с президентом России Владимиром Путиным выразил уверенность в том, что в ближайшие пять-восемь лет российская научная инфраструктура станет ведущей в мире благодаря поддержке государственных указов.
По его словам, в ближайшие пять-восемь лет исследовательская инфраструктура страны станет лучшей в мире, передает РИА «Новости». Ковальчук отметил, что текущие проекты центра опираются на шесть президентских указов, которые касаются различных инновационных направлений.
Особое внимание уделяется развитию таких областей, как природоподобные и генетические технологии, а также созданию мегасайенс-инфраструктуры. Эти направления определены как ключевые в рамках стратегии научного развития России. Ковальчук выразил уверенность, что успешная реализация указов и поддержка государства позволят достичь намеченных целей.
Подобные амбициозные планы и стратегии направлены на усиление позиций России на мировой научной арене. По мнению Ковальчука, это станет возможным благодаря интеграции современной научной инфраструктуры и реализации крупных комплексных проектов, которые подчеркнут лидерство страны в области научных исследований.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о награждении президента Курчатовского института Михаила Ковальчука Государственной премией в области науки и технологий 2023 года. До этого Ковальчук напомнил Западу о том, что мир материален, и обвинил его в превращении мира в свою колонию, вооружившись до зубов. Кроме того, Ковальчук заявлял, что возвращение в Россию ученых, работавших в ЦЕРН, станет подарком для страны.