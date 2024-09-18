Как быть с грузинской национальной травмой, связанной с потерей пятой части территории и сотнями тысяч беженцев? Есть ли у России, Абхазии и Южной Осетии причины и возможности для того, чтобы пойти навстречу Грузии?5 комментариев
Российские Т-90 признали самыми боеспособными танками
Боуз: Т-90 стали самыми закаленными в боях танками в мире
Танки Т-90 получили признание как самые закаленные в боях благодаря улучшениям и опыту экипажей в современных условиях. Такую оценку дал ирландский журналист Чей Боуз.
По его словам, российские танки Т-90 завоевали статус самых закаленных в боях в мире, так как за последние два года эти танки прошли значительные улучшения, адаптируясь к условиям современных боевых действий, передает РИА «Новости».
Экипажи, управляющие Т-90, получили бесценный опыт, что делает их более эффективными в реальных боевых ситуациях.
Боуз отметил, что накопленный опыт и модернизация позволили Т-90 стать лидерами в своей категории. Он подчеркнул, что эта бронетехника теперь способна демонстрировать впечатляющую эффективность в самых различных условиях. По его мнению, именно совокупность технических улучшений и боевого опыта экипажей делает Т-90 непревзойденными на поле боя.
Ранее президент России Владимир Путин выразил благодарность сотрудникам «Уралвагонзавода» (УВЗ) за производство качественной техники, которая применяется в ходе СВО. Он назвал танки, выпускаемые заводом, лучшими в мире.