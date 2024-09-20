Российские войска за неделю нанесли 27 групповых ударов по военным целям на Украине

Психологи сравнили способность российских и японских детей к саморегуляции

Tекст: Валерия Городецкая

«Мы предполагали, что в связи с особенностями японской культуры, саморегуляция у японских детей будет развита лучше, чем у российских, но получили более богатую и интересную картину», – рассказал газете ВЗГЛЯД академик РАО, руководитель лаборатории детской психологии и цифровой социализации Федерального научного центра психологических и междисциплинарных исследований (ФНЦ ПМИ) Александр Веракса.



Это объясняется тем, что японские родители более строгие и контролирующие, чем российские, а японские педагоги и родители ожидают от дошкольников более сдержанного поведения, которое бы не мешало окружающим. Вероятно, благодаря этому японские дошкольники меньше отвлекаются при выполнении заданий, более внимательно слушают педагога, не выкрикивают, а спокойно дожидаются, когда их спросят.

В то же время родители российских детей предъявляют различные требования к поведению своих детей дома и в общественных местах, поэтому для российских детей задача переключиться с одного правила на другое, с одной ситуации на другую легче, чем для японских детей, показали результаты исследования.

При сравнении российских и японских мальчиков было выявлено, что японские мальчики дошкольного возраста лучше контролируют свое поведение и ведут себя более послушно, чем российские. При этом девочки из Японии слабее, чем девочки из России в выполнении разноплановых задач в короткое время, при этом они меньше отвлекаются на посторонние предметы и дела при выполнении учебных заданий.

«Такие различия в саморегуляции мальчиков и девочек из двух стран могут объясняться разницей в ожиданиях взрослых (как родителей, так и воспитателей) от детей разного пола в культурах. В российской культуре от девочек ждут большего послушания и аккуратного поведения, чем от мальчиков. В то же время в Японии на мальчиков возлагают больше надежд и ожиданий в отношении дисциплины и уважения в связи с их будущей карьерой», – поясняет старший научный сотрудник лаборатории детской психологии и цифровой социализации ФНЦ ПМИ Дарья Бухаленкова. Она отметила, что на примере данного исследования можно увидеть, как ожидания взрослых, обусловленные культурными нормами и ценностями, оказывают влияние на развитие детей.



Стоит отметить, что при адаптации ребенка к школе одной из самых важных проблем психологи и педагоги называют не проблемы с чтением, письмом и счетом, а отсутствие навыков саморегуляции, таких как действовать по правилам, сидеть за партой и слушать учителя на протяжении всего урока, поднимать руку и дожидаться, когда вызовут, чтобы ответить, переходить от выполнения одного задания к другому и т. д. Значение саморегуляции для успешного обучения детей в школе универсально для всех культур, однако разнообразные практики воспитания и социальные убеждения могут приводить к особенностям развития способности контролировать свое поведение у детей.