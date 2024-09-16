Очень похоже, что применительно к России «деколонизировать» означает «расчленить, лишить самостоятельности, уничтожить». К России термин «деколонизация» мало применим в силу того, что наша страна заморских колоний не имела и в число колониальных держав никогда не входила; что же касается Англии и Франции, то здесь, как говорят, «все сложно».0 комментариев
ВС России поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ
Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками группировок войск ВС России было нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, цеху по производству беспилотников и четырем складам их хранения, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 144 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Как говорится в отчете за последние сутки, подразделения группировки «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 36-й бригады морской пехоты, 125-й и 127-й бригад теробороны около Липцов, Избицкого и Волчанских Хуторов Харьковской области.
ВСУ при этом потеряли до 70 военнослужащих, отчитались в Минобороны.
В то же время подразделениями группировки «Запад» было улучшено тактическое положение, нанесено поражение живой силе и технике 43-й, 44-й, 67-й механизированных бригад ВСУ, 103-й, 110-й, 117-й бригад теробороны и бригады спецназначения «Азов» (признан террористическим в России) рядом со Староверовкой, Петропавловкой, Кучеровкой, Новоосиново, Кругляковкой, Вишневым Харьковской области, Розовкой, Макеевкой, Невским Луганской народной республики (ЛНР), Торским Донецкой народной республики (ДНР), а также Серебрянским лесничеством, перечислили в Минобороны.
Отражены восемь контратак штурмовых групп 14-й, 63-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии.
Потери противника составили до 600 военнослужащих, бронемашина «Казак», десять пикапов, британские 155-мм самоходная артиллерийская установка Braveheart, 155-мм гаубица FH-70 и 105-мм орудие L-119. Также были уничтожены три станции РЭБ и четыре полевых склада боеприпасов, подытожили в оборонном ведомстве.