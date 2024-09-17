  • Новость часаВоенный эксперт: За контактами Киева с сирийскими террористами стоит Британия
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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Когда в российский футбол придут «правильные» деньги

    Основную часть российских команд до сих пор полностью или частично финансируют из бюджета регионов, тогда как во всей Европе (даже в Румынии или Албании) такой практики просто нет. Стоит ли ожидать финансового оздоровления российского футбола?

    4 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский даже войну пытается превратить в шоу

    Вера в собственное мессианство вообще присуща украинским политиками, это ярко проявлялось у экс-президента Виктора Ющенко, который свои обращения начинал словами «мой народ». Тем более она присуща Зеленскому, который даже из войны пытается сделать шоу.

    8 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Деколонизация для России означает освобождение от Запада

    Термин «деколонизация» применим к России, только если понимать под ним избавление от тяжелого наследства 1990-х, когда мы и в самом деле едва не превратились в колонию Запада.

    14 комментариев
    17 сентября 2024, 14:33 • Новости дня

    ПВО сбила две ракеты ВСУ над Курской областью

    Губернатор Смирнов: ПВО сбила две ракеты ВСУ над Курской областью

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские средства противовоздушной обороны во вторник уничтожили две украинские ракеты над территорией Курской области, сообщил глава региона Алексей Смирнов.

    «Еще две украинские ракеты сегодня днем сбиты силами ПВО в Курской области. Благодарю наших защитников», – написал Смирнов в своем Telegram-канале.

    Ранее во вторник Минобороны сообщило, что над территорией Брянской и Курской областей российские средства ПВО сбили минувшей ночью 16 украинских БПЛА.

    16 сентября 2024, 20:34 • Новости дня
    В ООН отреагировали на приглашение Украины посетить Курскую область

    Дюжаррик: ООН не сможет посетить Курскую область без согласия России

    В ООН отреагировали на приглашение Украины посетить Курскую область
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация готова направить наблюдателей в Курскую область, однако для этого требуется разрешение российских властей.

    Дюжаррик, комментируя готовность ООН направить представителей в Курскую область в рамках провокационного приглашения МИД Украины, отметил, что ООН готова это сделать, однако «для этого потребуется разрешение Российской Федерации», передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что приглашение Киева в адрес представителей ООН и Красного Креста посетить занятые ВСУ территории Курской области является провокацией.

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    16 сентября 2024, 18:05 • Новости дня
    Эксперт: Россия приступила к поэтапному увеличению армии

    Военный эксперт Леонков: Наращивание численности Вооруженных сил станет ответом Москвы на новые внешнеполитические вызовы

    Эксперт: Россия приступила к поэтапному увеличению армии
    @ Владислав Ногай/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Количество внешнеполитических вызовов для России неуклонно растет. Вступление в НАТО Финляндии и Швеции кардинально меняет степень угроз для наших северных рубежей. Наращивание личного состава станет достойным ответом на данные угрозы, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. В понедельник Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил.

    «Речь идет о крайне серьезном увеличении численности Вооруженных сил России. Из 180 тыс. человек примерно можно сформировать 20 дивизий. Это второе существенное наращивание личного состава армии после декабря 2023 года. Таким образом, можно говорить о поступательном и спланированном улучшении военного потенциала страны», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Подобные действия президента обоснованы нарастанием внешнеполитических угроз. Напомню, что с недавних пор НАТО пополнилось двумя новыми членами: Финляндией и Швецией. Это изменение создает значительные вызовы для северных рубежей России, на которые мы не можем не реагировать», – отмечает он.

    «Соответственно, большая часть военных после увеличения численности армии будет привлекаться именно сюда. Если говорить о составе будущих войск, то в первую очередь здесь требуется усиленное присутствие артиллерийских формирований и ВМФ. Нельзя забывать и о наращивании систем ПВО», – считает эксперт.

    «Необходимо усилить и ВВС. Привлечение новобранцев будет осуществляться путем набора солдат на контрактной основе. Важно понимать, что люди, решившие связать свою жизнь с армией, также нуждаются в соответствующем обучении. Таким образом, стоит ожидать поэтапного увеличения кадрового состава», – акцентирует собеседник.

    «Наскоком достичь цифры в 1,5 млн военнослужащих не получится. Это в Минобороны хорошо понимают. Скорее всего, к данной отметке мы приблизимся где-то в пределах одного года. Распределять нагрузку будут поэтапно, так, чтобы это не сказывалось на качестве подготовки новобранцев и не создавало проблем для бюджета», – полагает он.

    При этом в командование новых формирований, скорее всего, будут привлекаться солдаты, уже прошедшие закалку СВО, говорит эксперт. Их опыт сейчас крайне востребован. Это настоящая элита Российской армии, которая сумеет достойно руководить людьми, не так давно подписавшими контракт с Минобороны», – заключил Леонков.

    В понедельник Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил до 2 389 130 единиц. Согласно документу, количество военнослужащих повысится до 1,5 млн человек. Таким образом, личный состав пополнят 180 тыс. солдат. Изменения вступят в силу с 1 декабря текущего года.

    Напомним, в последний раз штатная численность Вооруженных сил менялась зимой 2023-го – ее повысили до 2 209 130 человек. Тогда в Минобороны сообщили, что привлечение новобранцев будет осуществляться за счет записывающихся на контрактную службу. Само решение в ведомстве объясняли ростом угроз для России, связанных с проведением специальной военной операции и расширением блока НАТО.

    При этом еще в марте этого года Сергей Шойгу отмечал, что до конца 2024-го планируется формирование двух общевойсковых армий и 30 соединений, из которых 14 приходятся на дивизии, а 16 – на бригады. По данным Минобороны, лишь с января по июль контракты с военным ведомством заключили порядка 190 тыс. россиян. Темп набора остается «стабильным» и составляет примерно 1 тыс. человек в сутки.

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    17 сентября 2024, 11:52 • Видео
    В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

    В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

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    17 сентября 2024, 10:49 • Новости дня
    В Красноармейске уничтожены автомагистрали ВСУ

    Ключевые автомагистрали ВСУ в Красноармейске уничтожены ударами

    В Красноармейске уничтожены автомагистрали ВСУ
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    В Красноармейске (украинское название Покровск) на подконтрольной Киеву территории ДНР уничтожены три стратегически важные автомагистрали украинской армии в результате ударов авиабомб, что значительно нарушило логистику ВСУ в этом регионе.

    В силовых структурах сообщили ТАСС, что в результате авиабомбардировок уничтожены три моста вокруг Красноармейска, также известного как Покровск. Эти мосты являлись важными стратегическими магистралями, которые обеспечивали Красноармейску статус серьезного логистического узла для украинских вооруженных сил.

    Собеседник агентства пояснил, что уничтожение этих мостов фактически отсекло логистические маршруты вокруг Красноармейска. Регион Красноармейской агломерации с запада граничит с Днепропетровской областью, а северные дороги вели в такие города, как Димитров (ныне Мирноград) и Родинское, далее продолжаясь на Константиновку и Славянск. Теперь эти транспортные артерии перебиты, что оказывает значительное влияние на передвижение ВСУ в данном районе.

    В то же время украинские войска должны продолжать удерживать Красноармейск (Покровск), потому что Вашингтон считает расположение города стратегическим, отметил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

    Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в попытках скрыть провалы украинских военных на фронте.

    Между тем секретарь Совбеза Сергей Шойгу отмечал, что ВСУ в зоне спецоперации ежедневно теряют по 28 кв. километров и до двух тысяч военных.

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    16 сентября 2024, 16:20 • Новости дня
    В Курской области объявили обязательную эвакуацию в двух районах

    Жителей двух приграничных районов вывезут в безопасные места

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курской области объявили обязательную эвакуацию жителей двух районов, которые находятся в 15-километровой зоне от границы с Украиной. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

    «На основании оперативной информации региональным оперштабом в целях обеспечения безопасности принято решение об обязательной эвакуации населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов, которые находятся в 15-километровой зоне, прилегающей к границе с Украиной», – написал он в своем Telegram-канале.

    Ранее сообщалось, что Алексей Смирнов вступил в должность губернатора Курской области. В конце августа после эвакуации из опасных районов Курской области воссоединились более 330 семей. За сутки из приграничных районов были эвакуированы почти 1 тыс. человек.


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    17 сентября 2024, 12:14 • Новости дня
    Сенатор Долгов объяснил заявление Госдепа о неготовности США снять с Украины ограничения на удары по России

    Сенатор Долгов: Предостережение Путина о войне НАТО с Россией дошло до адресатов в США и Европе

    Сенатор Долгов объяснил заявление Госдепа о неготовности США снять с Украины ограничения на удары по России
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Предупреждение Владимира Путина о том, что разрешение Киеву использовать дальнобойное оружие вглубь России будет означать прямое вовлечение стран НАТО в военный конфликт, дошло до адресатов. Другой вопрос – какие выводы те сделали, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее в Госдепе заявили, что им «нечего объявить» об изменении позиции по дальнобойным ударам ВСУ по России.

    «Те сигналы, которые Владимир Путин послал США и Европе, несомненно, дошли до адресатов. Вопрос лишь в том, какие выводы сделали западные политики», – отметил сенатор Константин Долгов. Он добавил: «президент России не разбрасывается словами». Вместе с тем, по его мнению, доверять заявлениям Вашингтона в вопросе ограничений на удары вглубь России все же не стоит.

    «На мой взгляд, все разрешения Украине уже даны. Такую же позицию, напомню, высказывали и Дмитрий Песков, и Сергей Лавров. По всей видимости, на Западе решили пока придерживаться прежней политики», – указал собеседник.

    Как полагает Долгов, заявление Госдепа о якобы неготовности снять ограничения с ВСУ «может быть попыткой усыпить нашу бдительность». «В США и Европе разгоняют огромное количество дезинформации и мистификаций. Западные представители – это не те люди, с которыми можно достигнуть каких-то реальных договоренностей», – рассуждает он. На этом фоне парламентарий считает, что России важно быть готовой к любому развитию событий. «Пока же нам стоит продолжать решать свои задачи в зоне СВО», – заключил Долгов.

    Ранее Госдеп заявил о неготовности снять ограничения с ВСУ на удары вглубь российской территории. Как сообщил официальный представитель ведомства Мэттью Миллер, встреча Джо Байдена и Кира Стармера состоялась в пятницу, с тех пор никаких заявлений от американских властей не последовало. «На сегодняшний день у нас нет каких-либо объявлений об изменении нашей политики», – сказал Миллер.

    При этом представитель Госдепа добавил, что США продолжают взаимодействовать с украинской стороной по вопросу о лучших вариантах поддержки Киева, которые будут «гарантировать победу».

    Напомним, Владимир Путин заявил, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» со стороны Запада будут означать войну НАТО с Россией. При таком изменении самой сути конфликта Россия будет принимать соответствующие решения, исходя из угроз, которые будут создаваться, отметил глава государства.

    По мнению опрошенных газетой ВЗГЛЯД экспертов, США и другие страны НАТО боятся быть втянутыми в прямой конфликт с Россией, которая четко обозначила красную линию и обещает «реагировать так, чтобы мало не показалось».

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    17 сентября 2024, 04:30 • Новости дня
    Стало известно об украинских инструкторах у террористов в Сирии

    Сирийский источник сообщил о прибытии украинских инструкторов для обучения боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам»

    Стало известно об украинских инструкторах у террористов в Сирии
    @ Carol Guzy/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В провинцию Идлиб прибыло уже 250 инструкторов из вооруженных сил Украины для обучения боевиков из запрещенной в России террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», сообщил сирийский осведомленный источник.

    «Есть подтвержденные данные, что численность украинских инструкторов, которые уже прибыли в Идлиб, достигла 250 человек», – заявил источник РИА «Новости».

    Украинских инструкторов «распределили по производственным объектам» в Идлибе и в районе Джисир аш-Шугур. Украинцы учат террористов делать и улучшать беспилотники.

    Инструкторы уже приступили к обучению террористов. Боевики получили от украинских военных комплектующие для сборки БПЛА, которые были доставлены в Идлиб по частям под видом товаров гражданского назначения, сообщил источник.

    Напомним, турецкие СМИ рассказали, что киевский режим проводил переговоры в Сирии с боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам». Aydinlik опубликовала фото с переговоров Украины с террористами. Летом стало известно о сотрудничестве Киева с террористами в Мали.

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    17 сентября 2024, 08:37 • Новости дня
    Стало известно о намерении Киева открыть новый фронт против России в Сирии

    Стало известно о договоренностях Киева с террористами открыть новый фронт против России в Сирии

    Стало известно о намерении Киева открыть новый фронт против России в Сирии
    @ Anas Alkharboutli/DPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украина при поддержке США активно обучает террористов группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) новым технологиям производства беспилотников с целью открытия в ближайшем будущем нового фронта в Сирии против находящихся там сил России, сообщил сирийский осведомленный источник.

    По его данным, группа сотрудников спецслужб Украины более месяца назад посещала несколько раз Идлиб. Там велась координация и планирование ударов по российским силам после отладки новых технологий, в том числе производства дронов, передает РИА «Новости».

    «Украинцы и американцы переводят сражения с Украины в Сирию, чтобы открыть новый фронт против российских сил в Сирии», – заявил источник.

    Ранее сообщалось, что в Идлиб прибыло 250 инструкторов из ВСУ для обучения боевиков.

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    16 сентября 2024, 21:10 • Новости дня
    На Украине решили выставить на торги единственный работающий солеварный завод

    На Украине решили приватизировать единственный работающий солеварный завод

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские власти приняли решение о включении старейшего и единственного работающего в стране солеварного завода в список объектов, подлежащих приватизации.

    Об этом сообщается на странице украинского фонда госимущества в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России), передает ТАСС.

    «Солевыварочный Дрогобычский завод» – единственный на Украине производитель пищевой соли, который более 700 лет вываривает соль по традиционной средневековой технологии. Решение включить предприятие в приватизационные списки объяснили тем, что «солеварня нуждается в развитии».

    В мае Украина предложила Польше приватизировать промышленные объекты.

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    17 сентября 2024, 06:19 • Новости дня
    Украина обновила рекорд по стоимости закупаемой за рубежом электроэнергии

    Украина в третий раз подряд обновила месячный рекорд по стоимости закупаемой за рубежом электроэнергии

    Украина обновила рекорд по стоимости закупаемой за рубежом электроэнергии
    @ Lilly/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В августе Украина установила рекорд по стоимости импортируемой электроэнергии, при этом рекорд обновляется третий месяц подряд, свидетельствуют данные украинской таможни.

    В августе импорт вырос на 13,5% относительно июля – до рекордных 136,3 млн долларов. Только поставки нефтепродуктов и легковых автомобилей превосходят этот уровень (635 млн долларов и 337,3 млн долларов соответственно). Если же сравнивать с 2023 годом, то закупки электричества возросли почти в 11 раз.

    Предыдущие рекордные значения были зафиксированы в июне (78,5 млн) и июле (120,1 млн). В открытом доступе имеются данные с 2009 года, передает ТАСС.

    Большая часть поставок идет из Венгрии. После остановки Киевом транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» доля Венгрии в поставках снизилась с 39% до 32,3%. Словакия поставила 22,6%, Румыния – 20,9%. Импорт с начала года оценивается в 449 млн долларов, что в 4,4 раза превышает показатель за январь-август 2023 года.

    Напомним, до начала российской специальной военной операции, а также в первые месяцы СВО Украина в больших количествах экспортировала электричество в соседние страны Европы. Однако удары российских ракет по электростанциям Украины создали большие трудности в обеспечении энергией страны. Энергетические проблемы Украины могут привести к энергетическому кризису и в Европе.

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    16 сентября 2024, 20:07 • Новости дня
    Кабмин утвердил проект строительства нефтепродуктопровода в Конго
    Кабмин утвердил проект строительства нефтепродуктопровода в Конго
    @ dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство России одобрило проект межправительственного соглашения о создании нефтепродуктопровода «Пуэнт-Нуар – Лугете – Малуко-Трешо» в Конго.

    Минэнерго и МИД России поручено провести переговоры с властями Конго и подписать соглашение, передает ТАСС.

    Согласно документу, за реализацию проекта от России будет отвечать ООО «Закнефтегазстрой-Прометей», от Конго – Национальная нефтяная компания, она же заказчик. Российская сторона будет контролировать 90% совместного предприятия, которое будет создано в течение месяца после подписания соглашения.

    Ранее президент Конго Дени Сассу-Нгессо и президент России Владимир Путин договорились нарастить сотрудничество в энергетике.

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    16 сентября 2024, 16:44 • Новости дня
    Комик Поперечный решил обжаловать статус иноагента
    Комик Поперечный решил обжаловать статус иноагента
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Стендапер и видеоблогер Данила Поперечный (признан в России иноагентом) обратился в Замоскворецкий суд Москвы с иском к министерству юстиции с намерением обжаловать статус иностранного агента.

    Как сообщили в суде, беседа между сторонами назначена на 18 сентября в 10.10 мск, передает РИА «Новости».

    Напомним, стендап-комик Данила Поперечный был включен в список иноагентов в июне этого года. По данным Минюста, он был респондентом на информплощадках, предоставляемых иностранными структурами, создавал сообщения и материалы иноагентов, а также выступал против специальной военной операции России на Украине и распространял недостоверную информацию о решениях российских властей.

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    16 сентября 2024, 21:01 • Новости дня
    Шольц рассказал о сохранившей рабочие места в Германии нефти из Казахстана
    Шольц рассказал о сохранившей рабочие места в Германии нефти из Казахстана
    @ Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время визита в Казахстан выразил благодарность за поставки казахстанской нефти, которые, по его словам, сыграли решающую роль в обеспечении энергетической безопасности Германии после того, как ФРГ отказалась от нефти из России.

    В ходе своего визита в Казахстан Шольц высоко оценил сотрудничество двух стран в энергетической сфере. В частности, он подчеркнул важность поставок казахстанской нефти для Германии, которые стали особенно актуальными после введения санкций против России, передает РИА «Новости».

    Выступая на казахско-немецком экономическом форуме, Шольц отметил, что поставки казахстанской нефти помогли сохранить множество рабочих мест на немецком нефтеперерабатывающем заводе в Шведте. «Обе стороны выигрывают от этого экономического обмена, потому что мы таким образом диверсифицируем нашу экономику и делаем ее более устойчивой», – подчеркнул немецкий канцлер. По его словам, сотрудничество Германии и Казахстана в энергетической сфере будет продолжаться.

    В рамках визита Шольц и президент Касым-Жомарт Токаев подписали совместную декларацию о сотрудничестве, которая, как ожидается, придаст новый импульс двусторонним отношениям. В августе итальянская энергетическая компания Eni расширила свое присутствие на европейском рынке, начав поставки казахстанской нефти в Германию по трубопроводу «Дружба».

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    16 сентября 2024, 22:25 • Новости дня
    Россия сочла неприемлемыми оскорбительные слова главы МИД Британии

    Посольство России обвинило главу МИД Британии Лэмми в оскорблении памяти павших во Второй мировой войне

    Россия сочла неприемлемыми оскорбительные слова главы МИД Британии
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми, обвинив Россию в «империалистическом фашизме», оскорбил память всех, кто сражался с «коричневой чумой» в годы Второй мировой войны, заявило посольство России в Лондоне.

    Как отметило посольство, Лэмми «в эфире одного из британских телеканалов 15 сентября договорился до того, что упрекнул руководство Российской Федерации в «империалистическом фашизме», передает ТАСС.

    Москва считает такие заявления «категорически неприемлемыми», они являются оскорблением не столько в адрес российских властей, сколько в адрес «всех тех, кто сражался с «коричневой чумой» в годы Второй мировой войны», в том числе и соотечественников Лэмми.

    Посольство указало, что идеология фашизма прочно связана с «преступлениями германского нацизма», которые прекратились благодаря подвигу народов бывшего СССР.

    Российская сторона отметила склонность Лэмми к «неуместным эпатажным заявлениям». Так, еще до получения места в нынешнем правительстве он называл «фашистом» экс-президента США Дональда Трампа. Однако, как указало посольство, в качестве министра Лэмми нужно «соответствовать нормам дипломатической этики».

    «Курируемые, финансируемые и вооружаемые Лондоном украинские боевики воюют, в том числе в Курской области, под нацистскими штандартами и с фашистскими шевронами, о чем пишут уже и в британской газете The Times», – заявили в посольстве.

    Кроме того, российская сторона считает «как минимум странными» обвинения в «империализме» со стороны главы МИД Великобритании, «имеющей богатую историю и опыт в этом плане».

    «Впрочем, вольный подход к дипломатической лексике и трактовке исторических событий, похоже, становится визитной карточкой руководителя Форин-офиса», – сказано в заявлении.

    На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми посетили Киев. Лэмми возглавил британский МИД в июле.

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    16 сентября 2024, 15:21 • Новости дня
    На Украине спрогнозировали трудную зиму в сфере энергетики

    Tекст: Денис Тельманов

    В Киеве и 16 украинских областях снова отключают свет из-за нехватки генерации.

    По словам гендиректора «Укргидроэнерго» Игоря Сироты, в стране не осталось ни одной ГЭС, которую бы не обстреляли. Всего украинские гидроэлектростанции потеряли 40% мощностей, а тепловые – больше 80%, передает РИА «Новости».

    Из девяти ТЭС, находившихся под контролем Киева, четыре разрушены, еще две – повреждены. По словам экспертов, украинской энергосистеме угрожает фрагментация на отдельные «острова». Целые регионы рискуют тотально погрузиться во тьму.

    Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил в интервью УНИАН, что зимой ограничения в поставках электроэнергии могут составить восемь-десять часов в сутки. По его словам, ахиллесовой пятой энергосистемы сейчас стали открытые распределительные устройства – высоковольтные подстанции, отвечающие за выдачу электричества с АЭС.

    «Если нам выбьют хотя бы одну в мороз или две даже в текущую погоду, мы точно в блэкауте. Без вариантов. У нас тогда может быть обесточена большая часть страны», – уточнил он.

    Власти Украины отрицают возможность блэкаута. Глава Минэнерго страны назвал подобные прогнозы «вбросами».

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    16 сентября 2024, 17:46 • Новости дня
    Президент Ирана опроверг поставки ракет России

    Президент Ирана Пезешкиан опроверг поставки ракет России

    Президент Ирана опроверг поставки ракет России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранский лидер Масуд Пезешкиан заявил, что за время его президентства Иран не передавал России никаких ракет.

    На пресс-конференции с участием иранских и иностранных журналистов Пезешкиан отметил, что Иран продолжает сотрудничество и торговлю с Россией, однако «никакого вооружения передано не было», передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что Тегеран всегда выступал за мирное решение конфликта на Украине. По мнению президента Ирана, вопрос о причинах конфликта необходимо задать европейцам: «Почему НАТО хочет расширить свои границы? Они сами нарушили соглашение».

    Ранее Служба внешней разведки (СВР) узнала, что США приготовили провокацию, чтобы обвинить Иран и КНДР в поставках баллистических ракет России.

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    Россия готовит жесткий экономический удар по Западу

    Владимир Путин призвал правительство подумать над экономическими контрсанкциями. И назвал три российских ресурса, от которых США и ЕС по-прежнему не могут отказаться. Это никель, титан и уран. Что будет, если Россия сама введет запрет на их поставки в недружественные страны? Подробности

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    Российские инженеры «обнулят» эффективность HIMARS

    Россия получила головную часть ракеты системы залпового огня HIMARS американского производства. Специалисты уже приступили к ее изучению, что потенциально может значительно снизить эффективность ее использования ВСУ. Данное событие может стать еще одним ударом по имеющимся у Украины высокоточным боеприпасам, которые за последний год понесли серьезные репутационные потери. Как именно отечественные специалисты сумеют повысить эффективность противодействия ракетам HIMARS? Подробности

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    «Самое важное для русского – возможность своеволия»

    «Россия – это уникальная страна, у которой никогда не было вечных, исторически сложившихся соседей, с которыми она не могла бы ничего поделать». Программный директор Валдайского клуба Тимофей Бордачев рассказал газете ВЗГЛЯД, как текущие отношения России и Запада обусловлены российской традицией внешней политики и событиями, которые происходили 800 лет назад. Подробности

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    Латвия предала данные русским при распаде СССР обещания

    Власти Латвии окончательно показали себя предателями тех обещаний, которые были даны русским жителям этой республики при распаде СССР. Ради поддержки русскими отделения Латвии декларировалась «защита родного языка, родной культуры», казалось, что Рига будет бороться лишь с коммунизмом. На самом деле целью оказалась вся русская культура. Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

      В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

    • Второе покушение на Трампа: главное

      Дональд Трамп пережил второе по счету покушение на свою жизнь. На этот раз предполагаемый преступник даже не успел выстрелить и был взят живым, а его связь с Украиной и украинскими радикалами очевидна.

    • В Германии ищут замену Шольцу

      Как сообщают европейские СМИ, в правящей партии Германии – СДПГ – начали искать замену Олафу Шольцу как лидеру партии, а значит, и канцлеру. На выборы в следующем сентябре СДПГ хочет идти с другим кандидатом, а фаворитом считается министр обороны Борис Писториус. Чем он лучше или хуже Шольца?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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