Очень похоже, что применительно к России «деколонизировать» означает «расчленить, лишить самостоятельности, уничтожить». К России термин «деколонизация» мало применим в силу того, что наша страна заморских колоний не имела и в число колониальных держав никогда не входила; что же касается Англии и Франции, то здесь, как говорят, «все сложно».0 комментариев
Индия не поддержала призыв США бойкотировать СМИ России
The Hindu: Правительство Индии не поддержало возобновившиеся атаки Вашингтона на российские СМИ
Вашингтон возобновил атаки на СМИ России, но правительство Индии не намерено присоединяться к этой кампании, сообщила газета The Hindu со ссылкой на дипломатические источники.
«Власти Индии официально не отреагировали на призывы США к другим странам провести акции против российских СМИ, в рамках так называемой совместной дипломатической кампании», – приводит ТАСС данные индийской газеты.
МИД Индии публично не высказывался по этому поводу. При этом в частных беседах индийские дипломаты указали, что страна отказывается от односторонних санкций, которые не введены ООН, и продолжает проводить внешнюю политику независимо.
Экс-посол Индии в Москве Канвал Сибал заявил, что «Индия, очевидно, не будет реагировать на такое американское давление».
В прошлую пятницу сообщалось, что Госдеп США разрешил заниматься журналистской деятельностью российским СМИ, внесенным в санкционный список.
Ранее Министерство финансов США ввело очередные санкции против российских СМИ и их руководителей, включая медиагруппу «Россия сегодня» и ее генерального директора Дмитрия Киселева за якобы вмешательство в выборы других стран и распространение дезинформации.
До этого госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что США, Британия и Канада запускают совместную «дипломатическую кампанию» для борьбы с угрозой, которая якобы исходит от российского телеканала RT.