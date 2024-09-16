Термин «деколонизация» применим к России, только если понимать под ним избавление от тяжелого наследства 1990-х, когда мы и в самом деле едва не превратились в колонию Запада.0 комментариев
Вор в законе Давид Чачибай осужден на 15 лет колонии
Выданный Египтом вор в законе Давид Чачибай получил 15 лет колонии
К 15 годам колонии приговорил Мосгорсуд выданного Египтом вора в законе Давида Чачибая.
«Московский городской суд приговорил к 15 годам Давида Чачибая», – сообщает Telegram-канал. Назначенное наказание он должен будт отбывать в колонии строгого режима.
Чачибай признан судом виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии), п. «а, б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).
После оправдания судом присяжных в 2023 году приговор Мосгорсуда был отменен, но Чачибая снова задержали. Повторный процесс проходил уже без коллегии присяжных.
Ранее 17 июля 2023 года сообщалось, что турецкие правоохранители задержали объявленного Россией в розыск главаря международной преступной группы Гурама Чихладзе.