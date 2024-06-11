Путин подписал указ о присуждении Государственных премий Российской Федерации

Tекст: Валерия Городецкая

Госпремия в области науки и технологий также присуждена научному руководителю Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники Евгению Адамову и советнику гендиректора Росатома Владимиру Асмолову.

Они награждены за цикл фундаментальных и прикладных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, которые внесли выдающийся вклад в разработку научно-технических основ, обоснование и реализацию стратегии двухкомпонентного развития ядерной энергетики России, сообщается на сайте Кремля.

Оперному певцу Ильдару Абдразакову указом президента присвоена Госпремия 2023 года в области литературы и искусства. Абдразаков – заслуженный артист России, обладатель премии «Грэмми» 2011 года, является художественным руководителем Международной академии музыки Елены Образцовой.

Главе Комитета семей воинов Отечества (КСВО) Юлии Белеховой присуждена премия в области правозащитной деятельности. О создании КСВО было объявлено в ходе встречи Путина с матерями военнослужащих в ноябре 2022 года.

Кроме того, Путин присудил Госпремию исполнительному директору межрегиональной благотворительной общественной организации «Российский комитет «Детские деревни – SOS» Николаю Слабжанину за благотворительность и помощь в сохранении детей в семьях.

Премия в области науки и технологий также присвоена доктору медицинских наук, академику РАН, заслуженному врачу России Сергею Готье, доктору медицинских наук, профессору РАН Марине Мининой и доктору медицинских наук, академику РАН, заслуженному врачу России Могели Хобутии за технологии трансплантации жизненно важных органов.

Госпремия в области литературы и искусства присуждена директору музея «Царское Село» Ольге Таратыновой и руководителю Царскосельской янтарной мастерской Борису Игдалову за вклад в возрождение Царскосельского дворцово-паркового ансамбля. Также эту премию получили авторы Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области – скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин.

Доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Петр Чумаков награжден Госпремией в области науки и технологий за исследования новых подходов к терапии опухолевых заболеваний.

Ранее Кремль анонсировал вручение Путиным Госпремий в День России.