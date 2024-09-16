Индия не поддержала призыв США бойкотировать СМИ России

The Hindu: Правительство Индии не поддержало возобновившиеся атаки Вашингтона на российские СМИ

Tекст: Константин Сергеев

«Власти Индии официально не отреагировали на призывы США к другим странам провести акции против российских СМИ, в рамках так называемой совместной дипломатической кампании», – приводит ТАСС данные индийской газеты.



МИД Индии публично не высказывался по этому поводу. При этом в частных беседах индийские дипломаты указали, что страна отказывается от односторонних санкций, которые не введены ООН, и продолжает проводить внешнюю политику независимо.

Экс-посол Индии в Москве Канвал Сибал заявил, что «Индия, очевидно, не будет реагировать на такое американское давление».

В прошлую пятницу сообщалось, что Госдеп США разрешил заниматься журналистской деятельностью российским СМИ, внесенным в санкционный список.

Ранее Министерство финансов США ввело очередные санкции против российских СМИ и их руководителей, включая медиагруппу «Россия сегодня» и ее генерального директора Дмитрия Киселева за якобы вмешательство в выборы других стран и распространение дезинформации.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что США, Британия и Канада запускают совместную «дипломатическую кампанию» для борьбы с угрозой, которая якобы исходит от российского телеканала RT.