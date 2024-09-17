Мощная магнитная буря поразила Землю после выброса с Солнца

На Земле началась сильная магнитная буря из-за выброса плазмы Солнцем

На Земле началась сильная магнитная буря почти максимального уровня, сообщает РИА «Новости». Это явление стало результатом прохождения плазменного облака, выброшенного Солнцем. Согласно данным лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, после десяти часов нахождения в периферийных областях облака планета оказалась под воздействием его ядра.

Скачок параметров окружающего космического газа был зафиксирован около 1.30 по московскому времени. Наиболее заметные изменения произошли в 4.30. Это событие наземные магнитометры зарегистрировали как начало магнитной бури уровня 3.66 по пятибалльной шкале.

Хотя буря все еще продолжается, специалисты уверены, что длительной она не будет, поскольку основные массы плазмы уже прошли мимо планеты. Сейчас наблюдаются очень сильные полярные сияния в Западном полушарии. Они охватывают всю территорию Канады до южной границы, а также северные штаты США.

В Восточном полушарии, включая Россию, зона сияний отсутствует. Магнитные бури могут оказывать влияние на работу энергетических систем и радиосвязи, а также вызывать изменения в самочувствии людей. Ученые продолжают следить за развитием событий и оценивают возможные последствия для различных регионов.

Напомним, ранее на Солнце произошла сильная вспышка класса М3.1, которая длилась 32 минуты и вызвала нарушение КВ-радиосвязи. В ночь на 10 сентября сообщалось, что Землю накроет магнитная буря, вызванная мощным выбросом плазмы на Солнце.