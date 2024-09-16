Очень похоже, что применительно к России «деколонизировать» означает «расчленить, лишить самостоятельности, уничтожить». К России термин «деколонизация» мало применим в силу того, что наша страна заморских колоний не имела и в число колониальных держав никогда не входила; что же касается Англии и Франции, то здесь, как говорят, «все сложно».0 комментариев
«Аль-Ватан»: Глава ГУР установил контакты для «покупки» сирийских террористов
«Аль-Ватан»: Глава ГУР Кирилл Буданов установил контакты для «покупки» сирийских террористов
В постоянном контакте с террористической группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам*» (запрещенная в России террористическая организация) находится глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов. Он занимается «покупкой» в ВСУ боевиков в сирийской провинции Идлиб для участия в боевых действиях против России, сообщает сирийская газета «Аль-Ватан».
«Не прекращаются контакты между главой украинской разведки Кириллом Будановым и главой террористической «Нусры» (запрещенная в России террористическая организация), чья кличка Абу Мохаммад Джуляни. Ими решаются вопросы продажи террористов-наемников и дальнейшая их отправка на Украину против российской армии», – цитирует РИА «Новости» арабское издание.
Как сообщает издание, упор в вербовке делается на выходцев из постсоветского пространства, затем эти люди в течение не меньше двух месяцев готовятся и перебрасываются на Украину. По информации с запада Идлиба и с севера провинции Латакии, киевские разведчики набирают боевиков из выходцев с Кавказа, уйгуров, туркоманов, русских. Эти люди считают Россию враждебной страной.
В прошедшую субботу газета ВЗГЛЯД сообщала о том, что иностранные наемники ВСУ показали себя неэффективно в боях, которые вели украинские боевики в Курской области. Они предпочитали прятаться за спинами солдат-граждан Украины, которые шли в первой линии.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ