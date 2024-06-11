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    26 комментариев
    11 июня 2024, 21:48 • Новости дня

    Путин подписал указ о присуждении Государственных премий Российской Федерации

    Путин подписал указ о присуждении Государственных премий Российской Федерации
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении президента Курчатовского института Михаила Ковальчука Государственной премией в области науки и технологий 2023 года.

    Госпремия в области науки и технологий также присуждена научному руководителю Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники Евгению Адамову и советнику гендиректора Росатома Владимиру Асмолову.

    Они награждены за цикл фундаментальных и прикладных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, которые внесли выдающийся вклад в разработку научно-технических основ, обоснование и реализацию стратегии двухкомпонентного развития ядерной энергетики России, сообщается на сайте Кремля.

    Оперному певцу Ильдару Абдразакову указом президента присвоена Госпремия 2023 года в области литературы и искусства. Абдразаков – заслуженный артист России, обладатель премии «Грэмми» 2011 года, является художественным руководителем Международной академии музыки Елены Образцовой.

    Главе Комитета семей воинов Отечества (КСВО) Юлии Белеховой присуждена премия в области правозащитной деятельности. О создании КСВО было объявлено в ходе встречи Путина с матерями военнослужащих в ноябре 2022 года.

    Кроме того, Путин присудил Госпремию исполнительному директору межрегиональной благотворительной общественной организации «Российский комитет «Детские деревни – SOS» Николаю Слабжанину за благотворительность и помощь в сохранении детей в семьях.

    Премия в области науки и технологий также присвоена доктору медицинских наук, академику РАН, заслуженному врачу России Сергею Готье, доктору медицинских наук, профессору РАН Марине Мининой и доктору медицинских наук, академику РАН, заслуженному врачу России Могели Хобутии за технологии трансплантации жизненно важных органов.

    Госпремия в области литературы и искусства присуждена директору музея «Царское Село» Ольге Таратыновой и руководителю Царскосельской янтарной мастерской Борису Игдалову за вклад в возрождение Царскосельского дворцово-паркового ансамбля. Также эту премию получили авторы Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области – скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин.

    Доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Петр Чумаков награжден Госпремией в области науки и технологий за исследования новых подходов к терапии опухолевых заболеваний.

    Ранее Кремль анонсировал вручение Путиным Госпремий в День России.

    10 июня 2024, 05:55 • Новости дня
    Президент Зимбабве предложил Путину ряд направлений сотрудничества

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва на встрече с российским лидером Владимиром Путиным предложил ряд направлений для сотрудничества на территории африканской республики.

    «Мы встречались один на один с президентом России и, конечно, обсуждали отношения между Москвой и Хараре. Я обратился к президенту России с тезисом о том, что есть много сфер, в которых мы можем сотрудничать, особенно в Зимбабве», – сказал зимбабвийский президент в интервью ТАСС

    В частности, он отметил, что Зимбабве нуждается в дальнейшей механизации сельского хозяйства и что Россия может оказать поддержку в этой области.

    Также президент Зимбабве отметил необходимость строительства дамб и производства удобрений.

    Ранее Мнангагва сообщил, что обсуждал с Путиным желание своей страны вступить в БРИКС.

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    10 июня 2024, 19:56 • Новости дня
    Путин обсудил с лидером Бразилии ситуацию на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Президенты России и Бразилии Владимир Путин и Луис Инасиу Лула да Силва обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины, сообщили в пресс-службе Кремля по итогам беседы лидеров.

    «При обсуждении ситуации вокруг Украины Владимир Путин изложил принципиальные подходы российской стороны в связи с предстоящей так называемой мирной конференцией в Швейцарии», – говорится в сообщении.

    Президент Бразилии в свою очередь «обозначил стремление внести вклад в поиск вариантов мирного урегулирования конфликта на Украине, что отражено в известной совместной инициативе Бразилии и Китая на этот счет», передает ТАСС.

    Стороны условились продолжить взаимодействие с учетом председательства России в БРИКС и Бразилии в Группе двадцати. Также президенты выразили заинтересованность в углублении партнерства по всем основным направлениям.

    Ранее секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что организаторы мирной конференции по Украине в Швейцарии рассчитывают придать видимость легитимности власти Владимира Зеленского.

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    10 июня 2024, 13:03 • Новости дня
    Песков: Кремль не сожалеет о приглашении западных СМИ на встречу с Путиным

    Песков: Кремль не сожалеет о приглашении западных СМИ на встречу с Путиным

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль не сожалеет о приглашении представителей СМИ из недружественных стран в Санкт-Петербург на встречу с президентом России Владимиром Путиным в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    Песков заявил, что в Кремле не согласны с мнением, что не следовало вести диалог с редакторами СМИ из недружественных стран. По его словам, по поводу приглашения на встречу с Путиным иностранных журналистов нет ни разочарований, ни сожалений, передает ТАСС.

    Ранее Песков заявил, что западные СМИ приглашены на встречу с Путиным на ПМЭФ, так как они определяют мировую повестку.

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    11 июня 2024, 20:41 • Новости дня
    Путин рассказал, когда встретится с Эрдоганом

    Путин сообщил о планах встретиться с Эрдоганом в июле в Астане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил надежду на скорую встречу с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в рамках международного мероприятия в Астане.

    «Хочу вас попросить передать самые наилучшие пожелания президенту Эрдогану. Надеюсь, что в ближайшее время – в июле, по-моему, 3-4-го числа – он должен быть в Астане, насколько мне известно, в рамках международного мероприятия. У нас будет возможность с ним встретиться и обсудить все текущие вопросы», – сказал Путин в ходе встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, передает ТАСС.

    Российский лидер отметил, что Москва высоко ценит роль Анкары в сирийском урегулировании и выступает за продолжение использования Астанинского формата в этом процессе.

    «Мы сыграли вместе значимую роль в урегулировании сирийского кризиса. И, думаю, было бы правильно продолжать Астанинский формат – бороться с терроризмом, делать все, что от нас зависит, чтобы ситуация входила в нормальное русло и на этом важнейшем для нас направлении», – сказал Путин, отметив позитивное развитие ситуации.

    Ранее Турция выразила заинтересованность в присоединении к БРИКС, рассматривая эту межправительственную организацию как «хорошую альтернативу» Евросоюзу.

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    10 июня 2024, 12:43 • Новости дня
    Песков анонсировал международный телефонный разговор Путина

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У президента Владимира Путина на понедельник запланирован международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент проведет международный телефонный разговор вечером в понедельник, сказал Песков, передает ТАСС.

    В прошлую среду Путин говорил по телефону с премьером Индии Нарендрой Моди. Тогда российский лидер поздравлял его с успехом Индийской народной партии на всеобщих парламентских выборах.

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    10 июня 2024, 10:29 • Новости дня
    Стало известно о подготовке визитов Путина в КНДР и Вьетнам

    Tекст: Максим Попов

    Президент Владимир Путин в ближайшее время может посетить с визитами Северную Корею и Вьетнам, сообщили источники, близкие к МИД России.

    По информации газеты «Ведомости», визит российского лидера во Вьетнам может состояться уже в июне и, скорее всего, сразу после визита в КНДР. Посол России в Северной Корее Александр Мацегора подтвердил, что визит президента России в Пхеньян будет, он сейчас «активно готовится».

    Известно, что в конце марта глава Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг пригласил Путина посетить страну с официальным визитом, и уже тогда российский лидер принял приглашение. 30 мая замглавы МИД Андрей Руденко отметил, что дипломаты активно ведут подготовку визитов Путина в Северную Корею и Вьетнам.

    Как сообщалось ранее, по словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, визит президента Владимира Путина в Турцию откладывается из-за несовпадения графиков с турецким коллегой.


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    11 июня 2024, 15:56 • Новости дня
    Кремль анонсировал вручение Путиным госпремий в День России

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Кремле в День России, 12 июня, президент России Владимир Путин проведет торжественную церемонию вручения государственных премий.

    Глава государства вручит госпремии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2023 год, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Кроме того, состоится вручение медалей «Герой Труда Российской Федерации».

    В мае Путин наградил Героев России.

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    11 июня 2024, 12:37 • Новости дня
    Песков заверил в надежности самолетов Путина

    Песков заявил, что Путин летает на надежных отечественных самолетах

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин пользуется отечественной авиатехникой, она очень надежна, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Комментируя крушения самолетов с участием президента Ирана Эбрахима Раиси и вице-президента Малави Саулоса Чилима, Песков заявил, что самолеты и вертолеты президентского авиапарка подвергаются специальному обслуживанию, передает ТАСС.

    По его словам, любой самолет в России и техника обслуживается на должном уровне, существуют очень жесткие стандарты.

    Ранее президент России Владимир Путин отметил, что делегация, сопровождавшая иранского лидера Эбрахима Раиси в момент крушения его вертолета, летела отдельно на вертолетах российского производства в тех же условиях, и все прошло без проблем.

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    10 июня 2024, 12:36 • Новости дня
    Песков: О визитах Путина в КНДР и Вьетнам сообщат своевременно

    Tекст: Алексей Дегтярев

    О планах по визиту президента Владимира Путина в КНДР или Вьетнам заявят в свое время, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Зарубежные визиты президента мы объявляем по согласованию с нашими зарубежными партнерами, с руководством тех стран, которые президент посещает», – цитирует Пескова ТАСС.

    Соответствующие объявления прозвучат тогда, когда «время настанет», отметил представитель Кремля.

    Ранее источники сообщали, что Путин якобы в ближайшее время может посетить с визитами КНДР и Вьетнам.

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    10 июня 2024, 11:31 • Новости дня
    Путин отметил востребованность российских дипломов среди иностранных учащихся

    Tекст: Александра Юдина

    Российские дипломы востребованы среди иностранных учащихся, следует из приветствия президента Владимира Путина участникам II международного форума министров образования «Формируя Будущее».

    В приветственном слове главы государства, которое зачитал глава Минпросвещения Сергей Кравцов, ведущие отечественные университеты по праву занимают достойные позиции в мировых рейтингах, а российские дипломы востребованы среди иностранных учащихся, передает РИА «Новости».

    Также российский лидер подчеркнул, что Россия последовательно выступает за предоставление каждому человеку гарантий получения образования в соответствии с его потребностями и интересами.

    Из текста приветствия также следует, что Россия готова сотрудничать и обмениваться опытом в образовательной сфере, в том числе с помощью студенческих и педагогических обменов и совместных проектов.

    Путин выразил уверенность в том, что мероприятие позволит обменяться опытом и оригинальными, перспективными идеями, выработать конструктивные предложения по улучшению национальных систем образования.

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    11 июня 2024, 12:24 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с главой «Россетей»

    Песков анонсировал встречу Путина с главой «Россетей» Рюминым

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Во вторник президент Владимир Путин намерен провести встречу с генеральным директором ПАО «Россеть» Андреем Рюминым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    У Путина на вторник запланировано несколько встреч, включая встречу с Рюминым, сказал Песков, передает ТАСС.

    Глава «Россетей» доложит президенту о том, «как обстоят дела и каковы итоги работы за истекший период».

    Кроме того, вечером у Путина планируется прием министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.

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    10 июня 2024, 13:07 • Новости дня
    Кремль анонсировал встречу Путина с Москальковой

    Кремль анонсировал встречу президента Путина с уполномоченным по правам человека Москальковой

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин заслушает доклад уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Отмечается, что наряду с другими встречами Москалькова представит свой ежегодный доклад уполномоченного по правам человека, передает ТАСС.

    Представитель Кремля подчеркнул, что это «очень важный институт, и очень важные функции и задачи» реализует Москалькова.

    Ранее Песков сообщил, что у президента на понедельник запланирован международный телефонный разговор.

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    11 июня 2024, 20:48 • Новости дня
    Путин поблагодарил Турцию за стремление к урегулированию украинского кризиса

    Путин: Россия благодарна Турции за стремление к урегулированию украинского кризиса

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поблагодарил Турцию за стремление внести вклад в урегулирование украинского конфликта на встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

    «Мы с благодарностью констатируем настрой наших турецких друзей на то, чтобы внести свой вклад в урегулирование кризисных ситуаций, в том числе кризиса вокруг Украины», – приводит его слова ТАСС.

    Он также отметил, что Россия с вниманием относится к инициативам Турции, в том числе в вопросах безопасности Черного моря.

    «Знаю также об инициативе президента (Турции Тайипа) Эрдогана по поводу ситуации в Черном море. Мы внимательно и с большим уважением рассматриваем все инициативы Турецкой республики на этом треке и будем оставаться с вами в контакте», – отметил Путин.

    Российский президент отметил значимую роль Эрдогана в заключении черноморской «зерновой сделки».

    Ранее Путин сообщил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, глава государства заявил, что база для переговорного процесса по Украине есть, это стамбульские договоренности.

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    11 июня 2024, 21:05 • Новости дня
    Путин: Россия приветствует интерес Турции к работе БРИКС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Россия приветствует интерес Турции к работе БРИКС и будет поддерживать это стремление, заявил президент России Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

    «Безусловно, будем всячески поддерживать это стремление и желание быть вместе со странами этого объединения, быть вместе, поближе, решать общие задачи», – передает ТАСС слова Путина.

    Российский лидер отметил, что «ситуация требует более тщательного и плотного взаимодействия, особенно для стран региона, к которому мы относимся, для того чтобы действовать эффективно по всем направлениям». Путин уточнил, что имеет в виду работу с точки зрения обеспечения безопасности и экономического взаимодействия.

    Ранее президент России поблагодарил Турцию за стремление к урегулированию украинского кризиса.

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    11 июня 2024, 22:52 • Новости дня
    Путин присвоил звание генерал-полковника замначальника Генштаба Трушину

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении замначальника Генштаба Вооруженных сил Василию Трушину звания генерал-полковника.

    Звание генерал-полковника также присвоено начальнику Главного управления вооружения Вооруженных сил Анатолию Гуляеву. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

    В начале мая Путин присвоил звание генерал-лейтенанта заместителю командующего группировкой войск «Восток» Олегу Лучанскому.

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